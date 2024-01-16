На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Reuters: Страны ЕС начали планировать военную операцию в Красном море
Reuters: Страны ЕС начали планировать отправку военной миссии в Красное море
Страны-члены ЕС предварительно одобрили создание военно-морской миссии для обеспечения безопасности кораблей в Красном море, сообщило агентство Reuters.
Миссия будет создана не позднее 19 февраля, она будет работать в координации со странами, которые защищают суда от нападения хуситов в Красном море, передает ТАСС.
Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на американское судно в Аденском заливе.