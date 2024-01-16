На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по итогам поездки в ДФО
Российский лидер Владимир Путин в среду по видеоконференцсвязи проведет совещание с правительством, основной темой которого станут вопросы, поднятые в ходе общения во время поездки в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), сообщила пресс-служба Кремля.
Путин заслушает доклады министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, главы Минздрава Михаила Мурашко, министра экономического развития Максима Решетникова, министра транспорта Виталия Савельева, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее Путин счел заметными результаты программ развития Дальнего Востока.