Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.12 комментариев
Меняйло анонсировал появление в московском метро «осетинского» поезда
Меняйло: Поезд, посвященный Северной Осетии, начнет курсировать в московском метро весной
Тематический поезд, посвященный культуре и достижениям Северной Осетии, начнет курсировать в метро Москвы весной, сообщает глава республики Сергей Меняйло.
По его словам, разработка проекта проходит в рамках празднования в 2024 году 250-летия присоединения Осетии к России, 240-летия со дня основания Владикавказа и 100-летия автономии республики, передает РИА «Новости».
Меняйло сообщил, что в московском метро появится поезд, где любой пассажир сможет узнать больше об историческом наследии и достижениях республики.
Как отметил глава республики, сейчас ведется работа над созданием концепции и наполнения поезда, прокатиться можно будет уже этой весной.
Напомним, в 2018 году новый тематический состав «Поезд изменений. Истории волонтеров» появился на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.