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    7 комментариев
    12 января 2024, 16:55

    Экономист: Удары США по хуситам приведут к росту цен на нефть

    Экономист Юшков: Эскалация конфликта с хуситами может обернуться катастрофой для мирового рынка углеводородов

    Экономист: Удары США по хуситам приведут к росту цен на нефть
    @ DPA/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Весь мир опасается, что Иран присоединится к конфликту США с хуситами. Тогда по самому мягкому сценарию нефть подорожает из-за удлинения логистического плеча. В худшем случае – рынок временно лишится почти 20% суточного потребления нефти, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее США и Британия нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в Йемене.

    «Всех игроков настораживает эскалация конфликта. Все видели, как все начиналось с Газы, затем постепенно возникли приграничные перестрелки с ливанской «Хезболлой», в район Красного моря подтянулся американский военный флот и теперь удары наносятся по самому Йемену. Судя по всему, дело идет к втягиванию Ирана в этот конфликт», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Тегеран всегда поддерживал и Газу, и «Хезболлу», и йеменских хуситов. А тут еще совсем недавно Иран захватил американский танкер. Любопытно, что само судно изначально перевозило иранскую нефть, США его арестовали, а затем записали себе в статью импорта сырья», – напомнил собеседник.

    «И сейчас многие ожидают, что все больше стран будут втягиваться в конфликт. А какое государство региона ни возьми, оно практически наверняка нефтяное. И самый мягкий сценарий, который видится, – это еще больше танкеров пойдет вокруг Африки», – рассуждает аналитик.

    «Вместе с тем,стоит отметить, что ни одного удара именно по нефтяному танкеру зафиксировано не было. Несмотря на то что американцы заверяют в неизбирательности хуситов, я настаиваю на обратном. Как минимум мы видим, что с запада на восток через Суэцкий канал идут суда с нашей нефтью. А затем в обратном направлении возвращаются корабли с нефтепродуктами, сделанными из российской нефти в Индии», – обращает внимание специалист.

    «Никто не бьет и по танкерам с ближневосточной нефтью. Полагаю, эта динамика обусловлена тем, что названные игроки напрямую не связаны ни с Израилем, ни с Западом. Однако если танкеры все же пойдут вокруг Африки, это приведет к дополнительным издержкам, которые компании заложат в стоимость конечного продукта», – добавляет спикер.

    «Но основные риски, конечно, связаны с потенциальным втягиванием Ирана в конфликт. И если по Тегерану будет нанесен удар, то страна может остановить экспорт нефти. Это, конечно, не самый большой игрок на рынке, но порядка 1 млн баррелей в сутки он поставляет. И большая часть этого идет в Китай», – объясняет Юшков.

    «Если сырье не придет из Тегерана, Пекин закупит его у других поставщиков. Это в свою очередь подстегнет дефицит топлива в мире и обернется ростом цен выше 100 долларов за баррель. Но самый страшный сценарий запустится, если Иран, как он ранее уже грозил, перекроет Ормузский пролив, через который провозят сырье сразу несколько крупных игроков рынка – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт. Это порядка 20 млн баррелей в сутки или пятая часть всего мирового потребления. В случае закрытия пути цены на топливо будут огромными», – подчеркнул эксперт.

    «И еще один фактор риска – это потенциальные удары хуситов по нефтегазовым объектам Саудовской Аравии. Подобные угрозы уже звучали. И если королевство в итоге вынужденно снизит объемы добычи, это тоже отразится на рынке. Так что ситуация очень серьезная, и она продолжает эскалироваться», – заключил Юшков.

    Напомним, США и Великобритания начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд объектов к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара нанесены по столице страны Сане, а три были нанесены по городу Таиз в центральной части государства.

    Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. ТАСС пишет, что в результате ударов США и Великобритании по Йемену погибли пять бойцов «Ансар Аллах», шестеро получили ранения.

    Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности, а также с руководством Центрального командования вооруженных сил США.

