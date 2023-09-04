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    Украина собирает против России свои последние силы
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    На Украине мобилизуют больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ
    Times связала отставку Уоллеса с «безумной затеей» в отношении США
    Царев назвал причины ареста Коломойского
    Кто такой будущий новый министр обороны Украины Рустем Умеров
    Санду: Аудиторы не нашли у Молдавии долга перед Газпромом
    В Румынии оценили риски из-за ударов России по инфраструктуре Украины
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ларс фон Триер и другие герои нормальности

    От аскетичного высказывания мрачного фон Триера до политических мечтаний искрометного Кустурицы – дистанция огромного размера. Но это то самое интеллектуальное пространство, которое позволяет надеяться, что западный мир еще не совсем обезумел.

    0 комментариев
    Камран Гасанов Камран Гасанов Эрдоган не может вернуться из России с пустыми руками

    После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.

    29 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Украина идет по стопам Третьего рейха, запуская беспилотники по России

    Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой – очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.

    20 комментариев
    4 сентября 2023, 08:42

    Байден выразил сожаление в связи с отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

    Байден выразил разочарование в связи с возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден разочарован сообщениями о вероятном отсутствии председателя КНР Си Цзиньпина в саммите G20 в Дели.

    По информации американских СМИ, Байден разочарован, однако все же собирается с ним встретиться, передает «Интерфакс».

    Тем временем российский лидер Владимир Путин сообщил, что скоро состоится его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, которого он называет своим другом. Кроме того, Путин собирается в октябре посетить форум «Один пояс – один путь» в Китае.

    3 сентября 2023, 16:25
    Царев назвал причины ареста Коломойского

    Экс-депутат Рады Царев: Бизнесмен Игорь Коломойский стал жертвой своих же интриг

    Царев назвал причины ареста Коломойского
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Дарья Волкова

    Арестовав Игоря Коломойского, президент Украины Владимир Зеленский пытается показать США свою независимость от бывшего спонсора. Но если олигарху удастся оспорить дело, он заработает образ мученика, которого «кинул» Зеленский. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее украинский суд отправил олигарха Коломойского под стражу.

    «У меня нет сомнений в том, что арест Коломойского – демонстрация Зеленским перед США своей независимости от олигарха и борьбы с коррупцией. Одновременно все это повышает рейтинг Зеленского внутри Украины», – сказал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

    «Не секрет, что Коломойский финансировал скандал с частной газодобывающей компанией Украины Burisma и Хантером Байденом, причем в интересах Трампа. По его инициативе был собран компромат, который затем передали в прокуратуру Соединенных Штатов», – отметил он.

    «Разумеется, когда Джо Байден стал президентом, американцы начали давить на действующую украинскую власть с целью нейтрализовать олигарха. В результате у Коломойского отобрали многие активы. Теперь его могут легко выдать Вашингтону, где ему предъявят ряд уголовных обвинений», – полагает собеседник.

    «С другой стороны, уголовное дело против Коломойского на Украине сопровождается таким количеством ошибок, что оспорить его будет не сложно. Если он это сделает, то это послужит аргументом в пользу его невиновности и в зарубежных судах. Таким образом Коломойский получит имидж мученика, человека, которого «кинул» Зеленский. А с учетом падения рейтинга действующего украинского президента, в перспективе олигарху это пойдет на руку. Но здесь главное не заиграться», – считает Царев.

    «Вместе с тем дальше бежать Коломойскому некуда. Единственная страна, которая могла бы не выдать его США, это Россия. Другой вопрос заключается в том, примут ли его. Но олигарх обладает огромным количеством информации. Попав в руки российского руководства, эта информация могла бы пролить свет на очень многие события. В частности, по поводу сбитого над Украиной малайзийского «Боинга», – заключил собеседник.

    В субботу суд отправил олигарха Игоря Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,2 млрд рублей) по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. При этом он намерен подать апелляцию, а не вносить залог, сообщил его адвокат.

    Ранее Коломойскому были предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений. По данным следствия, в течение 2013–2020 годов Коломойский легализовал более 13 млн долларов путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. А 1 февраля СБУ провела в доме Коломойского обыск по делу о махинациях в «Укртатнафте».

    Тогда газета ВЗГЛЯД писала, что Владимир Зеленский решил принести в жертву одного из архитекторов своего президентства. В частности, на деньги олигарха был создан сериал «Слуга народа», где Зеленский сыграл Василия Голобородько и сформировал свой политический образ (который позже, впрочем, был на 100% опровергнут реальными делами). И именно Коломойский вложился в кампанию Зеленского финансово и медийно больше остальных.

