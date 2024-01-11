Путин в шутку назвал главу Хабаровского края «следующим после Господа» за меры по удержанию цен на яйца

Tекст: Елизавета Шишкова

На встрече президента с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске акционер птицефабрики «Комсомольская» Людмила Кузнецова рассказала Путину, что чуть больше года назад на предприятии произошла эпидемия птичьего гриппа, в результате которой погибло около полумиллиона куриц, передает ТАСС.

«Наверное, с божьей помощью, с верой губернатора Михаила Владимировича Дегтярева в нас и, наверное, ответственность перед населением, которое мы все-таки кормим, <…> мы в декабре произвели 25 млн яиц двумя птицефабриками. И у нас спокойная ситуация, самая низкая цена в регионе», – сказала Кузнецова.

«Михаил Владимирович, вы обратили внимание? Вы следующий за Господом в иерархии», – в шутку сказал Путин, обращаясь к Дегтяреву.

Путин в Хабаровске ранее заявил, что власти России не сориентировались и вовремя не открыли импорт яиц, чтобы остановить рост цен.