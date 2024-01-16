На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.0 комментариев
«Бутылка водки, хлеб, борщ, сало»: Кулеба рассказал, как «решал вопросы» в Европе
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что «решал любые вопросы» в Европе с помощью водки, борща и сала
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что когда он работал послом в Совете Европы, он придумал приглашать чиновников на домашний обед с борщом, водкой и салом, что позволяло «решать любые вопросы».
«У меня был «клуб борща». Идея такая: варится борщ у меня в квартире, в резиденцию посла приглашаешь нужных тебе людей, бутылка водки, борщ, хлеб, сало. Работало безотказно для решения любых вопросов», – приводит ТАСС слова Кулебы из интервью YouTube-каналу «Бомбардир».
Украинский министр подчеркнул, что «все любят поесть и выпить в тех или иных объемах».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу украинского дипведомства Дмитрия Кулебу неадекватным и агрессивным из-за заявления, что он хотел ударить российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на встрече в Анталье.
По ее словам, неадекватность представителей киевского режима – широко известный факт, поскольку необразованных агрессивных людей набрали под видом министров разваливать Украину за американские деньги.