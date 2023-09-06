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    ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

    20 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Провал контрнаступления заставляет Украину искать рекрутов за рубежом

    Газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша начала выдавать Украине «мужчин, которые выехали из страны». Потом уточнила, что пока не всех, а только организаторов незаконной миграции. Но лиха беда начало.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Зеля «арестовал» Беню

    В таких криптореспубликах, которые принято называть «банановыми», люди, вырвавшиеся из клоунов при геях, ощущают, что они таки геи у клоунов, и сделают все, чтобы уничтожить всех, кто помог им прийти к власти.

    9 комментариев
    6 сентября 2023, 20:51

    Всероссийский атаман назвал новый импульс для казачества

    Всероссийский атаман Долуда: Российскому казачеству дан новый импульс

    Tекст: Антон Никитин

    Российскому казачеству дан новый импульс, заявил Всероссийский атаман, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда, говоря о проведении СВО.

    «Каждый атаман должен понять: время стагнации прошло. Российскому казачеству дан новый импульс. А это значит, что одной гуманитарной помощью и шермициями – не спасешься. Для атаманов давно пришло время берцев и полевой формы. Чтобы хотя бы периодически побывать на передовой и глотнуть порохового дыма и посмотреть в глаза казакам, которые по полгода не выходят из опорных пунктов, ежечасно смотрят смерти в глаза… И никто не дрогнул и не побежал!» – сказал Всероссийский атаман в своем выступлении в штабе Всероссийского казачьего общества (ВсКО).

    Долуда в режиме видеоконференцсвязи обсудил вопросы ближайшей повестки с войсковыми атаманами, их заместителями, начальниками штабов, лидерами молодежных казачьих организаций, а также пресс-секретарями и войсковыми священниками, сообщается на сайте Всероссийского казачьего общества (ВсКО).

    Напомним, 2 августа президент России Владимир Путин в Кремле вручил казакам высокие государственные награды.

    6 сентября 2023, 02:57
    Хинштейна удивила мягкость обвинений против напавших на ветерана СВО в Батайске

    Хинштейн сообщил о запросах в Генпрокуратуру и СК по делу о нападении на ветерана СВО в Батайске

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что направляет запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет в связи с «мягкостью» обвинений против напавших на участника СВО в Батайске.

    Хинштейн сообщил в Telegram, что получил «много обращений в связи с дикой ситуацией в Батайске». Он отметил, что «после массовой огласки» уголовное дело было открыто, но «по статье «хулиганство», хотя в человека стреляли в упор» и «разрядили в него две обоймы из «травмата». Хинштейн считает, что подобная «мягкость действительно, вызывает вопросы».

    «Почему «хулиганство», а не «покушение на убийство»?» – заявил он, сообщив, что направляет запросы генпрокурору и председателю СК «о проведении проверки, а также о возможной переквалификации обвинения на более тяжкий состав».

    В ночь на воскресенье возле кафе в Батайске в результате конфликта между местными жителями один мужчина выстрелил в другого 12 раз из травматического оружия и скрылся. В соцсетях сообщалось, что конфликт был связан с участием пострадавшего в специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что возбуждено уголовное дело в связи с произошедшей в Батайске в ночь на 3 сентября стрельбой с участием ветерана спецоперации.

    Коментарии (21)
    6 сентября 2023, 11:09
    Лондон отреагировал на уничтожение танка Challenger 2 российскими войсками

    Глава Минобороны Британии Шаппс: Лондон не будет передавать Киеву танк Challenger 2 на замену уничтоженному

    Лондон отреагировал на уничтожение танка Challenger 2 российскими войсками
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы действительно уничтожили танк Challenger 2 в зоне спецоперации, однако Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному, заявил на канале Sky News новый глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс.

    По его словам, факт уничтожения танка в Лондоне подтверждается, однако у страны нет планов заменять его новым, передает РИА «Новости».

    Напомним, Challenger 2 британского производства уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    Коментарии (11)
    6 сентября 2023, 06:51
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве, в Одесской области повреждены объекты припортовой инфраструктуры

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Глава Одесской области Украины Олег Кипер заявил, что в нескольких населенных пунктах региона зафиксированы разрушения и пожары.