    На фоне этого эксперты, опрошенные Bloomberg, оценили возможную реакцию Ирана на удары и ее последствия. В частности, было отмечено, что потенциальные меры со стороны Тегерана по ограничению грузоперевозок через Ормузский пролив, которые могут быть введены в ответ на операцию США и Британии в Йемене, затронут порядка 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

    12 января 2024, 09:59
    Названы последствия ответа Ирана на удары США в Йемене

    Bloomberg: Возможный ответ Ирана на удары США в Йемене повлияет на 20% поставок топлива

    Названы последствия ответа Ирана на удары США в Йемене
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Потенциальные меры со стороны Ирана по ограничению грузоперевозок через Ормузский пролив, которые могут быть введены в ответ на операцию США и Британии в Йемене, затронут порядка 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, сообщили американские СМИ.

    Эксперты, опрошенные Bloomberg, считают, что последствия закрытия Ормузского пролива в два раза превысят эффект для рынков горючего от конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика исследовательской платформы MST Marquee Сола Кавонича, в настоящее время потенциальная угроза для транспортировки нефти и газа в связи с эскалацией на Ближнем Востоке недооценивается.

    Иранские власти заявили ранее, что удар американских и британских сил по позициям хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена.

    Коментарии (18)
    12 января 2024, 12:40
    Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США

    Военный эксперт: Хуситы готовы к полномасштабным боевым действиям против США

    Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США
    @ Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Начав военную операцию против хуситов, США стремятся показать, что они являются хозяевами на Ближнем Востоке. Тем не менее йеменское движение настроено вести борьбу и может нанести серьезный урон американцам. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее США и Британия начали военную операцию против хуситов.

    «Начало операции в Йемене было продиктовано политическими соображениями. США собрали авианосное соединение, которое должно было оказать поддержку Израилю. Вашингтон с помощью этой группировки решил показать, что он хозяин на Ближнем Востоке. Поэтому Белый дом принял решение о маленькой победоносной войне против хуситов, которая, однако, может перерасти в нечто более серьезное», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «США, скорее всего, постараются ограничиться воздушной операцией. У берегов Йемена сейчас находится американское соединение, которое включает в себя два авианосца и несколько кораблей, вооруженных ракетами «Томагавк». У группировки имеется в наличии около 90 самолетов. Удары наносятся по местам, где хуситы, предположительно, хранят боеприпасы, а также по РЛС», – отмечает собеседник.

    «Но хуситов не стоит недооценивать. Они настроены на ведение серьезных боевых действий и могут постоять за себя. Ранее это движение смогло остановить армию Саудовской Аравии, которая была полностью оснащена американским оружием и имела поддержку с воздуха. Более того, американцы предоставляли саудитам данные разведки», – подчеркивает он.

    «Сейчас на вооружении у движения находится неизвестное число баллистических и противокорабельных ракет, которые при необходимости будут применены против авианосной группы США. Также шиитские группировки Ирака, поддерживающие хуситов, могут наносить удары по американским базам в этой стране. В результате получится серия небольших, но в совокупности мощных уколов для Штатов», – резюмировал Леонков.

    Ранее США и Великобритания начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд объектов к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара нанесены по столице страны Сане, а три пришлись по городу Таиз в центральной части государства.

    Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. ТАСС пишет, что в результате ударов США и Великобритании по Йемену погибли пять бойцов «Ансар Аллах», шесть получили ранения.

    Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности, а также с руководством Центрального командования Вооруженных сил США.

    Президент США Джо Байден в своем заявлении подтвердил, что по его указанию армия США совместно с Британией и при поддержке Бахрейна, Австралии, Канады и Нидерландов нанесла удары по ряду объектов в Йемене. По его словам, атаки являются прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов» на морские суда в Красном море.

    В свою очередь британский премьер Риши Сунак также подтвердил участие Лондона в операции. «Мы предприняли ограниченные, необходимые и пропорциональные действия в целях самообороны … Чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство», – говорится в его заявлении на сайте правительства страны.

    Хуситы, в свою очередь, пригрозили США ответом за массированные бомбардировки. Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи отметил, что «Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии».

    Иран раскритиковал США и Британию за удар по хуситам. Эта атака, по мнению Тегерана, является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена. Более того, в МИД Исламской республики отметили, что такие действия только усилят нестабильность в регионе.

