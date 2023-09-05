Германия столкнулась с проблемой нехватки мест в тюрьмах для трансгендеров

Tекст: Алина Власенко

По словам Мюллера, сейчас в 200 немецких исправительных учреждениях содержится около 60 тыс. заключенных, и тюрьмы уже страдают от нехватки персонала. В настоящее время не хватает около 2 тыс. сотрудников, передает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).



Кроме того, федеральные земли не едины в том, какие меры нужно принимать для того, чтобы обеспечить трансгендерным людям условия для безопасного отбывания наказания. Одни уже организовали отдельные места для трансгендерных заключенных, другие разработали методические рекомендации, третьи – провели дополнительное обучение персонала. При этом вопрос размещения приходится решать индивидуально, что весьма непросто, поскольку в исправительных учреждениях действует строгое гендерное разделение – мужчины и женщины не должны отбывать наказание вместе.

Мюллер выступает за индивидуальное размещение и отдельные места для содержания под стражей трансгендерных людей. «Каждая федеральная земля должна учитывать, что трансгендерных людей нужно индивидуально размещать как на стадии предварительного заключения, так и во время отбывания наказания. И задача министерств – обеспечить во всех учреждениях необходимые условия, включая количество персонала, логистику и финансирование. Это то, чего мы требуем от политиков», – подчеркнул он.

Напомним, в конце августа правительство Германии одобрило законопроект, упрощающий бюрократическую процедуру смены пола, в том числе для несовершеннолетних, передает РИА «Новости».

Заявителям не нужно будет представлять каких-либо объяснений или медицинских обоснований. За детей младше 14 лет заявления смогут подавать родители. Несовершеннолетние старше 14 лет смогут подать заявление самостоятельное, но с разрешения своих родителей. Если родители не согласны, то несовершеннолетний будет иметь право оспорить их несогласие через суд.