    Очевидцы сообщают, что в Киеве утром прозвучало не менее пяти взрывов, передает ТАСС.

    Кипер сказал, что в Одесской области повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры и административные здания.

    С 05.01 мск на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на среду в городах Рени и Килия (Одесская область Украины) произошли взрывы. Сообщалось, что «Герани» атакуют порты».

    Коментарии (13)
    6 сентября 2023, 03:59
    Секретарь СНБО Украины объявил о начале третьей мировой войны

    Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о переходе третьей мировой войны в активную фазу

    Секретарь СНБО Украины объявил о начале третьей мировой войны
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Третья мировая война уже идет, она перешла из «гибридной» в активную фазу, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Данилов заявил, что «настойчивость» украинских граждан указывает на необходимость принять Украину в НАТО. Он уверен, что Украина «усилит» НАТО, передает РИА «Новости».

    По его словам, «события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться». Данилов считает ошибочным мнение, что «третья мировая не началась». Он утверждает, что третья мировая война «уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас вошла в активную фазу».

    «И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной – это ошибка, все намного сложнее», – заявил Данилов, отметив, что конфликт на Украине – не последний конфликт в мире, но после него изменится роль многих мировых институций, в том числе ООН.

    Напомним, Данилов также заявил, что проведение на Украине президентских и парламентских выборов может привести к дестабилизации внутри страны.


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    6 сентября 2023, 12:43
    ВКС России поразили высокоточным оружием базу подготовки диверсантов ВСУ
    ВКС России поразили высокоточным оружием базу подготовки диверсантов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    В ночь на среду российские Воздушно-космические силы нанесли групповой удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар по базе подготовки украинских диверсантов был нанесен высокоточным оружием большой дальности.

    В итоге цель достигнута, объект поражен, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее в среду стало известно, что российские войска накрыли огнем спецназ «Азова» у Серебрянского лесничества.

    Коментарии (5)
    5 сентября 2023, 21:46
    Бывший американский разведчик заявил о скором переходе ВСУ к обороне

    Экс-разведчик ВС США Шаффер заявил о возможном переходе ВСУ в оборону

    Бывший американский разведчик заявил о скором переходе ВСУ к обороне

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что украинские войска могут перейти в глухую оборону, об этом он сказал YouTube-каналу Judging Freedom, предупредив, что ВСУ придется изменить тактику из-за проблем на поле боя.

    По его словам, президент Украины Владимир Зеленский готовит граждан к тому, что ВСУ скоро придется занять оборонительные позиции, передает РИА «Новости».

    Также разведчик добавил, что украинский президент получает сообщение о контрпродуктивности атак ВСУ. По мнению Шаффера, успешному контрнаступлению ВСУ помешала эффективная линия обороны ВС России.

    Ранее Шаффер заявлял, что о переходе к обороне ВСУ может свидетельствовать новая волна мобилизации на Украине.

    Коментарии (8)
    5 сентября 2023, 23:10
    Посольство России в Лондоне опубликовало изображение сожженного Challenger

    Российское посольство в Лондоне опубликовало изображение сожженного в ходе СВО британского танка Challenger

    Tекст: Антон Антонов

    Российское посольство в Великобритании опубликовало в соцсетях изображение сожженного в боях британского танка Challenger 2. Дипломаты указали, что Великобритания, передав танк Украине, впустую потратила деньги.

    Изображение в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) сожженного танка сопровождается надписью «Wasted» – ее можно перевести, как впустую потраченный, с намеком на цену машины в 4,2 млн британских фунтов.

