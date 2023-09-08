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Эксперт оценил вероятность вмешательства Тегерана в конфликт Еревана и Баку
Востоковед Семенов: Иран хочет восстановить свое влияние на Южном Кавказе, поэтому готов поддерживать Армению
Иран за счет поддержки Армении хочет увеличить свое влияние на Южном Кавказе. Однако прямое вмешательство Тегерана в конфликт в Нагорном Карабахе маловероятно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее в Сети обратили внимание на готовность Ирана помочь Армении.
«Иран, пытаясь восстановить свою историческую значимость на Южном Кавказе, старается отыграть роль защитника интересов Армении. Аналогичные порывы со стороны Тегерана уже были во время первой и второй карабахской войны. Правда, тогда его влияние было недостаточно большим», – сказал Кирилл Семенов, востоковед, эксперт Российского совета по международным делам.
«Кроме того, Ирану не нравится усилившееся присутствие Турции в регионе. Тегеран достаточно ревностно относится к тому, что шиитский Азербайджан не находится в его сфере влияния. Баку предпочитает ориентироваться на этническую близость с Анкарой, нежели на конфессиональное и историческое родство с Исламской республикой», – подчеркивает собеседник.
«Однако маловероятно, что Тегеран вмешается в ситуацию в Нагорном Карабахе. Во-первых, Армения сама не попросит Иран помочь ей в борьбе против Азербайджана. Во-вторых, экономические и политические риски содеянного будут очень высоки и не перекроют возможные дивиденды», – отмечает он.
«Я полагаю, что реакция Ирана сведется к агрессивной риторике. Возможно, Тегеран проведет военные маневры на границе с Азербайджаном. Скорее всего, этим вмешательство Исламской республики в ситуацию и закончится», – резюмировал Семенов.
Ранее авторы Telegram-канала «Цицак» обратили внимание на заявление главкома сил ПВО Ирана Алиреза Сабахифарда о военном сотрудничестве. «Генерал почти прямым текстом сделал Армении предложение, от которого не могли бы отказаться власти Армении, если бы их заботила безопасность их страны», – пишут они.
«Силы ПВО готовы содействовать военному сотрудничеству с государствами-союзниками в таких областях, как обучение, обмен техническим и оперативным опытом, а также проведение совместных военных учений», – цитируют генерала.
В свою очередь авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» иронично замечают: «Проблем в запросе помощи у Ирана не было и нет, так как в Тегеране сами не заинтересованы в поражении армян. И, пожалуй, в этом и заключается парадокс нынешней ситуации: иранцы беспокоятся за судьбу армян больше, чем руководство Армении».
Напомним, глава армянского кабмина Никол Пашинян заявил о сосредоточении войск Азербайджана на границе с Арменией и у разделительной линии Нагорного Карабаха. Он также отметил, что антиармянские высказывания, разжигающие ненависть, стали более интенсивными в азербайджанской прессе и на пропагандистских платформах.
Ранее политолог Глеб Кузнецов заявил, что премьер-министр Армении в условиях угрозы военного вторжения со стороны Азербайджана «пытается делать, что может» и «хватается за соломинки».
Напомним, Пашинян пожаловался на зависимость Армении от России в сфере безопасности и заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. Дипломатический источник сообщил, что в Москве недовольны заявлениями премьера Армении, и назвал их тон неприемлемым. На этом фоне жена главы правительства Армении Анна Акопян поехала в Киев на саммит первых леди.