Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Задержаны незаконно сбывавшие гранаты и винтовки жители Белгородской области
Задержаны незаконно торговавшие гранатами, винтовками и пистолетами жители Белгородской области
В Белгородской области по подозрению в торговле оружием задержали местных жителей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД во вторник.
Всего задержаны три человека, их подозревают в хранении, сбыте оружия и хранении пороха, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений и другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.
Отмечается, что задержанные – жители Алексеевского городского округа, согласно предварительным данным, в августе они продали пистолет ТТ и 24 патрона к нему, винтовку Драгунова и ручную гранату.
Проданный ими арсенал изъят правоохранителями.
При обысках по местам жительства и в гараже подозреваемых нашли около 2 тыс. патронов разного калибра, ручную гранату, 30 пороховых зарядов, гладкоствольное ружье, обрез, более 6 кг пороха, пороховая шашка и два магазина к автомату Калашникова.