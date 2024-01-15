Сенатор назвал мракобесием желание Болгарии убрать дружбу с Россией из учебников

Сенатор Климов: Болгария, вычеркивая Россию из своего прошлого, убивает свое будущее

Tекст: Илья Абрамов

«Министр обороны Болгарии пытается отрицать дружбу его страны с Россией в прошлом, и на основе этого он призывает убрать упоминания о сотрудничестве из учебников. Такие заявления – это мракобесие, сродни утверждению о том, что Солнце вращается вокруг Земли», – сказал сенатор Андрей Климов.

«В России, в свою очередь, все грамотные люди помнят о Кирилле и Мефодии, которые согласно ряду версий, принесли нам из Болгарии кириллицу. Памятники этим святым до сих пор стоят в Москве. И так будет вне зависимости от того, является София членом НАТО или нет», – отмечает собеседник.

«Болгарское руководство пытается переписать историю. Пока такие люди находятся у власти в стране, страдать прежде всего будет ее народ, который в большинстве своем помнит о роли России. Сейчас София, искажая прошлое, убивает свое будущее», – резюмировал Климов.

Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что нужно убрать из учебников по истории упоминания о сотрудничестве и дружбе с Россией. Он считает, что София должна противодействовать «пропаганде» Москвы и «правильно» преподносить историю страны.

Выступая в Атлантическом совете, министр заявил, что из поколения в поколение учат, что Россия – освободитель и друг, и болгары должны быть ей благодарны, но в истории страны «часто оказывались на противоположных сторонах в различных конфликтах».

Напомним, вопреки этому мнению болгарского министра, Россия и Болгария оказывались на «противоположных сторонах» совсем не часто. Однако наши страны противостояли друг другу в главных военных кампаниях XX века – Первой и Второй мировых войнах.

Ранее депутаты внесли в совет болгарского Пловдива предложение о демонтаже и переносе памятника советскому солдату-освободителю «Алеша». Ожидается, что инициативу рассмотрят на сессии 17 января. В случае если предложение будет принято, то монумент уберут до конца года. Его предлагается перенести в Музей коммунистического искусства.

В центре болгарской Варны вандалы осквернили памятник российскому дипломату графу Николаю Игнатьеву, столкнув бюст с постамента на землю. Местные власти пообещали отреставрировать монумент и установить его на прежнее место. В полиции уверены, что преступники будут найдены, поскольку в округе установлено много камер видеонаблюдения.

«Рассчитываем, что данные городской администрацией обещания отремонтировать монумент и вернуть его на прежнее место будут выполнены, а преступники будут привлечены к ответственности», – сообщило диппредставительство России в своем Telegram-канале. Посол России Элеонора Митрофанова сообщила, что в болгарский МИД будет направлена соответствующая нота.