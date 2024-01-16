Вооруженные группировки Ирака объявили об обстреле центра Израиля

Востоковед: Удары Ирана по Ираку стали актом возмездия для сил, связанных с США

Востоковед Семенов: Несмотря на обстрел Эрбиля, отношения Багдада и Тегерана не ухудшатся

Tекст: Евгений Поздняков

«Ракетные удары Ирана по Эрбилю объясняются желанием Тегерана отомстить за недавний теракт в Кермани. Поэтому и было принято решение использовать для обстрела исключительно силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Если бы акт возмездия осуществлялся чужими руками, потерялся бы весь идеологический смысл», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед.

«Известно, что при атаке использовались баллистические ракеты. Скорее всего, речь идет о модели Fateh-110. Именно их применяет Иран при необходимости демонстрации военной мощи. Однако не исключаю, что в данном случае в ход пошли модифицированные версии, отличающиеся от оригинала по ряду характеристик», – отмечает он.

«Не думаю, что произошедшее сильно отразится на региональной обстановке. По сути, целями стали лишь те здания, которые, по мнению Ирана, использовались в операциях западных стран. Таким образом, ни у Вашингтона, ни у Тель-Авива нет причин для начала эскалации», – указывает собеседник.

«Наиболее важным последствием обстрела можно назвать гибель предпринимателя Пешрава Дизайи. Он был уважаемым человеком, жертвовавшим огромные суммы на развитие Эрбиля. Курды могут воспринять эту утрату на личный счет, что приведет к росту антииранских настроений среди представителей этого этноса», – подчеркивает политолог.

«Не предвидится и значимого ухудшения в диалоге Тегерана с Багдадом. В Ираке крайне сильны проиранские позиции, ослабить которые практически невозможно в силу религиозных и культурных причин. Кроме того, удары КСИР не несли прямую угрозу для страны. В целом отношения двух стран являются очень сложными», – акцентирует востоковед.

«Ирак вынужден разрываться между Ираном и США. Багдаду приходится идти на колоссальные уступки Вашингтону. В частности, это касается согласия на размещение в государстве военных баз США. При этом здесь же сильно влияние шиитов, традиционно поддерживающих тесный контакт с Тегераном», – говорит он.

«Разумеется, сложившийся статус-кво создает немало вызовов для безопасности Исламской республики. В некотором роде ситуация напоминает ситуацию России и Украины, однако благодаря началу СВО Москве удалось избежать развития наихудшего сценария. Тем не менее данное сравнение нельзя считать полностью верным, поскольку клубок противоречий на Ближнем Востоке куда более запутанный», – резюмирует Семенов.

Ранее Иран нанес ракетные удары по иракскому Эрбилю. Об этом сообщил КСИР. В результате обстрела, по данным Багдада, пострадало как минимум шесть человек, еще четверо погибли. Одной из жертв удара стал курдский бизнесмен Пешрав Дизайи, владелец компании Falcon Group.

В официальном заявлении КСИР сообщается, что главной целью ракетных ударов была «штаб-квартира» израильских шпионов, расположенная в полуавтономном регионе Ирака Курдистане. Об этом пишет Reuters. Подчеркивается, что причиной обстрела стали «злодеяния сионистского режима», повлекшие за собой убийства командиров иранской гвардии.

Речь идет об авиаударах Тель-Авива, нанесенных по территориям, находящихся вблизи Дамаска, о которых сообщалось в другом материале издания. В результате обстрела погиб Сайед Рази Мусави, старший советник КСИР. Именно он отвечал за координацию Ирана и Сирии в военной сфере.

Кроме того, помимо ударов к северо-востоку от Эрбиля (столица полуавтономного региона Ирака Курдистана), представители Тегерана также заявили о «запуске нескольких баллистических ракет» по территории, подконтрольной Дамаску, где находятся объекты «Исламского государства» (организация запрещена в России). В общем счете за ночь Иран нанес 24 удара, сообщает РИА «Новости».

Именно ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кермане. Тогда в городе проходило траурное шествие в память о гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. В результате взрыва погибли 103 человека, еще 141 получил ранения. После трагедии над мечетью Джамкаран в священном для шиитов городе Кум был поднят красный флаг мести.

Ракетные удары Ирана вызвали широкий международный резонанс. Так, Белый дом расценил действия Тегерана как безрассудные и неточные. Сообщается, что американское правительство поддерживает контакт с иракскими коллегами и проводит работу по оценке последствий атаки. Отмечается, что ни один американский военнослужащий и объект на территории Эрбиля не пострадали.

Между тем Ирак заявил о намерении подать жалобу в СБ ООН. Багдад решительно осудил действия Тегерана и назвал события «агрессией против суверенитета республики». В настоящий момент премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани уже поручено формирование комиссии для расследования обстоятельств обстрела. Кроме того, МИД страны отозвал своего посла в Тегеране для консультаций.