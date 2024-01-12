Экономист: Удары США по хуситам приведут к росту цен на нефть

Экономист Юшков: Эскалация конфликта с хуситами может обернуться катастрофой для мирового рынка углеводородов

Tекст: Алёна Задорожная

«Всех игроков настораживает эскалация конфликта. Все видели, как все начиналось с Газы, затем постепенно возникли приграничные перестрелки с ливанской «Хезболлой», в район Красного моря подтянулся американский военный флот и теперь удары наносятся по самому Йемену. Судя по всему, дело идет к втягиванию Ирана в этот конфликт», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Тегеран всегда поддерживал и Газу, и «Хезболлу», и йеменских хуситов. А тут еще совсем недавно Иран захватил американский танкер. Любопытно, что само судно изначально перевозило иранскую нефть, США его арестовали, а затем записали себе в статью импорта сырья», – напомнил собеседник.

«И сейчас многие ожидают, что все больше стран будут втягиваться в конфликт. А какое государство региона ни возьми, оно практически наверняка нефтяное. И самый мягкий сценарий, который видится, – это еще больше танкеров пойдет вокруг Африки», – рассуждает аналитик.

«Вместе с тем,стоит отметить, что ни одного удара именно по нефтяному танкеру зафиксировано не было. Несмотря на то что американцы заверяют в неизбирательности хуситов, я настаиваю на обратном. Как минимум мы видим, что с запада на восток через Суэцкий канал идут суда с нашей нефтью. А затем в обратном направлении возвращаются корабли с нефтепродуктами, сделанными из российской нефти в Индии», – обращает внимание специалист.

«Никто не бьет и по танкерам с ближневосточной нефтью. Полагаю, эта динамика обусловлена тем, что названные игроки напрямую не связаны ни с Израилем, ни с Западом. Однако если танкеры все же пойдут вокруг Африки, это приведет к дополнительным издержкам, которые компании заложат в стоимость конечного продукта», – добавляет спикер.

«Но основные риски, конечно, связаны с потенциальным втягиванием Ирана в конфликт. И если по Тегерану будет нанесен удар, то страна может остановить экспорт нефти. Это, конечно, не самый большой игрок на рынке, но порядка 1 млн баррелей в сутки он поставляет. И большая часть этого идет в Китай», – объясняет Юшков.

«Если сырье не придет из Тегерана, Пекин закупит его у других поставщиков. Это в свою очередь подстегнет дефицит топлива в мире и обернется ростом цен выше 100 долларов за баррель. Но самый страшный сценарий запустится, если Иран, как он ранее уже грозил, перекроет Ормузский пролив, через который провозят сырье сразу несколько крупных игроков рынка – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт. Это порядка 20 млн баррелей в сутки или пятая часть всего мирового потребления. В случае закрытия пути цены на топливо будут огромными», – подчеркнул эксперт.

«И еще один фактор риска – это потенциальные удары хуситов по нефтегазовым объектам Саудовской Аравии. Подобные угрозы уже звучали. И если королевство в итоге вынужденно снизит объемы добычи, это тоже отразится на рынке. Так что ситуация очень серьезная, и она продолжает эскалироваться», – заключил Юшков.

Напомним, США и Великобритания начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд объектов к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара нанесены по столице страны Сане, а три были нанесены по городу Таиз в центральной части государства.

Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. ТАСС пишет, что в результате ударов США и Великобритании по Йемену погибли пять бойцов «Ансар Аллах», шестеро получили ранения.

Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности, а также с руководством Центрального командования вооруженных сил США.

На фоне этого эксперты, опрошенные Bloomberg, оценили возможную реакцию Ирана на удары и ее последствия. В частности, было отмечено, что потенциальные меры со стороны Тегерана по ограничению грузоперевозок через Ормузский пролив, которые могут быть введены в ответ на операцию США и Британии в Йемене, затронут порядка 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.