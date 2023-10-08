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Путин потребовал подтягивать образование в регионах до уровня Москвы и «Сириуса»
Путин: Образование в регионах надо подтягивать до уровня Москвы и «Сириуса»
Уровень поддержки образования нужно в целом по стране подтягивать до показателей Москвы и «Сириуса», заявил президент Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех», фрагмент которого показан в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Таким образом глава государства прокомментировал слова своего помощника Андрея Фурсенко, который указал на проблему «оголения регионов», из которых талантливые ребята стягиваются на учебу в Москву, «а за ними идут учителя». По мнению Фурсенко, нужно избежать этого и в случае с образовательным центром «Сириус».
«Хорошо бы сделать везде так, как в «Сириусе». Но под предлогом того, что мы не можем сделать так, как в «Сириусе», нельзя отменить то, что есть в «Сириусе» и Москве, об этом тоже должны подумать», – передает ТАСС слова Путина.
«Если мы не можем по всей стране обеспечить уровень «Сириуса» и Москвы, то надо стремиться к тому, чтобы поднимать этот уровень по регионам, но не сокращать в Москве», – добавил президент.
Он отметил, что мэр столицы Сергей Собянин на заседании не присутствует, «но если бы он был, он бы сказал: «Ну а что, вы предлагаете мне сократить поддержку?». «Надо поднимать просто в целом по стране», – заключил Путин.
Напомним, Путин, общаясь с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус», также поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и пожелал всего доброго в профессиональной судьбе каждого.