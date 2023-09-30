В США заявили о разрушающей планы Киева советской тактике

Forbes: Против подводных дронов ВСУ сработает советская тактика

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в случае, если Черноморский флот станет применять вертолеты Ка-27 и корабли проекта 1124 по советским лекалам, то российские военные своевременно обнаружат и уничтожат украинские подводные дроны еще до того, как те проникнут на стоянки флота, передает РИА «Новости».

Также журналист отметил, что советская тактика прибрежной противолодочной обороны крайне сложна – она предполагает применение пар «вертолет-корабль», где оба участника взаимно прикрывали «слепые зоны» своих средств обнаружения.

«За счет такого размещения флот способен создать завесу на входах в заливы и в других узких местах», – подчеркнул он.

Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один российский военный пропал без вести. Аварийные конструкции зданий штаба ЧФ на этой неделе начали демонтировать.

