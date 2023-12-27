Путин назвал улучшение условий труда педагогов важнейшим вопросом

Tекст: Ольга Иванова

«Важнейший вопрос здесь – это улучшение условий труда педагогов», – сказал он, а также напомнил, что в текущем году был принят ряд законодательных решений, направленных на защиту прав учителя, а также на расширение охвата и географии учительских форумов и конкурсов профессионального мастерства, передает ТАСС.

Путин призвал сформировать в стране целостную и не ограниченную исключительно рамками школы систему наставничества для детей и молодежи.

«Воспитательная работа, конечно же, не должна быть ограничена рамками школы. Нам нужно сформировать именно целостную систему наставничества для детей и молодежи», – сказал он.

Ранее Путин потребовал подтягивать образование в регионах до уровня Москвы и «Сириуса».