    Аналитики также отмечали, что Коломойский раздражает Вашингтон. К тому же в США против олигарха также ведется несколько дел. Поэтому, когда Зеленскому необходимо показать свою лояльность Штатам, а внутри страны прикинуться борцом с коррупцией, то он показательно разгоняет военкомов, охотится на уклонистов и инвалидов, а также вспоминает об олигархах.

    А если заглянуть в прошлое чуть дальше, то можно вспомнить, как в 2014 году Коломойский формировал так называемые добробаты для войны в Донбассе. «В условиях внешнего управления «скрипач не нужен», – добавляет он. В свою очередь авторы украинского Telegram-канала «Резидент» считают, что «офис президента создает благоприятный фон для Зеленского перед поездкой в США».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему арест Коломойского стал подарком Зеленского Байдену.

    Коментарии (28)
    1 сентября 2023, 11:42
    В Совфеде ответили на призыв генерала США уничтожить Крымский мост

    Сенатор Цеков: Слова генерала США Ходжеса о разрушении Крымского моста – это призыв к теракту

    В Совфеде ответили на призыв генерала США уничтожить Крымский мост
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Призывы к теракту на Крымском мосту – не что иное, как самопиар Ходжеса. Ради минуты славы он готов забыть, что такое воинская честь, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес призвал разрушить Крымский мост.

    «Бывший командующий армией США в Европе, к тому же генерал, Бен Ходжес, открыто призывает к осуществлению крупного теракта – подрыва Крымского моста. Эта риторика красноречиво говорит сразу о нескольких проблемах Америки. Во-первых, судя по всему, в Штатах напрочь забыли о том, что такое воинская честь», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.

    «Во-вторых, лично у меня возникают большие вопросы к тому, как именно выстраивается карьерная лестница в Вашингтоне. На вершину должны взбираться лучшие из лучших, а Ходжес, откровенно говоря, показал себя человеком глупым и недостойным», – отмечает парламентарий.

    «Судя по всему, ему нравится быть в центре внимания. Да, сейчас его фигуру многие обсуждают, тысячи людей по всему миру изучают слова этого генерала, но стоила ли минута славы чести? Посмотрим, чего добьется Америка лет через 50 с такими людьми», – резюмировал Цеков.

    Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Крым следует сделать непригодным для российских ВМФ и ВВС. Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek. По его мнению, полуостров является «решающим участком местности». Он отметил, что после «изоляции» региона от российских сил, ВСУ следует предоставить достаточное количество оружия дальнего действия.

    При этом он призвал разрушить Крымский мост, поскольку это «изменит правила игры». Генерал подчеркнул, что главной целью контрнаступления является стремление перерезать «сухопутный коридор» к полуострову. По его словам, большое значение в рамках решения данной задачи будут иметь поставки американских кассетных боеприпасов, что «затруднит движение конвоев» по мосту.

    К слову, Бен Ходжес довольно последователен в своих призывах. Так, в июне он заявил, что украинские военные ради «захвата» Крыма будут готовы убить или пленить всех россиян, находящихся на полуострове. Генерал отмечал, что данная территория является для ВСУ стратегической целью.

    Кроме того, он говорил, что решение крымского вопроса поможет Украине «вытеснить российский флот из центральной и западной частей Черного моря», а также «открыть доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам».

    Еще в феврале в социальной сети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) Ходжес публиковал карту полуострова с предлагаемыми местами нанесения ракетных ударов. Изображение сопровождалось подписью «как изгнать русских из Крыма».

    На фоне этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что для блокировки региона у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад помогает Украине совершать атаки на Крымский мост.

    Коментарии (37)
    2 сентября 2023, 13:27
    Директора Института США и Канады РАН отстранили от должности

    Историк и политолог Валерий Гарбузов подтвердил свое отстранение от должности директора Института США и Канады РАН

    Tекст: Антон Никитин

    Российский историк и политолог Валерий Гарбузов подтвердил, что отстранен от должности директора Института США и Канады Российской академии наук по инициативе учредителя.

    Комментируя появившуюся с соцсетях информацию о своем отстранении от должности, Гарбузов сообщил, что приказ о расторжении договора был подписан 1 сентября. По словам ученого, причина как таковая в приказе не указана, в документе написано «по инициативе учредителя». Он пояснил, что есть такая статья трудового договора, передает ТАСС.

    Валерий Гарбузов родился в 1960 году в Пскове. Он является специалистом в области внутренней и внешней политики США, автором более 70 научных работ. Гарбузов начал работать в Институте США и Канады РАН в 2000 году. В феврале 2016 года, согласно итогам голосования на общем собрании сотрудников института по выборам директора института, был избран директором Института США и Канады РАН.

