На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.2 комментария
Associated Press: США намерены вернуть хуситов в список террористов
Администрация американского президента Джо Байдена рассчитывает включить движение хуситов «Ансар Аллах» в перечень зарубежных террористических организаций, сообщили источники.
Включение хуситов в список террористов планируется сделать из-за атак на Красном море, сообщили собеседники Associated Press, передает ТАСС.
Движение исключили из американского списка террористов в 2021 году.
Ранее Reuters сообщало, что в ЕС спланировали создание военно-морской миссии для обеспечения безопасности кораблей в Красном море.