    Россия также отреагировала на удары США и Британии. В частности, Москва запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что эти атаки – «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

    Недовольны ударами американских вооруженных сил по Йемену и в самих США. В частности, несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома. Митингующие требуют прекратить наносить удары по хуситам и не накалять ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, они выступают за прекращение огня в секторе Газа.

    Ряд представителей Демократической партии также оказались недовольны решением Джо Байдена начать операцию, сообщает Politico. Законодатели возмущены тем, что атака была совершена без предварительного одобрения Конгрессом.

    Коментарии (36)
    12 января 2024, 08:42
    Фехтовальщик Бида захотел выступить на Олимпиаде за сборную США

    Фехтовальщик Бида захотел получить гражданство США и выступить на Олимпиаде за национальную сборную

    Фехтовальщик Бида захотел выступить на Олимпиаде за сборную США
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Серебряный призер Олимпиады в Токио, находившийся в составе российской сборной фехтовальщик Сергей Бида решил получить американское гражданство и выступить за команду США на Играх в Париже, пишет газета USA Today.

    Отмечается, что супруга спортсмена Виолетта Бида подтвердила намерение спортсмена представлять сборную США, передает ТАСС.

    Также издание указывает, что Олимпийский комитет США уже направил письмо в Конгресс для ускорения процесса получения гражданства.

    Ранее экс-вратарь московского «Спартака» и сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек заявил, что ни один представитель России не сможет участвовать в международных соревнованиях вне зависимости от политических взглядов. До этого он предложил Европарламенту отстранить россиян от Олимпиады в Париже.

    Коментарии (35)
    12 января 2024, 15:29
    Cуд удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины»
    Cуд удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины»
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины» о запрете продолжения разбирательств в Международном арбитражном суде и Международной торговой палате.

    Суд также постановил взыскать с «Нафтогаза» в пользу Газпрома порядка 150 млн долларов в случае, если запрет российского суда исполнен не будет, передает ТАСС.

    Соответствующий иск в российский суд от Газпрома был подан 18 декабря.

    В апреле прошлого года Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу» 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму.

    Коментарии (8)
    12 января 2024, 13:04
    Американист объяснил, почему США начали операцию против хуситов

    Американист Дудаков: Ситуация вокруг Йемена будет решаться в диалоге США и Ирана

    Американист объяснил, почему США начали операцию против хуситов
    @ Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Действия США в Йемене еще больше подрывают хрупкое равновесие ближневосточного региона. При этом решение Джо Байдена вызывает серьезную критику как в политических кругах Вашингтона, так и среди общественности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее США и Британия нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в Йемене.

    «Администрация Джо Байдена долго раздумывала над тем, как ответить на вызовы транспортного кризиса в Красном море. Штаты не решались на повышение градуса эскалации, однако захват проиранскими силами американского танкера с нефтью стал последней каплей для Вашингтона», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Белый дом нуждался в демонстрации силы. Политикам необходимо показать, что «агрессия», направленная против США, будет иметь серьезные последствия. Именно поэтому Байден и принял решение о нанесении авиаударов по объектам хуситов на территории Йемена», – отмечает он.

    «Данные действия президента не понравились многим представителям американского истеблишмента. Левое крыло демократов выступает против продолжения ударов. Кроме того, главу Штатов критикуют и за то, что атака была предпринята без предварительного согласования с Конгрессом», – подчеркивает собеседник.

    «У Белого дома уже собрались протестующие, выступающие против агрессии Вашингтона на Ближнем Востоке. Напомню, что схожие мероприятия проводились и в период активизации противостояния Израиля и ХАМАС. Однако ни к каким переменам гражданская активность тогда не привела. Единственное, чем данные акции грозят Байдену – потерей рейтинга среди мусульманского населения Штатов, что может отразиться на итогах предстоящих выборов», – акцентирует политолог.

    «В целом в регионе складывается крайне опасная ситуация. Однако ее исход будет решаться в рамках диалога Вашингтона и Тегерана. Хуситы являются проиранским объединением, в связи с чем их отношение к конфликту во многом будет зависеть от теневых договоренностей США и ближневосточных акторов», – резюмирует Дудаков.

    Ранее США и Великобритания начали военную операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд целей к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара были нанесены по столице страны Сане, а еще три – по городу Таиз в центральной части государства.

    Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности

    Президент США Джо Байден в своем заявлении подтвердил, что по его указанию американская армия совместно с Британией и при поддержке Бахрейна, Австралии, Канады и Нидерландов нанесла удары по ряду объектов в Йемене. По его словам, атаки являются прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов» на морские суда в Красном море.

    Хуситы, в свою очередь, пригрозили США ответом за массированные бомбардировки. Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи отметил, что «Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии».

    Иран также раскритиковал США и Британию за удар по хуситам. Эта атака, по мнению Тегерана, является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена. Более того, в МИД Исламской республики отметили, что такие действия только усилят нестабильность в регионе.

    Между тем Москва запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что эти атаки – «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

    Недовольны ударами американских вооруженных сил по Йемену и в самих США. В частности, несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома. Демонстранты требуют прекратить наносить удары по хуситам и не накалять ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, митингующие выступают за прекращение огня в секторе Газа.

    Коментарии (7)
    12 января 2024, 10:15
    МИД осудил удары США по Йемену

    Захарова: Авиаудары США по Йемену являются примером извращения англосаксами резолюций СБ ООН

    МИД осудил удары США по Йемену
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Авиаудары США и Великобритании по Йемену являются очередным примером извращения англосаксами резолюций Совета Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале также назвала действия американской стороны полным пренебрежением международным правом с целью эскалации ситуации в регионе ради преследуемых Соединенными Штатами разрушительных целей.

    Военно-воздушные силы США ранее сообщили, что ударили по более чем 60 целям на 16 объектах йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).

    Коментарии (24)
    12 января 2024, 13:36
    Сенатор Долгов: Эгоизм Байдена разрушает Ближний Восток

    Сенатор Долгов: Байдену нужны провокации на Ближнем Востоке для поднятия рейтинга

    Сенатор Долгов: Эгоизм Байдена разрушает Ближний Восток
    @ Дмитрий Кирсанов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Прикрываясь миротворческими заявлениями, США в очередной раз пытаются навязать свою гегемонию Ближнему Востоку. Между тем именно Вашингтон всегда являлся главным дестабилизирующим фактором в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам хуситов в Йемене.

    «Очередной разгоревшийся конфликт ничего общего со свободой судоходства не имеет. Вся кампания американцев в отношении хуситов преследует только одну цель. Это очередная ширма, под прикрытием которой Вашингтон разворачивает военный кулак на Ближнем Востоке. Делается это на стратегических точках – путях транспортировки углеводородов», – говорит сенатор Константин Долгов.

    «При этом сама по себе ситуация в Йемене развивается уже не первый год. И американцы раньше палец о палец не ударили, чтобы действительно решить проблему или хотя бы поспособствовать ее урегулированию. В целом вся напряженность на Ближнем Востоке – это следствие планов и действий Вашингтона», – убежден парламентарий.

    «Более того, даже сейчас их идеи по якобы урегулированию не имеют ничего общего с реальным желанием разрешить имеющиеся вопросы. Им нужна контролируемая нестабильность для реализации собственных эгоистичных замыслов. Другое дело, что эта нестабильность уже давно вышла из-под контроля США. Логика британцев тоже понятна – у них свои «игры» на Ближнем Востоке», – акцентирует собеседник.

    «Если бы американцы действительно хотели прекращения конфликта, они могли бы для начала задействовать дипломатические каналы. Также можно было усилить охрану торговых судов, как это делось у берегов Сомали. То есть международная правовая основа существует. Но только Вашингтон ею не пользуется», – объяснил

    «Между тем мы уже видим, как в Америке и ряде других стран проходят протесты в связи с этими ударами. Недовольна и большая доля политического истеблишмента США, поскольку Байден принял решение о начале операции в обход Конгресса», – рассуждает спикер.

    «И это обязательно скажется на его рейтингах. Но стоит понимать, что глава Штатов вынужден переключать внимание американцев от провалов как во внутренней политике, так и на Украине. И теперь необходимы провокации, которые позволят президенту переизбраться», – заключил Долгов.

    Ранее США и Великобритания начали военную операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд целей к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара были нанесены по столице страны Сане, а еще три – по городу Таиз в центральной части государства.

    Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности

    Президент США Джо Байден в своем заявлении подтвердил, что по его указанию американская армия совместно с Британией и при поддержке Бахрейна, Австралии, Канады и Нидерландов нанесла удары по ряду объектов в Йемене. По его словам, атаки являются прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов» на морские суда в Красном море.

    Хуситы, в свою очередь, пригрозили США ответом за массированные бомбардировки. Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи отметил, что «Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии».

    Иран также раскритиковал США и Британию за удар по хуситам. Эта атака, по мнению Тегерана, является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена. Более того, в МИД Исламской республики отметили, что такие действия только усилят нестабильность в регионе.

    Между тем Москва запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что эти атаки – «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

    Недовольны ударами американских вооруженных сил по Йемену и в самих США. В частности, несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома. Демонстранты требуют прекратить наносить удары по хуситам и не накалять ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, митингующие выступают за прекращение огня в секторе Газа.

    Коментарии (7)
    12 января 2024, 10:43
    В Госдуме цитатой из Станиславского ответили на заявление США о прекращении помощи Киеву

    Депутат Госдумы Ивлев прокомментировал цитатой Станиславского заявление США о прекращении помощи Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев скептически отреагировал на заявление США о прекращении помощи Киеву.

    «Пока по Станиславскому (театральный режиссер Константин Станиславский – прим ВЗГЛЯД): «Не верю!», цитирует его РИА «Новости».

    Ивлев отметил, что мировая практика уже показала, как ловко в США «умеют наводить туман войны».

    В этой связи, по мнению депутата, могут появиться на свет новые программы помощи, найдутся и дополнительные финансы.

    При этом Ивлев подчеркнул, что это возможно только в том случае, если это будет выгодно самим Штатам.

    В заключение депутат от Крымского региона заметил, что остановка в предоставлении помощи могла бы послужить закономерным шагом и уроком для правительства Киева, предавшего интересы украинцев ради Запада.

    Накануне Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину в связи с отсутствием бюджета на такие программы.

    Газета The New York Times сообщала, что военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов.

    Коментарии (0)
    11 января 2024, 21:41
    Госдеп выразил разочарование позицией Венгрии по Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Администрация США разочарована позицией Будапешта по Украине и считает ее неконструктивной, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

    По его словам, в США разочарованы тем, что премьер-министр Венгрии решил держаться в ЕС «в одиночку», подвергая сомнению, следует ли оказывать помощь Украине, передает ТАСС.

    «Полагаю, что это дело в действительности надо уладить самой Европе», – отметил О’Брайен. Также от Венгрии в США ожидают в ближайшее время шагов, направленных на завершение процесса вступления Швеции в НАТО.

    Ранее СМИ сообщали, на каких условиях Венгрия согласится снять вето на помощь Украине.

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    12 января 2024, 11:12
    Нефть марки Brent выросла на 2,5% после ударов США по Йемену

    Bloomberg: Нефть марки Brent выросла на 2,5% после ударов США по Йемену

    Tекст: Ольга Никитина

    Стоимость нефти марки Brent на торгах в пятницу на фоне новостей об авиаударах США и Британии по объектам хуситов на территории Йемена увеличилась на 2,5%, превысив 79 долларов за баррель.

    Bloomberg пишет, что рост отмечен на фоне опасений, что возникнут новые перебои в судоходстве, передает RT.

    Ранее Bloomberg писало, что потенциальные меры со стороны Ирана по ограничению грузоперевозок через Ормузский пролив, которые могут быть введены в ответ на операцию США и Британии в Йемене, затронут порядка 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

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    12 января 2024, 03:21
    США ввели санкции против россиян из-за якобы передачи ракет из КНДР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США вводят санкции в отношении трех российских юридических лиц и одного физического лица из-за якобы передачи РФ ракет из КНДР, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

    По его словам, санкции введены в отношении авиакомпании «224-й летный отряд» и ее директора Владимира Михейчика, полигонов Ашулук и Владимировка и против лиц, якобы «причастных к передаче России и тестированию баллистических ракет из КНДР», передает ТАСС.

    Напомним, Белый дом заявил об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины.

