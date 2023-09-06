ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.20 комментариев
Всероссийский атаман назвал новый импульс для казачества
Всероссийский атаман Долуда: Российскому казачеству дан новый импульс
Российскому казачеству дан новый импульс, заявил Всероссийский атаман, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда, говоря о проведении СВО.
«Каждый атаман должен понять: время стагнации прошло. Российскому казачеству дан новый импульс. А это значит, что одной гуманитарной помощью и шермициями – не спасешься. Для атаманов давно пришло время берцев и полевой формы. Чтобы хотя бы периодически побывать на передовой и глотнуть порохового дыма и посмотреть в глаза казакам, которые по полгода не выходят из опорных пунктов, ежечасно смотрят смерти в глаза… И никто не дрогнул и не побежал!» – сказал Всероссийский атаман в своем выступлении в штабе Всероссийского казачьего общества (ВсКО).
Долуда в режиме видеоконференцсвязи обсудил вопросы ближайшей повестки с войсковыми атаманами, их заместителями, начальниками штабов, лидерами молодежных казачьих организаций, а также пресс-секретарями и войсковыми священниками, сообщается на сайте Всероссийского казачьего общества (ВсКО).
Напомним, 2 августа президент России Владимир Путин в Кремле вручил казакам высокие государственные награды.