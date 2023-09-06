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    Газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша начала выдавать Украине «мужчин, которые выехали из страны». Потом уточнила, что пока не всех, а только организаторов незаконной миграции. Но лиха беда начало.

    657 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Зеля «арестовал» Беню

    В таких криптореспубликах, которые принято называть «банановыми», люди, вырвавшиеся из клоунов при геях, ощущают, что они таки геи у клоунов, и сделают все, чтобы уничтожить всех, кто помог им прийти к власти.

    4 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Вовка, ты только живи

    Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.

    9 комментариев
    6 сентября 2023, 13:08

    Кремль: Американская поддержка Киева не может повлиять на ход СВО

    Песков: Намерение Вашингтона помогать Киеву вести войну до последнего украинца не может повлиять на ход СВО

    Кремль: Американская поддержка Киева не может повлиять на ход СВО
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Вашингтон подталкивает Киев вести войну до последнего украинца и не жалеет на это средств, но это не может повлиять на ход специальной военной операции (СВО), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы неоднократно слышали заявления о том, что они намерены и дальше помогать Киеву, сколько потребуется. Иными словами, собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея никаких денег. Мы это воспринимаем именно так... Повлиять на ход специальной военной операции это не сможет», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация должна идти до полного выполнения российских целей, чтобы наказать виновных в продолжавшемся восемь лет геноциде жителей Донбасса.

    5 сентября 2023, 14:12
    Россия предприняла демарш в адрес Германии и Швеции

    МИД предостерег власти Германии и Швеции от планов производить оружие для Киева

    Россия предприняла демарш в адрес Германии и Швеции
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Российские посольства в Германии и Швеции предприняли демарши в связи с планами компаний из этих стран производить оружие для Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в случае реализации этих планов Москва примет необходимые меры по купированию угроз своей безопасности, передает ТАСС.

    «Посольствами России в Берлине и Стокгольме предприняты соответствующие демарши во внешнеполитических ведомствах ФРГ и Швеции, и мы исходим из того, что в обеих столицах будут сделаны нужные выводы», – добавила Захарова.

    Ранее сообщалось, что Германия поставила Киеву боеприпасы нового производства для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

    Коментарии (39)
    5 сентября 2023, 18:24
    Ветеран «Альфы»: Женщина с бомбой стала символом украинского террора

    Ветеран «Альфы» Гончаров: Украинцы используют женщин для терактов, потому что они вызывают меньше подозрений

    Ветеран «Альфы»: Женщина с бомбой стала символом украинского террора
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Использование женщины для покушения на бывшего главу таможни ЛНР обусловлено тем, что девушкам легче вызвать доверие и подобраться к жертве. Поэтому они часто становятся исполнительницами украинских терактов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал ветеран «Альфы» Сергей Гончаров. Ранее в Луганске задержали подозреваемую в покушении на экс-главу таможни ЛНР.

    «Стоит ожидать роста подобных случаев. Противник стремится к тому, чтобы совершать теракты в России чаще. И для этого спецслужбы используют людей, сочувствующих Украине», – сказал Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    «В этой связи особое внимание необходимо обратить на женщин, которых украинцы используют для совершения терактов. Мужчины, как правило, вызывают больше подозрений со стороны спецслужб. Да и многие не могут поверить в то, что диверсию может совершить девушка. Именно этим и пользуется противник», – отмечает эксперт.

    «Таким образом, наши спецслужбы должны активно работать над предотвращением диверсий, не обращая внимания на пол подозреваемых, потому что женщина с бомбой стала символом украинского террора», – резюмировал Гончаров.

    Ранее российские правоохранительные органы задержали жительницу Луганска по подозрению в покушении на убийство бывшего руководителя таможенного комитета ЛНР. Она передала экс-чиновнику мобильный телефон со взрывчатым устройством. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Следственного комитета РФ.

    Бомбу привели в действие после активации телефона, мужчина и его сын получили множественные травмы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи осмотрели место происшествия, провели допросы, изъяли предметы, представляющие интерес для следствия, а также назначили необходимые экспертизы.

