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    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Что ждет российский спорт в 2024 году

    Ждать снятия санкций с российских спортсменов в 2024 году, конечно, не стоит. Но определенный вектор все же просматривается. А именно – надежды на возобновление отношений с Европой как минимум.

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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов США угрожают новой бомбардировкой Балкан

    На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.

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    16 января 2024, 22:04

    Вооруженные группировки Ирака объявили об обстреле центра Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Шиитские иракские вооруженные группировки «Исламского сопротивления в Ираке» заявили о нанесении удара по центральной части Израиля.

    Обстрел производился с помощью крылатой ракеты дальнего действия «Аркаб», он произошел несколько дней назад, заявили группировки, передает РИА «Новости».

    Указывается, что удар пришелся по «жизненно важной цели» в центре Израиля. Группировки добавили, что продолжат наносить «более интенсивные удары» по опорным израильским пунктам.

    До этого сообщалось, что иракские шиитские группировки в составе «Исламского сопротивления в Ираке» осуществили массированный обстрел американских военных баз на территории Ирака и Сирии.

    15 января 2024, 16:15
    Эрдоган отменил визит турецкой делегации на форум в Давосе

    Bloomberg: Турция отказалась от участия в саммите ВЭФ в Давосе из-за позиции организаторов по войне в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган отменил визит турецкой делегации на ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за позиции организаторов касательно конфликта Палестины и Израиля, сообщило агентство Bloomberg.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники, глава министерства финансов Турции Мехмет Шимшек планировал посетить саммит в Давосе, но Эрдоган остановил его, передает РИА «Новости». Такое решение президента Турции может негативно сказаться на взаимодействии страны с мировыми инвесторами, пишет агентство.

    Отмечается, что Эрдоган и ранее использовал Давос для демонстрации своей политической позиции по палестино-израильскому конфликту: в 2009 году турецкий лидер раскритиковал действующего тогда президента Израиля Шимона Переса из-за операции в Газе и покинул форум, пообещав больше никогда не принимать в нем участия.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что военные преступления, которые в Газе совершает премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, сравнимы с деяниями нацистского режима во главе с Гитлером.

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    14 января 2024, 19:18
    Нетаньяху вызвал раздражение Байдена из-за отказа следовать советам США

    Axios: Байден недоволен Нетаньяху из-за его отказа выполнять рекомендации США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден и его помощники все больше недовольны тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказывается следовать рекомендациям Белого дома по ситуации в секторе Газа, сообщил портал Axios.

    Источники из числа чиновников США сообщили, Байден и другие американские должностные лица сильно раздражены «поведением» Нетаньяху, который отверг большую часть недавних запросов США, касающихся войны в Газе. Есть мнение, что терпение президента кончается, по словам другого источника, Вашингтон очень разочарован, передает ТАСС.

    В публикации уточняется, что США недовольны тем, что Израиль отказывается прекратить удерживать доходы от налоговых поступлений, предназначенные для палестинского бюджета, и обеспечить расширение доставки гуманитарной помощи в Газу.

    Дополнительным поводом для раздражения в Белом доме является нежелание Нетаньяху всерьез обсуждать планы действий после завершения военной стадии конфликта, а также растущее беспокойство относительно продолжающейся активной фазы операции без перехода к более низкой интенсивности боевых действий.

    Как отмечает портал, если масштаб действий израильской армии в анклаве не будет сокращен, то Байден не сможет на том же уровне поддерживать действия Израиля.

    Ранее Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит войну до полной победы, и ничто не остановит страну на пути к достижению заявленных целей.

    Напомним, международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Нетаньяху отвергал обвинения в адрес Израиля со стороны ЮАР о возможном геноциде в секторе Газа.

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    14 января 2024, 20:19
    В Белом доме заявили о необходимости снизить интенсивность боев в Газе

    Кирби заявил, что пришло время Израилю снизить интенсивность боев в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон считает, что пришло время для снижения Израилем интенсивности боевых действий в секторе Газа, США обсуждают это с властями еврейского государства, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS.

