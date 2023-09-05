Задержаны незаконно сбывавшие гранаты и винтовки жители Белгородской области

Задержаны незаконно торговавшие гранатами, винтовками и пистолетами жители Белгородской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Всего задержаны три человека, их подозревают в хранении, сбыте оружия и хранении пороха, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений и другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.

Отмечается, что задержанные – жители Алексеевского городского округа, согласно предварительным данным, в августе они продали пистолет ТТ и 24 патрона к нему, винтовку Драгунова и ручную гранату.

Проданный ими арсенал изъят правоохранителями.

При обысках по местам жительства и в гараже подозреваемых нашли около 2 тыс. патронов разного калибра, ручную гранату, 30 пороховых зарядов, гладкоствольное ружье, обрез, более 6 кг пороха, пороховая шашка и два магазина к автомату Калашникова.