    В отношении подозреваемой заведено дело по статьям «Покушение на убийство», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Она уже дает признательные показания.

    Напомним, это не первый случай, когда женщины совершают теракты по заданию украинских спецслужб. В этой связи вспоминаются обстоятельства убийств военкор Владлена Татарского, военачальника ДНР Михаила Толстых («Гиви») и Дарьи Дугиной.

    При этом во вторник экс-глава СБУ Валентин Наливайченко признался в том, что с 2015 года на в составе спецслужбы действует отдел, который занимается убийством неугодных лиц. Причем это признание опубликовано на страницах журнала The Economist.

    По словам Наливайченко, возглавлявшего тогда СБУ, в то время украинские власти поняли, что тюремного заключения для их оппонентов недостаточно: тюрьмы были переполнены, но это мало кого останавливало. «Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей», — говорит он.

    Как пишет издание, речь идет о пятом управлении контрразведки СБУ, которое работало как диверсионная группа. В 2015-2016 годах это подразделение устранило ключевых командиров на Донбассе: «Гиви» (Михаил Толстых), Моторолу (Арсен Павлов), а также главу ДНР Александра Захарченко.

    Также в публикации косвенно признается причастность украинских спецслужб к убийству Дарьи Дугиной. При этом президент Украины санкционирует «самые спорные операции» управления, в то время как остальные задачи делегируются на уровень управления СБУ.

    Коментарии (24)
    5 сентября 2023, 17:38
    Наливайченко признался в существовании в СБУ подразделения для убийств неугодных

    Экс-глава СБУ Наливайченко рассказал о создании управления СБУ для убийств противников киевского режима

    Наливайченко признался в существовании в СБУ подразделения для убийств неугодных
    @ James Sprankle/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал, что в 2015 году в СБУ создали управление для убийств противников киевского режима, пишет The Economist.

    По словам Наливайченко, возглавлявшего тогда СБУ, в то время украинские власти поняли, что тюремного заключения для несогласных с действиями киевских властей недостаточно: тюрьмы были переполнены, но это мало кого останавливало. «Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей», — говорит он.

    Как пишет издание, речь идет о пятом управлении контрразведки СБУ, которое работало как диверсионная группа. В 2015-2016 годах это подразделение устранило ключевых командиров на Донбассе: Гиви (Михаил Толстых), Моторолу (Арсен Павлов), а также главу ДНР Александра Захарченко.

    The Economist отмечает что президент Украины санкционирует «самые спорные операции» управления, остальные задачи делегируются на уровень управления СБУ.

    Коментарии (26)
    6 сентября 2023, 06:51
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве, в Одесской области повреждены объекты припортовой инфраструктуры

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Глава Одесской области Украины Олег Кипер заявил, что в нескольких населенных пунктах региона зафиксированы разрушения и пожары.

    Очевидцы сообщают, что в Киеве утром прозвучало не менее пяти взрывов, передает ТАСС.

    Кипер сказал, что в Одесской области повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры и административные здания.

    С 05.01 мск на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на среду в городах Рени и Килия (Одесская область Украины) произошли взрывы. Сообщалось, что «Герани» атакуют порты».

    Коментарии (13)
    5 сентября 2023, 14:54
    Эрдоган заявил об отсутствии перспектив для мира на Украине
    Эрдоган заявил об отсутствии перспектив для мира на Украине
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Перспектив для начала диалога по конфликту на Украине пока нет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    «К сожалению, продолжающаяся уже полтора год война все еще идет», – сказал турецкий лидер, добавив, что перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается.

    Эрдоган также выразил надежду на скорое окончание конфликта и заявил от готовности Турции участвовать в организации мирных переговоров, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать пытаться содействовать процессу обмена пленными между Россией и Украиной.

    Коментарии (26)
    6 сентября 2023, 02:57
    Хинштейна удивила мягкость обвинений против напавших на ветерана СВО в Батайске

    Хинштейн сообщил о запросах в Генпрокуратуру и СК по делу о нападении на ветерана СВО в Батайске

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что направляет запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет в связи с «мягкостью» обвинений против напавших на участника СВО в Батайске.