    Напомним, Challenger 2 британского производства уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    Коментарии (13)
    6 сентября 2023, 07:33
    Российские войска накрыли огнем спецназ «Азова» у Серебрянского лесничества

    Спецназ «Азова» накрыт ударами авиации и огнем артиллерии у Серебрянского лесничества

    Tекст: Антон Антонов

    У Серебрянского лесничества ударами авиации и артиллерии накрыли штурмовые группы 67-й механизированной бригады вооруженных сил Украины и 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    ВСУ потеряли до 30 боевиков. Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа сорваны атаки украинских штурмовых групп. Уничтожена станция артиллерийской разведки западного производства ВСУ. Российская авиация атаковала командно-наблюдательный пункт и пункты временной дислокации украинских сил у Кировска и Серебрянки, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские силы на Южно-Донецком направлении помешали ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного – украинская «группа уничтожена», передает ТАСС.

    Чехов также рассказал, что номер расчета реактивного артиллерийского дивизиона танковой бригады рядовой Филипп Верещагин во время одного из ночных боев на Южно-Донецком направлении смог отразить атаку диверсионно-разведывательной группы ВСУ, уничтожив трех боевиков, остальные обратились в бегство.

    РСЗО «Смерч» нанесла удар по украинским войскам северо-западнее Времевки, уничтожив боевую бронированную машину, автомобильную технику и солдат ВСУ. У Катериновки уничтожен украинский склад боеприпасов, в Угледаре под удар попал пункт временной дислокации ВСУ, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы и живая сила противника.

    Юго-восточнее Новодаровки уничтожен пикап с украинскими боевиками, северо-восточнее Никольского – пикап с переносным противотанковым комплексом, у Привольного – буксируемая гаубица Д-20. Кроме того, уничтожены украинские минометные расчеты западнее Пречистовки, южнее Новодаровки, южнее Константиновки и два минометных расчета севернее Никольского, сообщил Чехов.

    Российская авиация атаковала позиции ВСУ в районе Пречистовки, Новодонецкого, Угледара и Старомайорского. Украинский беспилотник «Фурия» сбит из ЗРК «Стрела-10».

    В августе сообщалось, что националистическое формирование «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России) вернулось в зону боевых действий, боевики отправились в район Серебрянского лесничества.

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    5 сентября 2023, 21:11
    На Украине назвали число желающих покинуть страну мужчин

    Госпогранслужба: Украину ежедневно пытаются незаконно покинуть около 30 человек

    На Украине назвали число желающих покинуть страну мужчин
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские пограничники ежедневно задерживают около 20-30 человек, которые пытаются незаконно покинуть страну, большинство из них мужчины призывного возраста, им ограничен выезд, сообщил представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко.

    Он пояснил, что пограничные наряды задерживают нарушителей, в основном призывного возраста мужчин, на границе с Румынией и Молдавией вне пунктов пропуска, передает РИА «Новости».

    Демченко уточнил, что с начала СВО за незаконное пересечение границы Украины были задержаны 14 600 человек, есть случаи на официальных пунктах пропуска, около 6 200 человек пытались уехать из страны по поддельным документам.

    Ранее законопроект об отмене отсрочки от мобилизации украинцам старше 30 лет, получающим второе и более высшее образование в условиях военного положения, был внесен в Верховную раду.

    Между тем, власти Польши начали рассматривать иски о выдаче Украине уклонистов.

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    6 сентября 2023, 06:25
    США захотели «удержать» Северную Корею от поставок оружия России

    Помощник президента США Салливан заявил об «интенсивном продвижении» переговоров КНДР и России о поставках оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность введения новых санкций против КНДР в связи с приписываемыми ей поставками вооружений в Россию, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что такой шаг Пхеньяна «не лучшим образом отразится на Северной Корее».

    Салливан обвинил КНДР в поставках России вооружений для атак «зерновых хранилищ и отопительной инфраструктуры» на Украине. По его словам, КНДР «заплатит за это в рамках международного сообщества», передает ТАСС.

    При этом США «не видели», чтобы КНДР «осуществляли значительные поставки боеприпасов или других военных средств в Россию». По версии Вашингтона, переговоры России и КНДР «относительно военной поддержки достаточно интенсивно продвигаются».

    США намерены «призывать Северную Корею выполнять взятые на себя публичные обязательства не поставлять в Россию вооружения», а также искать способы «удержать Северную Корею от этого шага».

