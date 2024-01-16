На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
В Москве найдена мертвой экс-глава Российского Красного Креста
В своей квартире в Москве найдена мертвой экс-глава Российского Красного Креста
Бывший председатель Российского Красного Креста (РКК) Раиса Лукутцова найдена мертвой в своей квартире в Москве, сообщили в оперативных службах.
Как сообщил источник ТАСС, накануне в своей квартире на Новочеремушкинской улице найдена мертвой бывший председатель Российского Красного Креста Раиса Лукутцова, по предварительным данным, смерть 74-летней женщины не носит криминального характера. По его словам, Лукутцова последнее время тяжело болела.
Раиса Лукутцова возглавляла организацию «Российский Красный Крест» с 2006 по 2021 год.
Напомним, что против экс-председателя общественной организации «Российский Красный Крест» Раисы Лукутцовой и других лиц возбудили дело о мошенничестве в августе 2021 года.