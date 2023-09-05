Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Эрдоган: Турция продолжит усилия для обмена пленными между Россией и Украиной
Эрдоган: Турция продолжит посреднические усилия для обмена пленными между Россией и Украиной
Турция будет продолжать пытаться содействовать процессу обмена пленными между Россией и Украиной, сообщил ее президент Тайип Эрдоган на борту самолета по возвращении из Сочи, где у него прошли переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
По его словам, Турция продолжит играть роль посредника в таких вопросах, как обмен пленными и ситуация с Запорожской АЭС, и надеется, что эта война, которая наносит ущерб обоим нашим соседям и всему нашему региону, как можно скорее закончится достижением справедливого и прочного мира на базе международного права, передает ТАСС.
Он добавил, что российско-украинский конфликт, «к сожалению, продолжается уже полтора года и на горизонте не видно никаких перспектив для достижения мира».
«Вместо того, чтобы усугублять проблему, мы пытались добиться того, чтобы обе стороны встретились. Турция готова внести вклад, когда стороны об этом попросят», – сказал Эрдоган.
Ранее Эрдоган заявил, что строительство первой в Турции АЭС «Аккую» продолжается полным ходом, уже обсуждается проект возведения Россией второй АЭС в республике.