    Напомним, в YT сообщила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в середине сентября может посетить Россию и встретиться с главой российского государства Владимир Путиным. В Кремле отказались комментировать возможность встречи Путина и Ким Чен Ына.

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    6 сентября 2023, 11:58
    Рогов: Россия сохраняет огневой контроль над Работино

    Рогов: ВСУ концентрируют живую силу и технику в районе Работино

    Рогов: Россия сохраняет огневой контроль над Работино
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Работино находится под огневым контролем России, удерживается юго-западная окраина поселка, а также высоты вблизи населенного пункта. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что армия РФ «тактически» вышла из Работино.

    «Мы продолжаем контролировать юго-западную окраину Работино. В настоящий момент противник удерживает северную и центральную части населенного пункта. Любые попытки ВСУ прорваться в зону, удерживаемую российскими войсками, пресекаются. Фактически село попало на так называемые качели войны», – сказал Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией».

    «Ситуация здесь аналогична Пятихаткам и Урожайному. То есть периодически некоторые участки Работино переходят «из рук в руки». Вместе с тем нашими военными заняты высоты к югу от села, что дает России некоторое преимущество на данном участке», – отмечает собеседник.

    «Фактически любое передвижение противника просматривается российской армией. Работино для нас «как на ладони»: огневой контроль распространяется на всю его территорию. Активно работают дроны, артиллерийские установки и авиация. Что касается Вербового, расположенного восточнее Работино, там российские военные смогли отбить две атаки противника. При этом ВСУ попытались прорваться по направлению к Новопрокоповке», – акцентирует он.

    «Однако стоит понимать – противник использует большое число западной техники. Пожалуй, здесь представлены все образцы «помощи», которые Запад направляет ВСУ. Много Leopard, Bradley. Офис Зеленского перебрасывает сюда и сотни бойцов с других направлений», – резюмирует Рогов.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы оставили Работино. Об этом он рассказал в эфире «Соловьев Live». По его словам, армия «тактически» вышла из населенного пункта, потому что «держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, не представляется чем-то целесообразным».

    Он отметил, что села почти не существует, оно «осталось только на карте». При этом российские силы заняли главенствующие высоты, в то время как ВСУ остались внизу. Как уточнил Балицкий, такая расстановка устраивает наши войска.

    Напомним, в районе Работина российские военные уничтожили танк Challenger 2 британского производства. На официальном сайте компании-производителя ранее было опубликовано сообщение, что данная модель не имела боевых потерь. Российское посольство в Лондоне опубликовало фотографию с разрушенной машиной.

    В целом за последнее время ВСУ в районе населенного пункта потеряли до 170 человек, два танка, три бронированные машины, четыре автомобиля, три американские артиллерийские системы М777 и гаубицу М119, немецкую САУ Panzerhaubitze-2000, британское орудие FH-70, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.

    В пятницу газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что заявления западных СМИ о прорыве «линии Суровикина» на участке Работино – Вербовое преждевременны.

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    6 сентября 2023, 01:28
    Взрывы прогремели в Одесской области

    Взрывы произошли в городах Одесской области Украины

    Взрывы прогремели в Одесской области
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В городах Рени и Килия (Одесская область Украины), где расположены порты, слышны взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Одесской области с 00.34 мск действует воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили, что в Рени прозвучали три взрыва. По данным СМИ, «сильный пожар вспыхнул в Одесской области», передает РИА «Новости».

    Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что «ночное цветение «Герани» лишает нацистов сна». По его словам, «русская армия с помощью БПЛА работает по инфраструктурным объектам противника в Измаильском районе Одесской области».

    «Военкоры Русской весны» также сообщают, что происходят «мощные взрывы на границе Украины и Румынии», «Герани» атакуют порты». «Российские БПЛА-камикадзе атаковали портовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области. Противник признает поражения целей», – говорится в сообщении.

    В воскресенье утром сообщалось, что в Рени произошел мощный взрыв, повреждения получила припортовая инфраструктура. Рени, как и Килия, находится вблизи украинско-румынской границы. Румыния опровергла падение российских дронов на своей территории.