    Хинштейн сообщил в Telegram, что получил «много обращений в связи с дикой ситуацией в Батайске». Он отметил, что «после массовой огласки» уголовное дело было открыто, но «по статье «хулиганство», хотя в человека стреляли в упор» и «разрядили в него две обоймы из «травмата». Хинштейн считает, что подобная «мягкость действительно, вызывает вопросы».

    «Почему «хулиганство», а не «покушение на убийство»?» – заявил он, сообщив, что направляет запросы генпрокурору и председателю СК «о проведении проверки, а также о возможной переквалификации обвинения на более тяжкий состав».

    В ночь на воскресенье возле кафе в Батайске в результате конфликта между местными жителями один мужчина выстрелил в другого 12 раз из травматического оружия и скрылся. В соцсетях сообщалось, что конфликт был связан с участием пострадавшего в специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что возбуждено уголовное дело в связи с произошедшей в Батайске в ночь на 3 сентября стрельбой с участием ветерана спецоперации.

    Коментарии (21)
    6 сентября 2023, 03:59
    Секретарь СНБО Украины объявил о начале третьей мировой войны

    Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о переходе третьей мировой войны в активную фазу

    Секретарь СНБО Украины объявил о начале третьей мировой войны
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Третья мировая война уже идет, она перешла из «гибридной» в активную фазу, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Данилов заявил, что «настойчивость» украинских граждан указывает на необходимость принять Украину в НАТО. Он уверен, что Украина «усилит» НАТО, передает РИА «Новости».

    По его словам, «события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться». Данилов считает ошибочным мнение, что «третья мировая не началась». Он утверждает, что третья мировая война «уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас вошла в активную фазу».

    «И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной – это ошибка, все намного сложнее», – заявил Данилов, отметив, что конфликт на Украине – не последний конфликт в мире, но после него изменится роль многих мировых институций, в том числе ООН.

    Напомним, Данилов также заявил, что проведение на Украине президентских и парламентских выборов может привести к дестабилизации внутри страны.


    Коментарии (20)
    5 сентября 2023, 21:46
    Бывший американский разведчик заявил о скором переходе ВСУ к обороне

    Экс-разведчик ВС США Шаффер заявил о возможном переходе ВСУ в оборону

    Бывший американский разведчик заявил о скором переходе ВСУ к обороне

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что украинские войска могут перейти в глухую оборону, об этом он сказал YouTube-каналу Judging Freedom, предупредив, что ВСУ придется изменить тактику из-за проблем на поле боя.

    По его словам, президент Украины Владимир Зеленский готовит граждан к тому, что ВСУ скоро придется занять оборонительные позиции, передает РИА «Новости».

    Также разведчик добавил, что украинский президент получает сообщение о контрпродуктивности атак ВСУ. По мнению Шаффера, успешному контрнаступлению ВСУ помешала эффективная линия обороны ВС России.

    Ранее Шаффер заявлял, что о переходе к обороне ВСУ может свидетельствовать новая волна мобилизации на Украине.

    Коментарии (8)
    5 сентября 2023, 15:07
    HRW обнародовала доказательства гибели жителей Изюма от кассетных снарядов ВСУ
    HRW обнародовала доказательства гибели жителей Изюма от кассетных снарядов ВСУ
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мирные жители украинского города Изюм в Харьковской области погибли в 2022 году в результате применения ВСУ ракет с кассетными боеприпасами, заявила директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Мэри Уорхэм.

    Это было установлено после ухода из города ВС России. Эксперты HRW отправились в Изюм, чтобы изучить совершенные преступления. «Они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов. Им сообщили направление, с которого был открыт огонь, и мы определили, что это применили украинские силы», – сказала Уорхэм, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что у организации есть подробные свидетельства о мирных гражданах, которые погибли или получили ранения из-за таких боеприпасов.