    Кирби заявил, что после возвращения госсекретаря Энтони Блинкена из Израиля, в Белом доме обсуждаются операции по переходу к операциям меньшей интенсивности, сейчас пришел подходящий момент для этого, передает ТАСС.

    По его словам, Израиль вывел из Газы часть войск, и меньше наносит удары с воздуха. Кирби считает, что переход к операциям меньшей интенсивности было бы верным шагом в военной кампании против ХАМАС, поскольку военные Израиля смогли предпринять шаги против ресурсов и инфраструктуры, которые ХАМАС использует для совершения нападений.

    Сотрудник СНБ отметил, что Вашингтон не ждет от Израиля прекращения противодействия ХАМАС,  власти еврейского государства «имеют полное право и обязаны» продолжить действовать против радикального движения.

    Между тем, глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля против ХАМАС будет продолжаться много месяцев.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и его помощники все больше недовольны тем, что Нетаньяху отказывается следовать рекомендациям Белого дома по ситуации в секторе Газа.

    Напомним, Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит войну до полной победы, и ничто не остановит страну на пути к достижению заявленных целей.

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    15 января 2024, 21:52
    В Израиле заявили о скором завершении интенсивных боев на юге Газы

    Министр обороны Израиля Галант заявил о скором завершении интенсивных боев на юге Газы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава израильского министерства обороны Йоав Галант сообщил о завершении этапа интенсивных боевых действий в секторе Газа.

    «В начале боевых действий мы обозначили временные рамки и дали понять, что этап интенсивных наземных маневров в секторе Газа продлится около трех месяцев», – сказал Галант в обращении к нации, передает РИА «Новости».

    Министр заявил, что на севере палестинского анклава этот этап завершен, в скором времени он завершится и в южной части Газы.

    Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что страна в международных судах потребует от Израиля компенсаций за разрушения в секторе Газа.

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    16 января 2024, 16:47
    Востоковед: Удары Ирана по Ираку стали актом возмездия для сил, связанных с США

    Востоковед Семенов: Несмотря на обстрел Эрбиля, отношения Багдада и Тегерана не ухудшатся

    Востоковед: Удары Ирана по Ираку стали актом возмездия для сил, связанных с США
    @ t.me/rian_ru

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ирак и Иран связывают сложные и противоречивые отношения. Тем не менее целью ударов Тегерана было не покушение на суверенитет республики. Цель КСИР – месть за теракты, осуществленные силами, расположенными на территории этого государства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее Иран нанес ракетные удары по иракскому Эрбилю.

    «Ракетные удары Ирана по Эрбилю объясняются желанием Тегерана отомстить за недавний теракт в Кермани. Поэтому и было принято решение использовать для обстрела исключительно силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Если бы акт возмездия осуществлялся чужими руками, потерялся бы весь идеологический смысл», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед.

    «Известно, что при атаке использовались баллистические ракеты. Скорее всего, речь идет о модели Fateh-110. Именно их применяет Иран при необходимости демонстрации военной мощи. Однако не исключаю, что в данном случае в ход пошли модифицированные версии, отличающиеся от оригинала по ряду характеристик», – отмечает он.

    «Не думаю, что произошедшее сильно отразится на региональной обстановке. По сути, целями стали лишь те здания, которые, по мнению Ирана, использовались в операциях западных стран. Таким образом, ни у Вашингтона, ни у Тель-Авива нет причин для начала эскалации», – указывает собеседник.

    «Наиболее важным последствием обстрела можно назвать гибель предпринимателя Пешрава Дизайи. Он был уважаемым человеком, жертвовавшим огромные суммы на развитие Эрбиля. Курды могут воспринять эту утрату на личный счет, что приведет к росту антииранских настроений среди представителей этого этноса», – подчеркивает политолог.

