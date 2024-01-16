Эксперт рассказал, как правильно досрочно погасить ипотеку

Финансовый консультант рассказал, как правильно досрочно погасить ипотеку

Tекст: Александра Юдина

Как отметил ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, рынок сейчас очень обширен, поэтому нужно внимательно читать условия досрочного погашения ипотечного кредита, передает «Вечерняя Москва».

В частности, есть два варианта досрочного погашения ипотеки. Первый – уменьшение ежемесячного платежа. Второй – это сокращение срока кредита и внесение досрочной суммы, при этом ежемесячный платеж не меняется.

По словам эксперта, с экономичной точки зрения выгоден второй вариант, поскольку, в отличие от первого, уменьшается переплата за ипотеку.

Ракута добавил, что ряд банков предлагает в качестве досрочного погашения ипотеки только уменьшение ежемесячного платежа – важно обращать на это внимание перед подписанием кредитного договора.

Как в свою очередь рассказала финансовый консультант и экономист Наталья Колбасина, сначала нужно рассчитать, насколько выгодным для вас будет досрочное погашение ипотеки.

Так, в случае если ипотека оформлена под льготный процент в рамках госпрограммы, а ключевая ставка и инфляция растут, кредиты дорожают и при этом показатель долговой нагрузки на ваш бюджет не превышает 25%, то нужно оценить целесообразность досрочного погашения ипотеки и выбрать наиболее подходящий способ.

«Важно рассчитать в цифрах выгоду досрочного погашения, чтобы понять, насколько вам это выгодно, исходя из возможностей вашего бюджета, показателя долговой нагрузки, финансовых целей семьи», – пояснила она.

Кроме того, финансовый консультант напомнила о возможности рефинансирования ипотеки.

«Вы, по сути, оформляете новый кредит, но на более выгодных условиях, чтобы полностью или частично погасить предыдущий. Рефинансировать ипотеку целесообразно в том случае, если это поможет снизить ставку не менее чем на 1,5–2%. Перед оформлением необходимо рассчитать экономическую выгоду, учитывая процентную ставку, сумму и срок кредита», – объяснила Колбасина.

Помимо прочего, эксперты подчеркнули, что не стоит вкладывать в досрочное погашение все свои средства, так как это несет определенные риски.

В частности, это касается и ежемесячного платежа, который многие банки предпочитают списывать в определенный день.

Эксперт порекомендовал сформировать финансовую подушку в размере 2–6 ежемесячных платежей и просто хранить ее на депозите, так как ипотека – долгосрочный продукт, а с доходом может произойти что угодно.

«В противном случае мы можем остаться без средств к существованию, поскольку все они пойдут на досрочное погашение. Так делать не стоит», – заметил Ракута.

В заключение Колбасина добавила, что перед оформлением ипотечного кредита необходимо заранее оценить объект приобретаемой недвижимости и свои финансовые возможности.

«Если на ипотеку будет уходить более 30% доходов семьи, подумайте, насколько вам комфортно будет жить на оставшуюся сумму денег», – резюмировала она.