  • Новость часаЗахарова высмеяла немецкий «секретный план» подготовки войны с Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Bild: Германия готовится к войне с Россией
    Генерал НАТО назвал три сценария развития событий на Украине
    Швеция начала строить подлодки для «противодействия России»
    Над Курской областью сбили три украинские ракеты
    В бундестаге заявили о выходе США из истории с Украиной
    Эсминец ВМС США в Красном море отбил ракетную атаку хуситов
    Россия вновь стала главным экспортером урана в США
    На сгоревшем складе Wildberries в Петербурге пропали 16 человек
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Настало время исправить исторические ошибки

    Есть подозрение, что ни на какой объективный исторический закон мы сегодня опереться не можем. Вышел у нас с этими законами пересменок, Юрьев день. В этом один из смыслов глобальной многополярности: каждый живет как хочет. Тем более – Россия.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда взялась интеллигенция

    Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.

    25 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский умирать не собирается

    Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.

    12 комментариев
    15 января 2024, 10:08

    Болгария намекает на большую любовь к Гитлеру, чем к России

    Болгария намекает на большую любовь к Гитлеру, чем к России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    По мнению министра обороны Болгарии, болгарских школьников напрасно учат тому, что «Россия – наш друг и освободительница, и мы должны быть ей внутренне благодарны». «В истории мы часто оказывались на противоположных сторонах в различных конфликтах», заявляет Тодор Тагарев. Если толковать его намеки буквально, то речь идет о прямом восхвалении сотрудничества Болгарии с нацистской Германией.

    В последнее время складывается впечатление, что действующее руководство Болгарии сознательно пытается оправдать самые радикальные представления о неблагодарности болгар, которые есть в российском обществе. У русского и болгарского народов прочные культурные и исторические связи. В их основе лежат славянские корни, православная традиция. А самое главное – факт освобождения Болгарии русской армией сначала от турецкого ига в 1878 году, а затем от нацистов в 1944-м. Этот фундамент сегодня всеми силами пытаются разрушить прозападные власти балканской страны.

    Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев во время своего визита в США призвал изменить школьную программу, убрав из нее упоминания об общем с Россией историческом прошлом. «Поколение за поколением учили, что Россия – наш друг и освободительница, и мы должны быть внутренне благодарны ей за то, что она сделала. Несмотря на то, что в истории мы часто оказывались на противоположных сторонах в различных конфликтах. Россия также часто преследовала свои собственные интересы в ущерб интересам болгарского народа», – заявил Тагарев.

    Вопреки мнению болгарского министра, Россия и Болгария оказывались на «противоположных сторонах» совсем не часто, однако в главных военных кампаниях XX века – Первой и Второй мировых войнах. Причем в Первую мировую София выступила против России в союзе с той самой Османской империей, от ига которой русская армия освободила болгар в 1878-м.

    Очевидец тех событий начальник императорской охраны Александр Спиридович в книге «Великая война и февральская революция» вспоминал: «5 октября [1915 года] государь подписал манифест об объявлении войны Болгарии. Он был опубликован 7-го числа. В сущности говоря, он не удивил никого. О том, что царь болгарский Фердинанд Кобургский – враг славянства, знали давно. Что он совершенно и давно находился под влиянием императора Вильгельма, тоже знали давно. От него ждать исторической благодарности России за то, что она когда-то сделала для Болгарии, не приходилось».

    Не дождалась Россия благодарности и от болгарского царя Бориса III, который 1 марта 1941 года подписал соглашение о присоединении Болгарии к гитлеровской коалиции. Хотя София и уклонилась от отправки своей армии на Восточный фронт, военные действия против партизан Греции и Югославии, которые вели болгарские части, высвобождали силы нацистов для войны против Советского Союза.

    При этом болгары все-таки участвовали в боях с Красной армией. Так, в 1942 году из болгарских добровольцев была сформирована авиагруппа, которая сражалась с советскими пилотами под Сталинградом.

    Некоторые из болгарских пилотов были удостоены высших наград Третьего рейха. Этот факт хотел подчеркнуть министр Тагарев, говоря о том, что Россия и Болгария находились на противоположных сторонах в военных конфликтах?

    После Второй мировой войны отношения Москвы и Софии оставались теплыми вплоть до краха социалистического лагеря. В постсоциалистический период российско-болгарская дружба стала подвергаться серьезным испытаниям. Однако еще в 2019 году профессор Уральского государственного педагогического университета Елена Дзюба отмечала, что в болгарских учебниках представлен «положительный образ России, что, вероятно, вызвано исключительным уважением наших болгарских коллег к российской истории и культуре».