    «Не предвидится и значимого ухудшения в диалоге Тегерана с Багдадом. В Ираке крайне сильны проиранские позиции, ослабить которые практически невозможно в силу религиозных и культурных причин. Кроме того, удары КСИР не несли прямую угрозу для страны. В целом отношения двух стран являются очень сложными», – акцентирует востоковед.

    «Ирак вынужден разрываться между Ираном и США. Багдаду приходится идти на колоссальные уступки Вашингтону. В частности, это касается согласия на размещение в государстве военных баз США. При этом здесь же сильно влияние шиитов, традиционно поддерживающих тесный контакт с Тегераном», – говорит он.

    «Разумеется, сложившийся статус-кво создает немало вызовов для безопасности Исламской республики. В некотором роде ситуация напоминает ситуацию России и Украины, однако благодаря началу СВО Москве удалось избежать развития наихудшего сценария. Тем не менее данное сравнение нельзя считать полностью верным, поскольку клубок противоречий на Ближнем Востоке куда более запутанный», – резюмирует Семенов.

    Ранее Иран нанес ракетные удары по иракскому Эрбилю. Об этом сообщил КСИР. В результате обстрела, по данным Багдада, пострадало как минимум шесть человек, еще четверо погибли. Одной из жертв удара стал курдский бизнесмен Пешрав Дизайи, владелец компании Falcon Group.

    В официальном заявлении КСИР сообщается, что главной целью ракетных ударов была «штаб-квартира» израильских шпионов, расположенная в полуавтономном регионе Ирака Курдистане. Об этом пишет Reuters. Подчеркивается, что причиной обстрела стали «злодеяния сионистского режима», повлекшие за собой убийства командиров иранской гвардии.

    Речь идет об авиаударах Тель-Авива, нанесенных по территориям, находящихся вблизи Дамаска, о которых сообщалось в другом материале издания. В результате обстрела погиб Сайед Рази Мусави, старший советник КСИР. Именно он отвечал за координацию Ирана и Сирии в военной сфере.

    Кроме того, помимо ударов к северо-востоку от Эрбиля (столица полуавтономного региона Ирака Курдистана), представители Тегерана также заявили о «запуске нескольких баллистических ракет» по территории, подконтрольной Дамаску, где находятся объекты «Исламского государства» (организация запрещена в России). В общем счете за ночь Иран нанес 24 удара, сообщает РИА «Новости».

    Именно ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кермане. Тогда в городе проходило траурное шествие в память о гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. В результате взрыва погибли 103 человека, еще 141 получил ранения. После трагедии над мечетью Джамкаран в священном для шиитов городе Кум был поднят красный флаг мести.

    Ракетные удары Ирана вызвали широкий международный резонанс. Так, Белый дом расценил действия Тегерана как безрассудные и неточные. Сообщается, что американское правительство поддерживает контакт с иракскими коллегами и проводит работу по оценке последствий атаки. Отмечается, что ни один американский военнослужащий и объект на территории Эрбиля не пострадали.

    Между тем Ирак заявил о намерении подать жалобу в СБ ООН. Багдад решительно осудил действия Тегерана и назвал события «агрессией против суверенитета республики». В настоящий момент премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани уже поручено формирование комиссии для расследования обстоятельств обстрела. Кроме того, МИД страны отозвал своего посла в Тегеране для консультаций.

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    14 января 2024, 07:49
    WAFA: Израильские военные схватили сестер убитого члена руководства ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Западном берегу реки Иордан израильскими силовиками задержаны сестры убитого в начале января члена руководства движения ХАМАС Салеха аль-Арури, сообщают палестинские информационные агентства.

    Сестер члена руководства движения Даляль и Фатиму аль-Арури схватили утром в воскресенье в их собственных домах в ходе рейдов на оккупированном Западном берегу, передает ТАСС со ссылкой на агентство WAFA.

    Телеканал Al Jazeera показал кадры с сыном одной из сестер. По его словам, военнослужащие Израиля пришли к нему в дом и разгромили там все. Также они изъяли фотографии его дяди.

