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Умеров назвал одним из приоритетов ВСУ формирование «неожиданных партнерств»
Новый глава Минобороны Украины Умеров назвал одним из приоритетов формирование «неожиданных партнерств»
Назначенный министром обороны Украины Рустем Умеров среди пяти приоритетных направлений своей работы в новой должности назвал формирование «неожиданных партнерств».
Среди приоритетов Умеров назвал формирование субъектности министерства в том, что касается выработки стратегии обороны страны и распределения ресурсов в этой сфере. Также он пообещал сделать акцент на обеспечении военнослужащих и защите их прав, передает РИА «Новости».
Кроме того, Умеров остановился на вопросах взаимодействия с Западом, назвав одной из целей расширение международной коалиции и формирование «неожиданных партнерств» и региональных альянсов. Еще одним приоритетом он назвал цифровизацию, которая, по его словам, позволит эффективно бороться с коррупцией в ведомстве, в частности привести к международным стандартам НАТО все процедуры закупок.
Пятой задачей Умеров обозначил развитие собственного военного производства на Украине, чтобы «меньше зависеть от внешних факторов».
Днем ранее комитет Верховной рады по вопросам обороны одобрил кандидатуру Рустема Умерова на пост министра обороны Украины вместо Алексея Резникова.