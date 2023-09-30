  • ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении 430 военных
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    Донбасс и Новороссия стали уверенней с Россией
    Медведев: Новых регионов в составе России станет больше
    Мэр Николаева: Россия применила неизвестный для ВСУ тип ракет, которые не видит ПВО
    Посольство России в Ливии рассказало, как смеялось весь вечер из-за США
    ВСУ применили химоружие во время обстрелов позиций России в ДНР
    В США сообщили о «тихой панике» Белого дома из-за сгоревшего на Украине оружия НАТО
    Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в создании концлагеря на Украине
    Пленный солдат ВСУ рассказал о недостатках немецкой Marder
    В США заявили о разрушающей планы Киева советской тактике
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева В этот день случилась Справедливость

    Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    После возвращения в Россию у нас в Донецке изменилась ситуация и чисто в бытовом смысле.

    6 комментариев
    30 сентября 2023, 15:36

    Лидеры «Единой России» рассказали о значении воссоединения новых регионов с Россией

    Лидеры «Единой России»: Жители новых регионов знают, что они часть большой страны

    Лидеры «Единой России» рассказали о значении воссоединения новых регионов с Россией
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Романов

    Жители новых регионов России знают, что они часть большой страны, к этой мечте они шли долгие годы и теперь получают всестороннюю поддержку, в том числе на законодательном уровне, об этом рассказали лидеры «Единой России» в Госдуме, Совфеде и Народном совете ДНР. В субботу отмечается День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

    «Поднять уровень жизни в новых регионах до российских стандартов важно. Но гораздо важнее то, что сегодня люди там знают, они – часть большой страны, чувствуют к себе внимание и видят заботу, не боятся говорить на родном русском языке, ходить в православные храмы, чтить память героев Великой Отечественной войны, гордиться своей культурой и историей», – пишет в своем Telegram-канале Андрей Турчак, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России».

    По его словам, миллионы жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожья «шли к этому долгих восемь лет. Восемь лет надежды, унижений и страданий». «А кто-то и все 30…», – отметил Турчак.

    «Это мечта, к которой люди шли долгие девять лет. Это была и моя личная мечта – вступить в ряды российского общества, быть полноправным гражданином РФ, иметь право голоса, право на человеческое существование без ущемления с правом выбора вероисповедания, возможностью говорить на своем родном языке», – считает Артем Жога, комбат батальона «Спарта», председатель народного совета ДНР («Единая Россия»).

    Как пишет Telegram-канал «Единой России», Жога подчеркнул, что «это мечта ребят, которые в 2014 году взяли в руки оружие и «многие из них отдали жизнь за эту мечту».

    «Четыре новых региона влились в жизнь большой суверенной страны, получая всестороннюю поддержку, в том числе на законодательном уровне», – добавляет Владимир Васильев, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме.

    Как говорится в Telegram-канале фракции ЕР, политик напомнил, что было принято более 50 законов, направленных на интеграцию новых территорий в правое, экономическое и социокультурное пространство России. «Эта работа консолидировала политические силы в парламенте, укрепила единство власти и общества», – считает Васильев.

    Он напомнил, что в этом году страна отметила 240-летие города-героя Севастополя, который девять лет назад вместе с Крымом, «спасаясь от навязанной Украине коллективным Западом гражданской войны, вернулся в родную гавань».

    «За это время население города увеличилось на 165 тыс. человек, в том числе на 17 тыс. детей, а валовой региональный продукт вырос в шесть раз. Крымчане и севастопольцы стали сильнее, и вместе с ними сильнее стала наша страна. Каждый день в новых регионах России возводятся жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, строятся дороги и мосты, открываются предприятия», – отметил руководитель фракции «Единая Россия».

    Ранее в субботу Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

    «Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством», – сказал президент.

    Глава государства отметил, что это «осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами, проявили мужество и непреклонный характер».

    30 сентября 2022 года в Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории стали новыми регионами РФ по итогам референдумов. В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР более 98,4%, в Запорожье – 93,11%, а в Херсонской области – 87,05%.

    29 сентября 2023, 20:25
    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ

    Журналист из США Моррис рассказал о массовой сдаче в плен солдат ВСУ

    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Журналист из Соединенных Штатов Клейтон Моррис заявил, что лично наблюдал массовую сдачу украинских военнослужащих в плен российской стороне.

    Бойцы ВСУ складывают оружие и сдаются ВС России, но западные СМИ не хотят, чтобы их аудитория это видела, заявил Моррис на YouTube-канале Redacted, передает РИА «Новости».

    По его мнению, командиры украинских подразделений могут убить в случае отказа военных идти в бой, но российская сторона должным образом обращается с военнопленными, потому ВСУ массово сдаются. Вместе с тем в украинской армии наблюдается острая нехватка живой силы, потому киевский режим начинает призывать даже женщин.