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    6 сентября 2023, 16:54
    Госдеп увидел прогресс в контрнаступлении ВСУ

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о «заметном прогрессе» в контрнаступлении ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон увидел «заметный прогресс» в наступлении ВСУ, который ранее критиковали западные СМИ, а президент России Владимир Путин назвал «провалом».

    По его словам, США хотят, чтобы Украина имела все, что ей нужно не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и все необходимое в долгосрочной перспективе, передает передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

    Сам госсекретарь в среду прибыл в Киев, он также напомнил о «продолжающейся и решительной поддержке Украины».

    Напомним, СМИ не раз писали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Отмечается, что оно продвигается медленнее, чем ожидалось.

    Ранее президент Владимир Путин говорил о том, что «контрнаступ» не то что буксует, а «это провал».

    Коментарии (6)
    6 сентября 2023, 12:47
    Минобороны заявило об отражении украинских атак в районе Работино

    На Запорожском направлении подразделения российской группировки при поддержке авиации и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки в районах Работино и Вербового Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Изменений в тактическом положении российских войск нет, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки ликвидированы порядка 40 военнослужащих, танк, две броне машины, два пикапа, две американские артсистемы М777, три американские самоходных артиллерийских установки М109 Paladin, британское орудие FH-70, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-30 и две самоходные арт установки «Гвоздика».

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили десять атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ возле Клещеевки, Орехово-Василевки, Химика, Невельского и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР).

    В районе Артемовска ДНР нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ. В ходе боев на этом направлении противник потерял до 285 военнослужащих, танк, две машины пехоты, самоходную артустановку «Гвоздика», пушку «Рапира» и пункт управления беспилотниками, перечислили в Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток» при поддержке авиации отражена атака штурмового отряда 38-й механизированной бригады ВСУ около Новодонецкого ДНР.

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Урожайным и Новодонецким ДНР. Потери противника на этом направлении составили более 180 военнослужащих, пять танков, две бронемашины, польская самоходная артиллерийская установка Krab, две самоходные гаубицы «Гвоздика», орудие Д-20.

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    6 сентября 2023, 05:58
    Bloomberg: Миллионы жителей Украины не захотят возвращаться на родину

    Bloomberg сообщило о вероятном отказе 3,3 млн украинцев возвращаться на родину из-за границы

    Tекст: Антон Антонов

    На Украину из-за границы могут не вернуться 3,3 млн украинцев – это около 8,8% населения до начала конфликта, свидетельствует исследование Центра экономической стратегии Украины.

    Если конфликт затянется, число может увеличиться. Это грозит подорвать экономику Украины и помешать восстановлению страны. По информации Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Европе зарегистрировано примерно 6 млн украинских беженцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Напомним, в Раде предложили обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших Украину по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья. Кроме того, на Украине предложили запретить мужчинам выезд из страны на три года после окончания боевых действий.

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    Болгар лишают главной связи с Россией

    В Болгарии создают общественный комитет из узнаваемых людей, чтобы спасти главный национальный праздник – день освобождения от Османской империи. Он грозит стать жертвой интриг со стороны еврочиновников, русофобов и турок. А что же болгары? Мнение болгар никого не интересует. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Санду простила Молдавии долг перед РФ

      Президент Молдавии Майя Санду заявила, что аудиторы опровергли наличие у ее страны многомиллионных долгов перед Газпромом. Более того, она обвинила Газпром в шантаже: якобы он добился аудита долга, угрожая оставить Молдавию без газа перед зимой. Санду лжет. Но скоро придет новая зима.

    • Армению пригласили в НАТО

      Президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в Североатлантический альянс. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия уходит с Южного Кавказа. Острая конкуренция с НАТО за этот регион нам действительно предстоит.

    • Новый министр обороны Украины: главное

      Новым министром обороны станет Рустем Умеров, его предшественник Алексей Резников уже подал в отставку. Умеров — личность интересная. В том числе и своей ролью в переговорах между Москвой и Киевом после начала СВО. Особенно сильно его назначению обрадуется Турция.

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