Меняйло анонсировал появление в московском метро «осетинского» поезда

Меняйло: Поезд, посвященный Северной Осетии, начнет курсировать в московском метро весной

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, разработка проекта проходит в рамках празднования в 2024 году 250-летия присоединения Осетии к России, 240-летия со дня основания Владикавказа и 100-летия автономии республики, передает РИА «Новости».

Меняйло сообщил, что в московском метро появится поезд, где любой пассажир сможет узнать больше об историческом наследии и достижениях республики.

Как отметил глава республики, сейчас ведется работа над созданием концепции и наполнения поезда, прокатиться можно будет уже этой весной.

Напомним, в 2018 году новый тематический состав «Поезд изменений. Истории волонтеров» появился на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.