    Теперь же руководство Болгарии прямо заявляет о необходимости переписать школьные учебники в антироссийском ключе. Болгарским детям будет преподаваться искаженная версия истории их страны, в рамках которой Россия перестанет быть освободительницей болгар, а нацистская Германия, видимо, предстанет в роли союзника. И этот шаг полностью укладывается в русофобскую линию, которую София проводит при правительстве евроатлантистов.


    Летом 2023 года находящиеся у власти в Болгарии прозападные силы инициировали изменения в конституцию страны, предполагавшие в числе прочего установление в качестве главного государственного праздника Дня славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая. Он должен был прийти на смену Дню освобождения Болгарии от османского ига, который болгары празднуют 3 марта, в годовщину подписания в 1878 году Сан-Стефанского мирного договора между Россией и Турцией.

    Понизить на конституционном уровне значение Дня освобождения Болгарии – это все равно что в России покуситься на День Победы. Если бы не было 3 марта 1878 года, болгары сегодня не смогли бы праздновать ни День славянской письменности и культуры, ни какой-либо другой болгарский праздник.

    Если бы русские тогда не освободили болгар от турецкого ига, сейчас статус этого южнославянского народа был бы таким же незавидным, как положение курдов в Турции.

    Осенью прошлого года из Болгарии были выдворены трое русских священников, служивших в храме Святого Николая, который считался подворьем РПЦ. Вскоре после этого болгарская прокуратура рекомендовала министерству регионального развития и благоустройства оспорить право собственности РПЦ на этот храм.

    Конфликт, связанный с Никольским храмом, стал самым крупным после марта 2018 года, когда патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Болгарию публично поправил президента страны Румена Радева, подчеркнув, что Болгарию освобождали не Польша и не Литва, а Россия. «Мне трудно было слышать все эти ссылки на участие других стран в освобождении. Ни польский, ни литовский сеймы не принимали участие в решении о начале войны с Османской империей. Надеюсь, СМИ нас слышат и передадут мое разочарование неправильной интерпретацией», – заявил патриарх Кирилл.

    Таким образом, заявление министра Тагарева о переписывании школьных учебников – это не случайный ляп высокопоставленного лица. Перед нами очередное проявление антирусской политики, которая соответствует сразу двум трендам, характерным для современного Запада – отмене культурных и исторических достижений России и мягкой реабилитации нацистов и их пособников.

    Главное
    ВС России благодаря новым прицелам уничтожили БМП ВСУ с рекордной дистанции
    Украинским уклонистам в Николаеве отказали в праве на полноценную жизнь
    Австралия решила отправить вертолеты вместо Украины на свалку
    Рейтинг Трампа среди республиканцев вырос до рекордных отметок
    Иракские группировки объявили о нападении на три военные базы США
    Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 млн рублей
    В метро Москвы задержали бегающих по крышам поездов троих молодых людей

    Какой сценарий конфликта на Ближнем Востоке выгоден России

    В военный конфликт на Ближнем Востоке втягиваются все новые игроки. Эксперты называют четыре возможных сценария развития событий в регионе после удара США и Британии по Йемену. Какой из них самый мягкий и самый опасный для рынка нефти и России? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские танки получили новую защиту от беспилотников

    Россия сделала шаг к тому, чтобы преодолеть одну из ключевых уязвимостей современных танков, которая вскрылась в ходе спецоперации. Началось применение новой системы защиты, предназначенной для резкого повышения выживаемости бронетехники. О чем идет речь и как это связано с концепцией применения танков в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    «Славянский стиль» стал влиять на маятник русофобии

    Одной из главных тенденций в мировой моде внезапно стало увлечение «славянским стилем» и даже некоторыми песнями российских исполнителей. Это выглядит особенно парадоксально на фоне распространенных на Западе попыток отмены русской культуры. Эксперты по-разному объясняют происходящее, но несомненно, что русский стиль вновь заставил говорить о себе за рубежом. Подробности

    Перейти в раздел

    Болгария намекает на большую любовь к Гитлеру, чем к России

    По мнению министра обороны Болгарии, болгарских школьников напрасно учат тому, что «Россия – наш друг и освободительница, и мы должны быть ей внутренне благодарны». «В истории мы часто оказывались на противоположных сторонах в различных конфликтах», заявляет Тодор Тагарев. Если толковать его намеки буквально, то речь идет о прямом восхвалении сотрудничества Болгарии с нацистской Германией. Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............