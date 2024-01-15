Эксперты оценили итоги Дней регионов ЦФО на выставке «Россия»

Субъекты ЦФО продемонстрировали высокую динамику экономического роста за последние 20 лет, что наглядно было представлено на выставке «Россия». Важно отметить, что регионы развивались консолидированно в рамках направлений, которые определил президент России Владимир Путин. Сплоченность выразилась в эффективной и скоординированной работе на федеральном и региональном уровнях власти, а также в последовательной реализации государственной политики, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В 2022 году Центральный округ показал самые высокие показатели по росту промышленного производства в стране – 3,1%. Реализованы масштабные инфраструктурные и экономические проекты. Например, в рамках реализации президентских поручений и нацпроектов с 2011 года сеть Московского метрополитена выросла в полтора раза, заработала крупнейшая в мире Большая кольцевая линия метро. На базе «Технополиса Москва» формируется один из крупнейших в России кластеров по производству современных лекарств.

Ивановская область вышла на лидерские позиции в выпуске трикотажных полотен – более 80% объема российского трикотажа. Регион занимает третье место в стране по развитию онлайн-торговли после Москвы и Санкт-Петербурга. В Ярославской области будет построен кампус мирового уровня «Меркурий» для подготовки кадров, занятых в высокотехнологичных отраслях, и открыта «Школа 21» для подготовки IT-специалистов.

Успехи округа заметны и в сельском хозяйстве и агропромышленности. Это повышает уровень жизни граждан, позволяет создавать новые рабочие места и укреплять технологический суверенитет страны. Например, холдинг «Орел Нобель-Агро» ежегодно инвестирует в развитие производства, внедряет передовые стандарты работы персонала и социальные программы. В 2018 году введена в эксплуатацию первая очередь сверхсовременного элеватора в городе Новосиль на 30 тыс. тонн зерна, а в 2021–2023 годах построены восемь зерноскладов общим объемом хранения более 50 тыс. тонн, в настоящее время достраиваются два зерносклада объемом хранения 23 тыс. тонн. Курская область занимает второе место в ЦФО по производству зерна и масличных культур и третье место в России по объему производства всех видов мяса. За последние пять лет субъект также добился роста ВРП и инвестиций в 1,8 раза, промышленности в 1,6 раза и сельского хозяйства в 1,8 раза.

Генеральный директор АНО «Институт региональных проблем», политолог Наталья Линдигрин отметила, что в ЦФО активно занимаются благоустройством городов. По последним данным рейтинга Финансового университета при правительстве России, Москва заняла первое место, а Калуга – седьмое как наиболее комфортные города по качеству жизни в России. Хотя Москву, безусловно, правильнее сравнивать с другими мировыми столицами. И здесь она будет в лидерах – 49% ее площади занимают озелененные территории, что делает Москву самым «зеленым» мегаполисом мира.

«Яркие и содержательные экспозиции регионов ЦФО на выставке «Россия» наглядно демонстрируют, что поводы для гордости есть в каждом из них. Масса достижений сконцентрирована в экономической сфере. Обрабатывающая промышленность ЦФО занимает первое место по объему производства, обеспечивая больше 35% продукции всей страны. А аграрии из этих регионов производят наибольшее количество отечественной сельхозпродукции – больше 27%», – рассказала эксперт.

Эксперт ЭИСИ, политолог Анна Федорова подчеркнула, что в каждом регионе ЦФО развиваются крупные промышленные и инфраструктурные проекты, создающие рабочие места и повышающие конкурентоспособность. Крупнейший мясоперерабатывающий завод в Воронеже, завод электромобилей в Липецкой области, завод по переработке полимеров в Твери – лишь несколько примеров новых предприятий. Эксперт обратила внимание, как социально-экономические показатели влияют на общественное восприятие того, как развивается страна.

«Один из бесспорных успехов двух последних десятилетий – это переворот в сознании людей по поводу российского сельского хозяйства и пищевой продукции. Мы полюбили российское, стали им гордиться, качество выросло просто космически. И во многом тут надо сказать спасибо аграриям из ЦФО – тут производится более четверти всей сельскохозяйственной продукции страны. Качество жизни в ЦФО заметно растет. Улучшилось состояние дорожной сети (как любительница внутреннего туризма, не могу молчать об этом). Благоустройство и качество городской среды – тоже показатели, видные невооруженным глазом. Отдельно важно сказать про транспортную связность – шутки о том, что в Тулу будет ходить метро, скоро перестанут, кажется, быть шутками!» – считает Федорова.

Руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына добавила, что регионы ЦФО презентовали на международной выставке-форуме «Россия» результаты развития и поводы для гордости. «Это два ключевых смысла, которые в рамках Дней регионов было очень важно грамотно – содержательно, понятно, доступно и красиво – донести до посетителей. Думаю, все получилось, и был сформирован целостный публичный образ регионов ЦФО. Из каких компонентов он состоит? Высокая динамика экономического роста, которая стала возможной в силу грамотной политики президента по поддержке макрорегиона. Развитие промышленности, а отсюда – вклад в технологический суверенитет страны и в повышение качества жизни. Есть чем гордиться», – прокомментировала Кислицына.

Кроме того, эксперт отметила, что с промышленностью связаны многие поводы субъектов ЦФО для гордости. На выставке можно было узнать, например, что компания «Генериум» из Владимирской области – один из лидеров российского фармацевтического рынка. А Брянский машиностроительный завод – единственное предприятие в стране, где есть крупносерийное производство магистральных грузовых тепловозов. «У регионов ЦФО получилось представить на выставке не только общий образ федерального округа. Каждый регион смог донести до широкой публики свои главные приоритеты и «фишки». Получился красивый баланс между общим и особенным», – заключила она.

После завершения Дней регионов Центрального федерального округа на Международной выставке-форуме «Россия» начнутся отраслевые дни, где можно будет узнать о достижениях и результатах развития страны в промышленности, сельском хозяйстве, науке и других направлениях.