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    12 января 2024, 12:34
    Додон раскрыл коррупционные схемы Молдавии по покупке российского газа

    Додон: Молдавия покупает российский газ по коррупционным схемам у посредников в ЕС

    Tекст: Ольга Никитина

    Молдавия продолжает получать российский газ, осуществляется это через коррупционные схемы у европейских посредников, сообщил бывший президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов республики Молдова Игорь Додон.

    Додон отметил, что власти Молдавии «покупают тот же самый российский газ, только через посредников». Расследованием коррупционных схем, через которые это производится, должна заняться прокуратура, передает ТАСС его слова.

    «То, что его покупают через другие страны или фирмы, не меняет его происхождения», – подчеркнул он.

    Москва заявляла ранее, что Кишинев до сих пор не выполнил ни одной достигнутой в 2021 году договоренности с Газпромом.

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    12 января 2024, 08:25
    Акция протеста началась у Белого дома из-за ударов США по Йемену

    Несколько десятков активистов устроили забастовку у Белого дома из-за ударов США по Йемену

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома из-за ударов США и Британии по Йемену, они требуют прекратить наносить удары по правящей на севере и в центральной части Йемена группировке «Ансар Алла» (хуситы).

    Уточняется, что протестующие собрались возле администрации США поздно вечером накануне, они требуют от американских властей прекратить накалять обстановку на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Так, помимо призывов прекратить огонь в Газе добавился новый – убрать руки от Йемена.

    Митингующие скандируют лозунги и поднимают вверх флаги Палестины. На месте дежурит полиция, однако в происходящее не вмешивается.

    Напомним, в ночь на пятницу США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене. Как заявил катарскому телеканалу Al Jazeera американский чиновник, удары, нанесенные силами США и Великобритании по позициям мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене, достигли целей.

    Президент США Джо Байден также подтвердил нанесение США и Британией ударов по позициям хуситов. Россия запросила проведение в пятницу срочного заседания СБ ООН в связи с ударами США и их союзников.

    Хуситы пригрозили США и Британии «высокой ценой» в ответ на массированные бомбежки.

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    12 января 2024, 14:28
    Премьер Британии прибыл в Киев

    Премьер Британии Сунак прибыл в Киев

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил в соцсетях о том, что в пятницу прибыл в Киев.

    Обращаясь к украинцам на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), британский премьер заверил, что Лондон будет продолжать поддержку киевского режима «столько, сколько потребуется».

    О планируемом визите Сунака в Киев ранее сообщалось в заявлении британского правительства. Как ожидается, политик в ходе визита намерен «изложить новый крупный пакет мер поддержки», а также подтвердит «тесное партнерство» между Британией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Британия, согласно опубликованному документу, увеличит военную помощь Украине до 2,5 млрд фунтов стерлингов в следующем финансовом году. Причем не менее 200 млн фунтов собираются направить на ускоренное производство и «крупнейшую» поставку БПЛА Киеву, большая часть из которых будет произведена в Британии.

    Также Сунак намерен в Киеве подписать «историческое» соглашение по сотрудничеству между Киевом и Лондоном в сфере безопасности.

    Кроме того, в конце декабря Великобритания обещала передать Киеву сотни ракет противовоздушной обороны.

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    12 января 2024, 12:13
    Россия призвала международное сообщество осудить нападение на Йемен

    Захарова: Россия призывает международное сообщество осудить нападение группы стран на Йемен

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия призывает международное сообщество решительно осудить нападение на Йемен, предпринятое группой стран без мандата со стороны ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что Москва разделяет озабоченности, высказанные рядом стран, включая Саудовскую Аравию, и призывает активизировать усилия, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию, передает ТАСС.

    Позиция США в Совбезе ООН по Красному морю, по словам спикера российского внешнеполитического ведомства, является только предлогом для дальнейшей эскалации ситуации и напряженности в регионе. Действия США и их союзников Захарова назвала безответственными.

    Авантюра нелегальной коалиции во главе с США и Британией с ударами по Йемену несет прямую угрозу миру и безопасности, добавила Захарова.

    Напомним, в ночь на пятницу США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене. Хуситы в ответ на бомбежки пригрозили США и Британии «высокой ценой».

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