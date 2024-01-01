Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.21 комментарий
У жителя Новгорода изъяли гирлянду с лозунгом украинских националистов
У жителя Великого Новгорода полиция изъяла гирлянду с лозунгом украинских националистов
У жителя Великого Новгорода полиция изъяла размещенную на балконе светящуюся гирлянду с бегущей строкой, текст которой содержит лозунг украинских националистов.
На жителя Великого Новгорода, разместившего «украшение» с лозунгом «Украинской повстанческой армии*» (УПА*) (деятельность запрещена в России) на балконе жилого дома, составлен протокол о дискредитации ВС России, передает РИА «Новости».
Соответствующее видео было выложенное в группе «ВКонтакте» «ЧП 53 Великий Новгород Новости» и вызвало волну негодования граждан.
На нарушителя был составлен протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России»).
Мужчина пояснил, что гирлянду покупал на AliExpress и, по его словам, бегущая строка должна была выдавать надпись «С Новым годом!», он уверяет, что о существовании лозунга не подозревал.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что гирлянда управляется посредством сетей Wi-Fi, отмечает ТАСС.
Дело будет рассматриваться в суде.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