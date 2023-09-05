Цены на нефть стабилизировались после выхода статистики из Китая

Мировые цены на нефть стабилизировались на фоне выхода статистики из Китая

Цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.24 символически снижается на 0,07%, достигая 88,94 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,03%, до 85,95 доллара, передает РИА «Новости».

Инвесторы ведут себя осторожно после публикации слабой макростатистики из Китая. По версии делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) Китая в сфере услуг в августе снизился до 51,8 пункта с 54,1 пункта месяцем ранее, при том, что прогнозировалось сокращение лишь до 53,6 пункта.

Также инвесторы ждут новых объявлений о добыче ОПЕК+. В конце прошлой недели вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ и ОПЕК+ договорились о сокращении поставок российской нефти на внешние рынки, новые параметры объявят на следующей неделе. Усилия ОПЕК+ по сокращению предложения поддерживают на рынке дефицит, что, в свою очередь, продолжает удерживать котировки на нынешних уровнях.