Эксперт оценил вероятность вмешательства Тегерана в конфликт Еревана и Баку

Востоковед Семенов: Иран хочет восстановить свое влияние на Южном Кавказе, поэтому готов поддерживать Армению

Tекст: Илья Абрамов

«Иран, пытаясь восстановить свою историческую значимость на Южном Кавказе, старается отыграть роль защитника интересов Армении. Аналогичные порывы со стороны Тегерана уже были во время первой и второй карабахской войны. Правда, тогда его влияние было недостаточно большим», – сказал Кирилл Семенов, востоковед, эксперт Российского совета по международным делам.

«Кроме того, Ирану не нравится усилившееся присутствие Турции в регионе. Тегеран достаточно ревностно относится к тому, что шиитский Азербайджан не находится в его сфере влияния. Баку предпочитает ориентироваться на этническую близость с Анкарой, нежели на конфессиональное и историческое родство с Исламской республикой», – подчеркивает собеседник.

«Однако маловероятно, что Тегеран вмешается в ситуацию в Нагорном Карабахе. Во-первых, Армения сама не попросит Иран помочь ей в борьбе против Азербайджана. Во-вторых, экономические и политические риски содеянного будут очень высоки и не перекроют возможные дивиденды», – отмечает он.

«Я полагаю, что реакция Ирана сведется к агрессивной риторике. Возможно, Тегеран проведет военные маневры на границе с Азербайджаном. Скорее всего, этим вмешательство Исламской республики в ситуацию и закончится», – резюмировал Семенов.



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Ранее авторы Telegram-канала «Цицак» обратили внимание на заявление главкома сил ПВО Ирана Алиреза Сабахифарда о военном сотрудничестве. «Генерал почти прямым текстом сделал Армении предложение, от которого не могли бы отказаться власти Армении, если бы их заботила безопасность их страны», – пишут они.

«Силы ПВО готовы содействовать военному сотрудничеству с государствами-союзниками в таких областях, как обучение, обмен техническим и оперативным опытом, а также проведение совместных военных учений», – цитируют генерала.

В свою очередь авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» иронично замечают: «Проблем в запросе помощи у Ирана не было и нет, так как в Тегеране сами не заинтересованы в поражении армян. И, пожалуй, в этом и заключается парадокс нынешней ситуации: иранцы беспокоятся за судьбу армян больше, чем руководство Армении».

Напомним, глава армянского кабмина Никол Пашинян заявил о сосредоточении войск Азербайджана на границе с Арменией и у разделительной линии Нагорного Карабаха. Он также отметил, что антиармянские высказывания, разжигающие ненависть, стали более интенсивными в азербайджанской прессе и на пропагандистских платформах.

Ранее политолог Глеб Кузнецов заявил, что премьер-министр Армении в условиях угрозы военного вторжения со стороны Азербайджана «пытается делать, что может» и «хватается за соломинки».

Напомним, Пашинян пожаловался на зависимость Армении от России в сфере безопасности и заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. Дипломатический источник сообщил, что в Москве недовольны заявлениями премьера Армении, и назвал их тон неприемлемым. На этом фоне жена главы правительства Армении Анна Акопян поехала в Киев на саммит первых леди.