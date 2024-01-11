Володин рассказал о планах ввести ответственность за треш-стримы

Спикер Госдумы Володин: Треш-стримы отнесут к информации, запрещенной к распространению

Tекст: Ольга Никитина

Володин в своем Telegram-канале сообщил, что, в частности, предлагается отнести треш-стримы к информации, запрещенной к распространению. Подобный контент в социальных сетях должен будет мониториться и удаляться, сообщил он.

Для организаторов и участников треш-стримов собираются ввести штрафы в размере до 700 тыс. рублей. Кроме того, у них будут изымать оборудование для ведения трансляций.

Также, как сообщил Володин, факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям УК РФ. Он уточнил, что речь идет о таких преступлениях, как убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека.

Председатель Госдумы напомнил, что один из последних резонансных примеров треш-стримов был случай, когда блогер Сергей Косенко в погоне за просмотрами бросил двухмесячного ребенка в сугроб. Председатель СК Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело по данному факту.

«Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими», – выразил уверенность Володин.