    В конце января HRW публиковала отчет о ситуации в Изюме. Были собраны доказательства того, что Украина обстреливала этот район ракетами с кассетными боеприпасами, пока он находился под контролем ВС России.

    Ранее Human Rights Watch нашла доказательства применения ВСУ запрещенных мин «Лепесток».

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    5 сентября 2023, 23:10
    Посольство России в Лондоне опубликовало изображение сожженного Challenger

    Российское посольство в Лондоне опубликовало изображение сожженного в ходе СВО британского танка Challenger

    Tекст: Антон Антонов

    Российское посольство в Великобритании опубликовало в соцсетях изображение сожженного в боях британского танка Challenger 2. Дипломаты указали, что Великобритания, передав танк Украине, впустую потратила деньги.

    Изображение в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) сожженного танка сопровождается надписью «Wasted» – ее можно перевести, как впустую потраченный, с намеком на цену машины в 4,2 млн британских фунтов.

    Напомним, Challenger 2 британского производства уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    Коментарии (13)
    5 сентября 2023, 21:11
    На Украине назвали число желающих покинуть страну мужчин

    Госпогранслужба: Украину ежедневно пытаются незаконно покинуть около 30 человек

    На Украине назвали число желающих покинуть страну мужчин
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские пограничники ежедневно задерживают около 20-30 человек, которые пытаются незаконно покинуть страну, большинство из них мужчины призывного возраста, им ограничен выезд, сообщил представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко.

    Он пояснил, что пограничные наряды задерживают нарушителей, в основном призывного возраста мужчин, на границе с Румынией и Молдавией вне пунктов пропуска, передает РИА «Новости».

    Демченко уточнил, что с начала СВО за незаконное пересечение границы Украины были задержаны 14 600 человек, есть случаи на официальных пунктах пропуска, около 6 200 человек пытались уехать из страны по поддельным документам.

    Ранее законопроект об отмене отсрочки от мобилизации украинцам старше 30 лет, получающим второе и более высшее образование в условиях военного положения, был внесен в Верховную раду.

    Между тем, власти Польши начали рассматривать иски о выдаче Украине уклонистов.

    Коментарии (8)
    5 сентября 2023, 18:48
    На Западе признали уничтожение танка Challenger 2 на Украине
    На Западе признали уничтожение танка Challenger 2 на Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британский танк Challenger 2 действительно уничтожен у поселка Работино на Запорожском направлении, это первый за почти 30 лет использования этой модели подобный инцидент, пишет Guardian.

    Предыдущий случай уничтожения танка такой модели произошел в 1994 году, пишет Guardian со ссылкой на военных экспертов, передает ТАСС.

    При этом в том случае это произошло из-за ошибочного ведения огня своей артиллерией в Ираке в 2003 году. Отмечается, что Challenger 2 произведено не слишком много, и их редко применяют.

    Эксперты издания подтвердили, что на распространенном в соцсетях роликах действительно запечатлен уничтоженный Challenger 2. Они предположили, что экипаж выжил.

    В 2023 году киевский режим получил от Лондона 14 танков Challenger 2. Напомним, военкоры публиковали видео подбитого под Работино танка Challenger 2.

    Коментарии (15)
    6 сентября 2023, 07:33
    Российские войска накрыли огнем спецназ «Азова» у Серебрянского лесничества

    Спецназ «Азова» накрыт ударами авиации и огнем артиллерии у Серебрянского лесничества

    Tекст: Антон Антонов

    У Серебрянского лесничества ударами авиации и артиллерии накрыли штурмовые группы 67-й механизированной бригады вооруженных сил Украины и 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    ВСУ потеряли до 30 боевиков. Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа сорваны атаки украинских штурмовых групп. Уничтожена станция артиллерийской разведки западного производства ВСУ. Российская авиация атаковала командно-наблюдательный пункт и пункты временной дислокации украинских сил у Кировска и Серебрянки, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские силы на Южно-Донецком направлении помешали ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного – украинская «группа уничтожена», передает ТАСС.