    Ранее источник сообщал, что сдавшиеся в плен украинские военные принесли с собой три иностранных пулемета производства США, Бельгии и Германии.

    Коментарии (22)
    29 сентября 2023, 19:38
    Терешкова поддержала идею переименовать ярославский Ростов

    Депутат Госдумы Терешкова поддержала идею переименовать ярославский Ростов в Ростов Великий

    Терешкова поддержала идею переименовать ярославский Ростов
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова поддержала инициативу переименовать город Ростов в Ярославской области в Ростов Великий, сообщает губернатор региона Михаил Евраев.

    В своем Telegram-канале глава области отметил, что инициативу подержали самая знаменитая ярославна и легендарная землячка Валентина Терешкова, а также сенатор Александр Русаков.

    В правительстве Ярославской области отметили, что именно Евраев выступил с инициативой смены названия, после чего был сформирован оргкомитет по переименованию Ростова, в данный момент ведется подготовка необходимых документов. «Подходит к концу сбор мнений горожан, его проводят участники общественного движения «За Ростов Великий!» – рассказали в правительстве, добавив, что хотя процедура опроса необязательна, большинство опрошенных поддерживает инициативу.

    Как заявили в региональном правительстве, Терешкова сочла переименование Ростова в Ростов Великий «важным шагом на пути к переменам в городе». «Ростов Великий, один из древнейших городов России с тысячелетней историей, по праву имеет основания именоваться Великим. Это духовный и нравственный символ нашего Отечества, колыбель крещения Руси. Здесь возникла одна из старейших православных епархий нашей страны, и на озере Неро началось крещение северо-восточной части Руси святым князем Владимиром», – процитировали депутата в региональном правительстве.

    Также там добавили, что в данный момент Ростов является «скромным районным центром, а чтобы сделать Ростов по-настоящему великим, нужно приложить максимум усилий, нужна сплоченная работа власти и жителей города. Сейчас помимо подготовки к смене названия города, в Ростове идет большая работа по его благоустройству, что уже отметили жители.

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    29 сентября 2023, 19:12
    Медведев рассказал об испытаниях новой высокоточной ракеты

    Медведев: Испытания высокоточной модернизированной ракеты будут продолжены

    Медведев рассказал об испытаниях новой высокоточной ракеты
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Испытания новой высокоточной модернизированной ракеты будут продолжены, сообщил заместитель председателя Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, наблюдавший за пуском на полигоне Капустин Яр.

    Об этом Медведев сообщил на совещании, запись которого опубликована на его странице во «ВКонтакте».

    Зампред СБ РФ констатировал, что Россия приобретает очень важный опыт, давая отпор противнику. При этом он отметил, что Запад продолжает поставлять на Украину самые новые виды вооружений.

    Как сообщил Медведев, новая разработка, которую он видел в пятницу, рассчитана на боевое применение в зоне специальной военной операции и имеет высокие перспективы. По его словам, были значительно улучшены характеристики дальности полета и точности поражения цели, а также усилена боевая часть, передает ТАСС.

    В августе президент Владимир Путин поручил увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения, в том числе «Ланцетов».

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    29 сентября 2023, 18:11
    Путин: Мировая финансовая система обслуживает интересы «золотого миллиарда»
    Путин: Мировая финансовая система обслуживает интересы «золотого миллиарда»
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Современная финансовая система в мире выстроена так, чтобы обслуживать только интересы стран «золотого миллиарда», и это необходимо менять, считает президент России Владимир Путин.

    В своем обращении на открытии международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка» Путин напомнил, что совсем недавно в Петербурге проходил саммит «Россия – Африка». «И вот африканские лидеры как бы между прочим так сказали, что совокупная долговая нагрузка на Африку свыше триллиона долларов. Это просто невозможно выплатить, имея в виду уровень экономического развития этих стран», – отметил президент. По его словам, современные финансовые, кредитные отношения выстроены в мире таким образом, что они обслуживают исключительно интересы так называемого золотого миллиарда, сообщает официальный сайт Кремля.


    «Они, этот «золотой миллиард», точнее сказать, руководители этих стран «золотого миллиарда», они эксплуатируют практически все другие страны мира. Они злоупотребляют своим положением – и технологическим, и информационным, и финансовым. Они выстроили таким образом международные финансовые институты и такие правила внедряют в сферу финансово-экономической деятельности, что они выгодны практически, хочу это подчеркнуть, так все выглядит довольно благообразно, но в конечном итоге все эти правила и институты обслуживают интересы этого «золотого миллиарда», – сказал глава государства.

