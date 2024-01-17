На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.2 комментария
Трамп заявил, что США руководят дураки
Действующее руководство Соединенных Штатов Америки – это дураки, заявил бывший глава американского государства Дональд Трамп.
«Нами управляют дураки», – заявил Трамп перед сторонниками в Нью-Гэмпшире, передает ТАСС.
По его словам, действующий президент США Джозеф Байден – это «самый коррумпированный президент» в истории страны.
Политик также обвинил Байдена в некомпетентности и заявил, что при нем США могут оказаться втянуты в третью мировую войну.
Ранее Трамп одержал убедительную победу в штате Айова. Другой претендент на пост президента от Республиканской партии, бизнесмен Вивек Рамасвами, объявил о выходе из президентской гонки и поддержке Трампа.