    Чехов также рассказал, что номер расчета реактивного артиллерийского дивизиона танковой бригады рядовой Филипп Верещагин во время одного из ночных боев на Южно-Донецком направлении смог отразить атаку диверсионно-разведывательной группы ВСУ, уничтожив трех боевиков, остальные обратились в бегство.

    РСЗО «Смерч» нанесла удар по украинским войскам северо-западнее Времевки, уничтожив боевую бронированную машину, автомобильную технику и солдат ВСУ. У Катериновки уничтожен украинский склад боеприпасов, в Угледаре под удар попал пункт временной дислокации ВСУ, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы и живая сила противника.

    Юго-восточнее Новодаровки уничтожен пикап с украинскими боевиками, северо-восточнее Никольского – пикап с переносным противотанковым комплексом, у Привольного – буксируемая гаубица Д-20. Кроме того, уничтожены украинские минометные расчеты западнее Пречистовки, южнее Новодаровки, южнее Константиновки и два минометных расчета севернее Никольского, сообщил Чехов.

    Российская авиация атаковала позиции ВСУ в районе Пречистовки, Новодонецкого, Угледара и Старомайорского. Украинский беспилотник «Фурия» сбит из ЗРК «Стрела-10».

    В августе сообщалось, что националистическое формирование «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России) вернулось в зону боевых действий, боевики отправились в район Серебрянского лесничества.

    Коментарии (2)
    6 сентября 2023, 06:25
    США захотели «удержать» Северную Корею от поставок оружия России

    Помощник президента США Салливан заявил об «интенсивном продвижении» переговоров КНДР и России о поставках оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность введения новых санкций против КНДР в связи с приписываемыми ей поставками вооружений в Россию, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что такой шаг Пхеньяна «не лучшим образом отразится на Северной Корее».

    Салливан обвинил КНДР в поставках России вооружений для атак «зерновых хранилищ и отопительной инфраструктуры» на Украине. По его словам, КНДР «заплатит за это в рамках международного сообщества», передает ТАСС.

    При этом США «не видели», чтобы КНДР «осуществляли значительные поставки боеприпасов или других военных средств в Россию». По версии Вашингтона, переговоры России и КНДР «относительно военной поддержки достаточно интенсивно продвигаются».

    США намерены «призывать Северную Корею выполнять взятые на себя публичные обязательства не поставлять в Россию вооружения», а также искать способы «удержать Северную Корею от этого шага».

    Напомним, в YT сообщила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в середине сентября может посетить Россию и встретиться с главой российского государства Владимир Путиным. В Кремле отказались комментировать возможность встречи Путина и Ким Чен Ына.

    Коментарии (7)
    5 сентября 2023, 17:37
    Путин назвал отвратительным факт героизации нацизма евреем Зеленским
    Путин назвал отвратительным факт героизации нацизма евреем Зеленским
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Факт того, что этнический еврей Владимир Зеленский прикрывает героизацию нацизма на украинской территории, отвратителен, заявил президент России Владимир Путин.

    «Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время холокост на Украине, а это уничтожение 1,5 млн человек», – цитирует президента ТАСС.

    По его мнению, западные кураторы поставили во главе киевского режима Зеленского намеренно, чтобы человек с еврейским происхождением прикрывал «такую античеловеческую сущность», которая положена в фундамент современного украинского государства.

    Коментарии (20)
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      Новым министром обороны станет Рустем Умеров, его предшественник Алексей Резников уже подал в отставку. Умеров — личность интересная. В том числе и своей ролью в переговорах между Москвой и Киевом после начала СВО. Особенно сильно его назначению обрадуется Турция.

    • На арену Германии выходит анти-Бербок

      Депутат ФРГ от партии «Левые» Сара Вагенкнехт вошла в тройку самых популярных политиков Германии с рейтингом одобрения в 42%. Хотя она политик довольно опытный, ее «звездный час» настал только после начала СВО: за протестами немцев против поддержки Украины и антироссийских санкций стояла именно она. А теперь Вагенкехт готова претендовать на власть.

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