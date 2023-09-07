История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.6 комментариев
Песков заявил об отсутствии у Путина планов направлять видеообращение на G20
Песков заявил об отсутствии у Путина планов по направлению видеообращения на G20
Президент Владимир Путин не намеревается направлять видеообращение к участникам саммита G20, всю работу на встрече будет вести министр иностранных дел Сергей Лавров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент не планирует направлять видеообращение на саммит G20, всю работу там будет вести Лавров, а российские эксперты принимают участие в «весьма и весьма напряженной работе» по согласованию документов, сказал Песков, передает ТАСС.
Напомним, Путин поручил Лаврову возглавить делегацию страны на саммите G20 в Индии.