    Коментарии (50)
    2 сентября 2023, 03:23
    Полянский оценил риск прямого столкновения между НАТО и Россией

    Полянский указал на риск прямого конфликта между НАТО и Россией из-за прокси-столкновения на Украине

    Полянский оценил риск прямого столкновения между НАТО и Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Когда происходит такое тесное прокси-столкновение между НАТО и Россией, как на Украине, «ничто не исключено», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, оценивая риск прямого столкновения с НАТО.

    Полянского попросили прокомментировать заявление американского ведущего Такера Карлсона о перспективе войны России и США. Полянский ответил: «Не нам оценивать вероятность этого сценария». Он заявил, что российская сторона неоднократно указывала, что «ситуация весьма опасная», существует «большой риск прямого столкновения» между Россией и НАТО. Как указал дипломат, альянс очень сильно вовлечен в конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, НАТО передает Украине «все, кроме живой силы», хотя последнее точно и не известно – «есть множество признаков того, что там есть некие инструкторы, наемники, и о гибели некоторых людей очень таинственным образом сообщают у них дома – генералы и офицеры из НАТО». Как подчеркнул Полянский, это «вызывает большие подозрения». По его мнению, нельзя исключать, что военные НАТО «участвуют в определенных действиях на Украине».

    При этом он отметил, что с военной точки зрения ситуация для киевского режима очень плоха. Украина может рассчитывать только на помощь Запада, которая «немного спадает». «И я думаю, что много людей в США, как и в других местах, начинают осознавать, что киевский режим проигрывает», – сказал Полянский.

    Напомним, Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена, чтобы сохранить власть, планирует развернуть полномасштабную войну с Россией в 2024 году. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, отвечая на вопрос о том, движется ли конфликт на Украине к масштабной войне, заявил, что американская сторона сконцентрирована на поддержке Украины. По его словам, США не считают, что находятся в состоянии войны с Россией.

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    1 сентября 2023, 14:12
    Рамасвами назвал подрыв «Северных потоков» ошибкой Вашингтона

    Кандидат в президенты США Рамасвами назвал ошибкой Вашингтона подрыв «Северных потоков»

    Рамасвами назвал подрыв «Северных потоков» ошибкой Вашингтона
    @ Morry Gash/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон ошибся, подорвав газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил претендент в кандидаты на пост президента США от республиканцев Вивек Рамасвами.

    Отношения России и Китая улучшились, поскольку США «отрезали Россию от Запада», подорвав газопроводы, заявил Рамасвами в эфире Fox News, передает «Коммерсант».

    По его словам, это было ошибкой со стороны американского руководства. Также ошибкой стали антироссийские санкции.

    Напомним, США официально не признавали своей вины за подрыв «Северных потоков».

    Летом Германия объявляла о подозрительном судне, на котором могли перевозить взрывчатку для терактов на этих газопроводах.

    В Европарламенте говорили о причастности США к взрывам на «Северных потоках».

    Коментарии (11)
    1 сентября 2023, 20:52
    В Белом доме отказались комментировать постановку «Сармата» на боевое дежурство
    В Белом доме отказались комментировать постановку «Сармата» на боевое дежурство
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что не будет комментировать действия России в ядерной сфере, так как это не его компетенция.

    По его словам, он не в той должности, чтобы подтверждать сообщения СМИ о поставке на боевое дежурство ракетных систем, передает РИА «Новости».

    Напомним, «Сармат» – это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Весит одно такое устройство более 200 тонн.

    Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что стратегический комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство.

    Коментарии (7)
    2 сентября 2023, 21:22
    Китай решил поддержать кандидатуру Турции в БРИКС

    Посол КНР в Анкаре заявил, что Китай поддержит вступление Турции в БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Китай поддержит кандидатуру Турции в БРИКС, если страна подаст заявку, заявил посол КНР в Анкаре Лю Шаобинь в интервью газете Aydınlık.

    Посол заявил, что Китай хочет присоединения Турции к БРИКС, чтобы вместе расти с развивающимися странами, передает РБК.

    Напомним, Турция не подавала заявку на присоединение к БРИКС.

    Ранее в БРИКС приняли Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию, которые войдут в состав блока с 1 января 2024 года.

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    1 сентября 2023, 17:44
    Путин сообщил о скорой встрече с Си Цзиньпином
    Путин сообщил о скорой встрече с Си Цзиньпином
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Скоро состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном».

