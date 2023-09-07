История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.2 комментария
В Совфеде ответили на планы недружественных стран исключить Россию из Интерпола
Сенатор Климов: Исключение России из Интерпола ударит по самим инициаторам
Исключение России из Интерпола принесет большие проблемы для инициаторов этого решения. Без участия Москвы эффективность международного полицейского взаимодействия заметно снизится. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее стало известно о желании недружественных государств инициировать выход России из состава Интерпола.
«Интерпол – это международная полицейская организация, которая приобрела особую актуальность в период глобализации. Этому способствовало несколько причин. Во-первых, преступность стала трансграничной. Во-вторых, особую актуальность приобрела борьба с терроризмом. Для противодействия новым угрозам необходимы коллективные усилия стран всего мира», – сказал сенатор Андрей Климов.
«Собственно, организация и решала данную проблему. В ее рамках ведется сотрудничество профильных ведомств государств-членов, что помогает расследовать даже самые сложные дела. Россия в Интерполе играет очень важную роль. Мы – огромная страна, которая имеет немало соседей и является центром притяжения для людей со всего постсоветского пространства», – отмечает собеседник.
«Кроме того, через территорию России ежедневно проходит невероятное количество товаров. Таким образом, Москва обладает колоссальными возможностями по отслеживанию и пресечению деятельности международных правонарушителей. В связи с этим инициатива со стороны недружественных государств кажется мне странной», – акцентирует сенатор.
«В конечном счете от исключения России пострадают в первую очередь эти страны. Фактически от Интерпола пытаются оторвать важного участника, который вносил неоценимый вклад в борьбу с трансграничной преступностью. Потребуются огромные усилия для адаптации близлежащих государств к новым реалиям безопасности. Не думаю, что наши соседи к этому готовы», – подчеркивает собеседник.
«Россия же вполне может обойтись и без участия в этой организации. Мы пережили отключение от SWIFT, что многими воспринималось как катастрофа невероятных масштабов. Мы сумели продемонстрировать гибкость и адаптивность действующей государственной системы, поэтому и сейчас особых опасений я не испытываю», – резюмирует Климов.
Ранее стало известно о желании недружественных государств исключить Россию из состава Интерпола. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Национального центрального бюро (НЦБ) организации МВД Валерий Калачев. Он подчеркнул, что несмотря на отсутствие в уставе объединения подобной процедуры, ряд стран «проводит закулисные дебаты» о разрыве сотрудничества с Москвой.
Калачев отметил, что НЦБ продолжает поддерживать высокий уровень взаимодействия как с иностранными, так и с российскими правоохранительными органами. По его словам, учитывая образовавшиеся политические сложности, каналы Интерпола стали фактически единственным способом обмена полицейской информацией. Он уточнил, что сотрудничество в рамках организации может производиться даже между государствами, не имеющими дипломатических отношений друг с другом.
Он также упомянул и о сложностях, которые образовались в рамках взаимодействия с другими странами по линии Интерпола после начала СВО. Так, с 2022-го ЕС в общей сумме отказал России в выдаче около 100 преступников. При этом за текущий год произошло уже 40 подобных случаев.
Калачев уверен, что «международным полицейским сообществам стоит объединиться и задать интернациональному диалогу конструктивный тон». Тем не менее «недальновидный внешнеполитический курс ряда государств наносит существенный ущерб интересам граждан этих стран, в том числе экономического и имущественного характера».
Напомним, в 2023-м Интерполу исполняется 100 лет. Это самая крупная межправительственная организация, связывающая 195 участников. Россия стала членом объединения в 1990 году. С 1996-го в структуре МВД РФ работает Национальное центральное бюро Интерпола, которое занимается вопросами международного сотрудничества по линии взаимодействия с глобальной структурой.
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что НАТО пытается дестабилизировать межгосударственное взаимодействие и подорвать институты транснационального розыска и выдачи преступников.