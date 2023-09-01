Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.0 комментариев
Путин сообщил о скорой встрече с Си Цзиньпином
Скоро состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном».
«Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и будет встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который очень много делает лично для развития российско-китайских отношений, связей, причем в самых разных областях», – цитирует ТАСС Путина.
Президент пообещал участнице открытого урока, задавшей вопрос о возможностях для углубления гуманитарных контактов России и КНР, обсудить с Си Цзиньпином, что можно будет сделать еще по этому направлению.
Ранее сообщалось, что Путин собирается в октябре посетить форум «Один пояс – один путь» в Китае.