    Катар ранее заявлял, что убийство аль-Арури негативно повлияло на его посредническую роль выступать посредником между Израилем и ХАМАС в переговорах.

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    14 января 2024, 19:33
    Лидер «Хезболла» назвал ошибкой удары США по Йемену

    Лидер «Хезболла» Насрулла: США совершили ошибку, начав агрессию против Йемена

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден проявил недальновидность, отдав приказ атаковать территорию Йемена для остановки операции хуситов в Красном море, заявил лидер ливанской шиитской партии «Хезболлах» шейх Хасан Насрулла в телеобращении к участникам митинга в Бейруте.

    Насрулла заявил, что действия американцев говорят о незнании народа Йемена и его воли к сопротивлению. По словам политика, удары крылатыми ракетами ничего не изменят, йеменцы не отступят до тех пор, пока не прекратится «израильская агрессия» в секторе Газа», передает ТАСС.

    Лидер «Хезболла» отметил, что каждый араб, мусульманин, свободный и благородный человек обязан заявить сейчас о своей поддержке Йемена, его народа, армии и движения «Ансар Аллах».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Совета Безопасности ООН по ситуации в Красном море не дает права даже думать о нанесении ударов по Йемену.

    В посольстве России в Йемене заявили, что удары коалиции во главе с США и Британией по объектам хуситов в Йемене грозят дальнейшим ухудшением положения населения страны.

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    13 января 2024, 22:32
    Нетаньяху пообещал, что Израиль продолжит войну «до полной победы»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит войну до полной победы, и ничто не остановит страну на пути к достижению заявленных целей.

    Израиль продолжит «войну до конца», пока не достигнет «решительной победы» и ликвидации ХАМАС, возвращения заложников и нейтрализации угрозы из сектора Газы, сказал Нетаньяху, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что израильскую сторону не остановит «ни Гаага, ни ось зла, ни кто-либо другой».

    Напомним, международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Нетаньяху отвергал обвинения в адрес Израиля со стороны ЮАР о возможном геноциде в секторе Газа.

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    15 января 2024, 22:22
    Хуситы взяли ответственность за атаку на американское судно

    Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на американское судно в Аденском заливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на американское судно в Аденском заливе, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    «Военно-морские силы Йемена провели операцию против американского судна в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет», – сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah, передает ТАСС.

    По его словам, «попадание было прямым».

    Сариа подчеркнул, что хуситы считают законными целями военные корабли США и Великобритании, которые использовались для нанесения ударов по территории Йемена.

    Кроме того, представитель движения отметил, что вооруженные силы Йемена продолжат проводить операции по предотвращению израильского судоходства в водах Красного и Аравийского морей.

    Ранее сообщалось, что не менее четырех танкеров катарской государственной компанией QatarEnergy для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) приостановили движение по маршрутам, пролегающим через Красное море, после ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.

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    14 января 2024, 12:31
    Нетаньяху призвал закрыть границу между Египтом и сектором Газа

    Tекст: Валентина Григоренко

    Необходимо закрыть границу между Египтом и сектором Газа для того, чтобы в анклав не попадало оружие, которое использует палестинское движение ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Как указал Нетаньяху, Израиль уничтожит ХАМАС и демилитаризует сектор Газа, однако военная техника и другое смертоносное оружие будут продолжать поступать на границу с Египтом, поэтому необходимо закрыть этот южный проход, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    По его словам, Израиль пока не решил, как именно будет действовать при закрытии границы Газы с Египтом, но это будет означать возобновление израильского контроля над анклавом и удар по суверенитету палестинцев в секторе Газа.

    Ранее Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит войну до полной победы и ничто не остановит страну на пути к достижению заявленных целей.

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    14 января 2024, 06:17
    Израиль ударил по двум городам в секторе Газа

    Al Jazeera: Израиль ударил по двум городам в секторе Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские в воскресенье утром военные нанесли два удара по двум городам в секторе Газа, есть погибшие, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Армия Израиля ударила по городу Дейр-эль-Балах в центре анклава и по жилому дому в центре города Рафах в южной части сектора, утверждает Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Тель-Авив готов сражаться до полного уничтожения ХАМАС.

