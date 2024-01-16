Обнаружена новая налоговая задолженность Ивлеевой

RT: Ивлеева задолжала налоговой свыше 100 тыс. рублей

Tекст: Валерия Городецкая

По информации RT, 12 января публичном реестре налоговиков появилась информация о том, что за Ивлеевой числится долг в размере 103,9 тыс. рублей по Единому налоговому платежу.

Сумма долга почти равна размеру госпошлины в 102,2 тыс. рублей, присужденной Ивлеевой Арбитражным судом Москвы в феврале прошлого года. Тогда фирма блогера «Капельница групп» вовремя не вернула ссуду, полученную от предпринимателя Александра Мокрова.

Ранее ФНС начала проверку в отношении Ивлеевой после организованной ей «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». Сообщалось, что блогер задолжала налоговой около 137 млн рублей.