    «Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и будет встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который очень много делает лично для развития российско-китайских отношений, связей, причем в самых разных областях», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент пообещал участнице открытого урока, задавшей вопрос о возможностях для углубления гуманитарных контактов России и КНР, обсудить с Си Цзиньпином, что можно будет сделать еще по этому направлению.

    Ранее сообщалось, что Путин собирается в октябре посетить форум «Один пояс – один путь» в Китае.

    Коментарии (12)
    1 сентября 2023, 11:11
    Лавров: Россия не хочет угробить доллар, но США перестают обеспечивать его роль

    Лавров: У России нет желания угробить доллар, США сами перестают обеспечивать его роль

    Лавров: Россия не хочет угробить доллар, но США перестают обеспечивать его роль
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Москва не имеет желания «угробить» доллар, но США сами перестают обеспечивать его роль, которая для всех была приемлема, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

    По словам министра, Россия не выстраивает свою линию против США и Запада. «Не мы хотим угробить доллар», – отметил министр, добавив, что Соединенные Штаты сами перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема.

    Москва, подчеркнул Лавров, будет развивать отношения с теми, кто «готов к этому на основе равноправия и поиска честного баланса интересов», передает ТАСС.

    Министр также указал, что российская специальная военная операция на Украине значительно поспособствовала установлению принципов справедливости и многополярности в мире. В то же время он отметил, что формирование многополярного мироустройства займет продолжительный период, но процесс этот объективен и его не остановить, передает РИА «Новости».

    Лавров добавил, что курс Запада, который «нацелен на то, чтобы попытаться затормозить ход истории», принесет только дополнительные «конфронтационные ситуации, дополнительные сложности для мирового сообщества».

    Ранее Лавров заявил, что Россия и еще целый ряд государств последовательно снижают зависимость от доллара и переходят на расчеты в национальных валютах.

    Коментарии (27)
    1 сентября 2023, 10:33
    Маск посмеялся над возрастом Байдена и Макконнелла
    Маск посмеялся над возрастом Байдена и Макконнелла
    @ Patrick Pleul/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Миллиардер Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден и лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл из-за пожилого возраста могли бы пройти прослушивание на роль «хранителя склепа» (герой сериала «Байки из склепа» 1989-1996).

    По мнению Маска, эту роль Байден и Макконнелл могли бы исполнить без грима и спецэффектов, передает ТАСС.

    «Бедный парень. Он отлично провел время, но пришло время уйти в отставку», – написал Маск в соцсети Х (бывший Twitter, сеть заблокирована в РФ) о лидере республиканцев в Сенате.

    Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что некоторые из американских политиков, в том числе Байден и Макконнелл, не могут исполнять свои обязанности ввиду возраста и проблем со здоровьем.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США ждет гонка на политических лафетах, поскольку Байдену на момент президентских выборов будет почти 83 года, а Дональду Трампу – 78.

    Коментарии (6)
    3 сентября 2023, 01:27
    Американцы не смогли выбрать между Трампом и Байденом

    В проведенном Wall Street Journal опросе Трамп и Байден набрали одинаковое число голосов избирателей

    Американцы не смогли выбрать между Трампом и Байденом
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если бы выборы президента США проходили сейчас, то нынешний глава государства Джо Байден и его предшественник на этом посту Дональд Трамп набрали бы по 46% голосов избирателей, свидетельствуют результаты опроса.

    Еще 8% не определились с голосованием. При этом речь идет о выборе между двумя кандидатами. Если бы участвовал кандидат от третьих сил (партии зеленых или либертарианцев), то Трамп набрал бы 40%, Байден – 39%, а неопределившихся стало бы уже 17%. Опрос проводился Wall Street Journal 24–30 августа среди 1,5 тыс. зарегистрированных избирателей, передает РИА «Новости».

    Напомним, в США конкуренция демократов и республиканцев приобрела характер ожесточенного противостояния, поэтому значительная часть политизированных избирателей по умолчанию готова поддержать представителя своей партии, а электоральная популярность зависит от независимых избирателей. Однако половина избирателей-демократов выступают за уход Байдена из политики.

    Коментарии (11)
    1 сентября 2023, 11:55
    В США признали недостаток опыта для помощи ВСУ в зоне спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    Американские военные не имеют нужного боевого опыта, чтобы оказать помощь ВСУ в противодействии возведенным российскими войсками на линии боевого соприкосновения оборонным укреплениям, выразил мнение газете Le Monde эксперт американской некоммерческой исследовательской организации RAND Дара Мэссикот.

    По ее словам, в данный момент ВСУ сталкиваются с одними из самых сложных оборонных укреплений, которые Запад видел за последние десятилетия, передает ТАСС.

