На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Обнаружена новая налоговая задолженность Ивлеевой
RT: Ивлеева задолжала налоговой свыше 100 тыс. рублей
Блогер Настя Ивлеева задолжала налоговой службе России более 100 тыс. рублей, следует из сервисов оплаты долгов, соединенных с открытым API Федеральной налоговой службы, сообщил телеканал RT.
По информации RT, 12 января публичном реестре налоговиков появилась информация о том, что за Ивлеевой числится долг в размере 103,9 тыс. рублей по Единому налоговому платежу.
Сумма долга почти равна размеру госпошлины в 102,2 тыс. рублей, присужденной Ивлеевой Арбитражным судом Москвы в феврале прошлого года. Тогда фирма блогера «Капельница групп» вовремя не вернула ссуду, полученную от предпринимателя Александра Мокрова.
Ранее ФНС начала проверку в отношении Ивлеевой после организованной ей «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». Сообщалось, что блогер задолжала налоговой около 137 млн рублей.