Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.0 комментариев
Путин в шутку назвал главу Хабаровского края «следующим после Господа»
Путин в шутку назвал главу Хабаровского края «следующим после Господа» за меры по удержанию цен на яйца
Президент Владимир Путин пошутил, что глава Хабаровского края Михаил Дегтярев является «следующим после Господа», поскольку своевременно принял меры в регионе для удержания цен на яйца.
На встрече президента с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске акционер птицефабрики «Комсомольская» Людмила Кузнецова рассказала Путину, что чуть больше года назад на предприятии произошла эпидемия птичьего гриппа, в результате которой погибло около полумиллиона куриц, передает ТАСС.
«Наверное, с божьей помощью, с верой губернатора Михаила Владимировича Дегтярева в нас и, наверное, ответственность перед населением, которое мы все-таки кормим, <…> мы в декабре произвели 25 млн яиц двумя птицефабриками. И у нас спокойная ситуация, самая низкая цена в регионе», – сказала Кузнецова.
«Михаил Владимирович, вы обратили внимание? Вы следующий за Господом в иерархии», – в шутку сказал Путин, обращаясь к Дегтяреву.
Путин в Хабаровске ранее заявил, что власти России не сориентировались и вовремя не открыли импорт яиц, чтобы остановить рост цен.