    Мэссикот добавила, что войска США не имеют достаточного опыта борьбы с подобными укреплениями без преимущества в воздухе.

    Также издание отмечает, что армия США «действительно не имеет никакого боевого опыта на подобном театре военных действий с окопами и оборонными укреплениями, вырытыми хорошо снабжаемой регулярной армией противника», более того, разработанная США для операций в Афганистане и Ираке модель боевых действий «бесполезна на Украине».

    В заключение Мэссикот подчеркнула, что результаты контрнаступления ВСУ зависят от ряда факторов, которые не фигурируют в публичных обсуждениях, таких как темпы использования артиллерийских снарядов и автоматических вооружений» и от реального числа потерь.

    Ранее польский волонтер Славомир Высоцкий заявил, что украинцы в ужасе от происходящего на фронте, потери огромны, а западная техника оказалась гораздо хуже, чем предполагалось.

    Коментарии (7)
    4 сентября 2023, 02:13
    В Китае назвали последствия «позорного отступления» ВСУ для Запада

    GT: Россия заставит США и НАТО вкусить горький плод поражения после позорного отступления ВСУ

    В Китае назвали последствия «позорного отступления» ВСУ для Запада
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные заняли «терпеливую оборонительную позицию» и готовы к затяжным боевым действиям в зоне спецоперации, пишут китайские СМИ.

    Директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь в статье для Global Times написал, что российские военные «настроились на затяжной конфликт на истощение». Россия, как отмечает китайский эксперт, создала три линии многослойной обороны на восточном берегу Днепра, чтобы наносить удары по сухопутным войскам Украины, передает РИА «Новости» текст статьи.

    Запад не может скрыть своей неудовлетворенности и своего разочарования происходящим, продолжает Ма Сяолинь. Контрнаступление ВСУ планировалось начать еще весной, напоминает китайский аналитик, добавляя, что украинской стороне в результате этой кампании не удалось захватить ни одной стратегически важной цели. Кроме того, продолжает автор статьи, было потеряно около 30% поставленного НАТО вооружения, солдаты ВСУ деморализованы, многие украинские военные оказались в плену.

    Ма Сяолинь считает, что Россия сможет использовать свое преимущество для того, чтобы заставить США и НАТО «вкусить горький плод поражения» и позорного отступления.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что ВСУ не смогут достигнуть целей контрнаступления и «перерезать» сухопутный коридор в Крым.

    Коментарии (0)
    3 сентября 2023, 22:43
    В США назвали «бреднями» мечты Зеленского о «сдаче» Крыма без боя

    Ветеран ВС США Дрейвен раскритиковал требования Зеленского отдать Крым без боя

    В США назвали «бреднями» мечты Зеленского о «сдаче» Крыма без боя
    @ President Of Ukraine/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Требование украинского президента Владимира Зеленского о том, чтобы российское руководство отдало киевскому режиму Крым без боя, является бреднями, заявил ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.

    Эксперт на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) признался, что не понимает «бредней» Зеленского. Ветеран ВС США подчеркнул, что киевский режим не способен «защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию», передает РИА «Новости».

    Зеленский ранее не раз признавался в желании захватить Крым. Недавно, в частности, он сказал, что хотел бы, «чтобы русские войска ушли с полуострова без давления» со стороны украинских боевиков. Также он сообщил, что готовится некий перечень шагов по «деоккупации» полуострова.

    Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В годовщину воссоединения Крыма с Россией глава государства назвал это событие историческим выбором и подчеркнул, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова.

    Коментарии (4)
    3 сентября 2023, 06:57
    Медведев обвинил США в использовании ядерных бомб без военной необходимости

    Медведев заявил, что в использовании США ядерных бомб против Хиросимы и Нагасаки не было военного смысла

    Tекст: Антон Антонов

    В 1945 году США сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки, хотя военного смысла в этом не было, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    На праздновании в Южно-Сахалинске Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны Медведев подчеркнул, что США желали «продемонстрировать собственные имперские амбиции и грубую силу» и «показали свое истинное лицо». По его словам, Вашингтон так же готов поступать «и сейчас, когда руками своих вассалов ведет гибридные войны», в том числе и на Украине.

    Как заявил Медведев, нынешние власти Японии в своем преклонении перед США предали забвению трагедию Хиросимы и Нагасаки, передает ТАСС.

    Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев указывал, что на траурных мероприятиях, посвященных атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, руководство Японии, заискивая перед США, боится указывать, что бомбардировки мирных японских городов устроили американцы.

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