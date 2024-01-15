Форум «Малая Родина – сила России» назвали новым этапом развития самоуправления в стране

На одной из ключевых панельных дискуссий «Сила в людях» выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. В обращении к участникам форума он отметил, что муниципальные служащие являются представителями самого близкого к народу уровня власти, поэтому их главная миссия заключается в служении на благо государства и его общества.

«Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти. Подчеркну, муниципальная служба – не просто работа, это служение. За этими словами стоят ценности – установки, формирующие и мотивацию, и в конечном счете результат. Служение – это наш культурный код. Потому что служение – это не просто работа, это искренний порыв делать окружающую действительность лучше день ото дня. Не потому, что за это заплатят или похвалят, а потому, что так велит сердце», – сказал Кириенко.

Впервые в одном месте собрались 7,5 тыс. представителей муниципальных образований из 89 регионов страны.

«Это очень важный форум, потому что самая близкая к людям власть – муниципальная. Главы муниципалитетов – это те люди, которые своими руками реализуют национальные проекты, исполняют указы президента. То внимание, которое сегодня уделяется главам муниципалитетов, – то, что и нужно было сделать. Спасибо президенту за проведение этого форума и за ту повестку, которая здесь обсуждается. Я думаю, немало изменений произойдет по итогам дискуссий, которые сегодня были на площадке. Безусловно, какие-то вещи мы тоже будем использовать в своей работе», – отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«В стране налаживается правильная вертикаль. И сегодня на форуме мы друг с другом познакомились, знаем, кто чем живет, помогаем, поддерживаем нашего президента. В Ставропольском крае сегодня главам городов можно заходить спокойно без секретаря и решать проблемы оперативно. Главное – быть готовым к изменениям, концентрироваться на развитии, слышать людей», – рассказал глава города Невинномысска, Герой России Михаил Миненков.

Участники панельной дискуссии также обсудили вопросы развития человеческого потенциала и профессионального совершенствования муниципальных управленческих команд.

«Сегодня в России успешно действует механизм социальных лифтов. Один из ключевых его элементов – образование. Учиться на протяжении всей жизни – требование времени. Для тех, кто хочет развиваться по карьерной лестнице в системе госуправления, в Президентской академии создана широкая линейка программ. Особое место в ней занимает «Школа губернаторов», 51 выпускник которой уже стал руководителем регионов, пятеро заняли посты федеральных министров. В прошлом году в Академии начала работать «Школа мэров», и четыре ее слушателя получили повышение еще во время обучения. Все это говорит об эффективности этого образовательного инструмента. Академия продолжит поиск и развитие перспективных и талантливых молодых людей по всей стране», – сказал ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В течение дня на площадке ВДНХ в Москве одновременно прошли три больших панельных дискуссии, 32 круглых стола, 25 лекций.