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    15 января 2024, 19:50
    Палестина решила требовать от Израиля возмещения ущерба за разрушения в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что страна в международных судах потребует от Израиля компенсаций за разрушения в секторе Газа.

    «Мы потребуем, чтобы Израиль в международных судах возместил полную стоимость всего, что он разрушил в секторе Газа, и понес полную ответственность за жизни наших людей, против которых он совершил преступления», – сказал Штайе, пишет WAFA, передает ТАСС.

    Палестинский премьер напомнил, что конфликт в Газе продолжается 101 день, все это время анклав находится «во тьме без электричества, без воды, без лекарств и коммуникаций» и «подвергается адским несчастьям, таким как этнические чистки, геноцид, голод, жестокое обращение, пытки и ежедневные убийства».

    «Необходимо прекратить агрессию против палестинского народа, обеспечить доставку достаточного количества продовольствия и гуманитарной помощи, а также перезапустить электростанцию и водопровод», – заявил Штайе.

    Ранее отделение министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа сообщило о гибели почти 24 тыс. человек в результате израильских обстрелов палестинского анклава.

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    16 января 2024, 02:33
    Израильские солдаты открыли огонь у границы с Египтом

    Израильские солдаты открыли огонь по вооруженным людям у границы с Египтом

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военнослужащие открыли огонь по нескольким вооруженным людям в районе границы с Египтом.

    «Некоторое время назад около 20 подозреваемых, несколько из которых были вооружены, прибыли с территории Египта в район границы с Израилем. Солдаты ЦАХАЛ, действовавшие в этом районе, открыли огонь по вооруженным лицам», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ЦАХАЛ.

    Отмечается, что в ходе обстрела «были зафиксированы попадания». При этом, сведения о погибших или раненых не приводятся.

    Ранее сообщалось, что в Палестине обвинили Израиль в принудительном выселении жителей сектора Газа в Иорданию и Египет.

    При этом заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что призыв Израиля о том, что 1 млн палестинцев должны покинуть север сектора Газа за сутки является нарушением прав человека.



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    16 января 2024, 05:28
    Генсек ООН заявил о невозможности доставлять помощь в Газу из-за бомбардировок

    Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о проблемах с доставкой помощи в Газу из-за израильских бомбардировок

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированные бомбардировки Израиля на территории сектора Газа не позволяют ООН доставлять в анклав гуманитарную помощь, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

    «Мы не можем эффективно доставлять гуманитарную помощь, пока Газа подвергается массированным беспощадным бомбардировкам. Нам нужна безопасность для персонала, а также восстановление логистики и деловой активности в регионе», – приводит ТАСС слова Гутерриша в его микроблоге.

    Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что страна в международных судах потребует от Израиля компенсаций за разрушения в секторе Газа.

    Палестинский премьер напомнил, что конфликт в Газе продолжается 101 день, все это время анклав находится «во тьме без электричества, без воды, без лекарств и коммуникаций» и «подвергается адским несчастьям, таким как этнические чистки, геноцид, голод, жестокое обращение, пытки и ежедневные убийства».

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    16 января 2024, 06:37
    Израиль начал бомбежку города Джабалия на севере сектора Газа

    Авиация Израиля начала наносить удары по городу Джабалия на севере сектора Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Авиация Армии обороны Израиля наносит удары по городу Джабалия, расположенному на севере сектора Газа.

    Артиллерия Армии обороны Израиля также обстреливает дома в лагере беженцев, который расположен севернее Джабалии, сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что массированные бомбардировки Израиля на территории сектора Газа не позволяют ООН доставлять в анклав гуманитарную помощь.

    Он отметил, что миротворцам нужна безопасность для персонала, а также восстановление логистики и деловой активности в регионе.


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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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