    «Эти кредитные обязательства, которые на многие развивающиеся рынки сформулированы, они уже носят даже не форму каких-то кредитных обязательств – это какой-то оброк. Понимаете, это какая-то контрибуция. Этого не должно быть. Поэтому мы все вместе, объединяя усилия, должны менять правила и в этой международной сфере», – добавил президент.

    Путин подчеркнул, что в общем активе России и стран Латинской Америки уже целый ряд крупных взаимовыгодных инвестиционных и высокотехнологичных проектов: «В Боливии при участии России сооружается Центр ядерных исследований и технологий, в Никарагуа и Венесуэле расширяют свою деятельность совместные биофармацевтические предприятия, на Кубе модернизируется металлургический завод. Это только отдельные примеры».


    Ранее президент России Владимир Путин заявил о разрушении Западом системы торговых и финансовых связей.

    Коментарии (103)
    29 сентября 2023, 21:24
    Названа численность россиян в новых регионах

    ФОМС: Численность населения в новых регионах превысит 3,2 млн человек к 2024 году

    Названа численность россиян в новых регионах
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Прогнозная численность населения в новых субъектах России на 1 января 2024 года определена в количестве 3 млн 227 тыс. 429 человек, на данный момент оформлено более 2,8 млн российских паспортов, следует из внесенного в Госдуму проекта бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

    Согласно данным МВД России, к 12 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях было оформлено 2 млн 827 тыс. 429 российских паспортов и еще 400 тыс. паспортов выдадут до конца 2023 года, передает РБК.

    Росстат в марте 2023 года сообщил, что по состоянию на 1 января 2023 года в России проживало 146 млн 45 тыс. человек. Эти данные учитывают итоги переписи населения, проведенной осенью 2021 года, Отмечается, что «официальная статистическая информация» по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям учтена не была, перепись населения в последний раз проводилась в 2001 году.

    Ранее президент России Владимир Путин установил 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией.

    Коментарии (3)
    30 сентября 2023, 06:41
    США призвали Хафтара не «опираться» на Россию

    Посольство России в Ливии посмеялось над попытками США отговорить Хафтара от сближения с Москвой

    США призвали Хафтара не «опираться» на Россию
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Посольство России в Ливии, комментируя сообщения о попытке США отговорить ливийских лидеров от сближения с Россией, заявило, что «Вашингтон продолжает веселить».

    Представитель американской администрации сообщил телеканалу Al Hadath, что Белый дом «предостерегает Хафтара и других ливийских лидеров» от попыток «опереться» на Россию. Вашингтон призвал «ливийских лидеров объединиться во время кризиса». В администрации США заявили, что поддерживают связь с правительством Ливии, желая оказать ему поддержку, передает ТАСС.

    Посольство России в Ливии, комментируя сообщения о предостережениях со стороны США в адрес ливийских лидеров, заявило: «Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер», – передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром.


    Коментарии (9)
    29 сентября 2023, 21:56
    СМИ: Зеленский согласовал с США новое наступление на начало октября

    РИА «Новости»: Зеленский согласовал с США план наступления на двух направлениях в начале октября

    СМИ: Зеленский согласовал с США новое наступление на начало октября
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Британии новое наступление в начале октября на Херсонском и Запорожском направлениях, сообщил источник, близкий к компетентным органам.

    Как указал источник, в этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. По его словам, одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС, передает РИА «Новости».

    Как отметил источник, «это не что иное, как очередная авантюра Зеленского, пытающегося любой ценой доказать свою состоятельность, она может привести к трагическим последствиям». «Внимательно следим за действиями противника», – заключил источник.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что с приходом дождливой и холодной погоды Украина планирует изменить свою стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС. Он добавил, что линия обороны российских войск вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, к нападению ВСУ там готовы.

    Коментарии (26)
    30 сентября 2023, 10:31
    В США заявили о разрушающей планы Киева советской тактике

    Forbes: Против подводных дронов ВСУ сработает советская тактика

    В США заявили о разрушающей планы Киева советской тактике
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Черноморский флот сможет уничтожать новые беспилотные подлодки ВСУ при помощи советской тактики с применением вертолетов Ка-27 и малых противолодочных кораблей проекта 1124, выразил мнение военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    По его словам, в случае, если Черноморский флот станет применять вертолеты Ка-27 и корабли проекта 1124 по советским лекалам, то российские военные своевременно обнаружат и уничтожат украинские подводные дроны еще до того, как те проникнут на стоянки флота, передает РИА «Новости».

    Также журналист отметил, что советская тактика прибрежной противолодочной обороны крайне сложна – она предполагает применение пар «вертолет-корабль», где оба участника взаимно прикрывали «слепые зоны» своих средств обнаружения.

    «За счет такого размещения флот способен создать завесу на входах в заливы и в других узких местах», – подчеркнул он.

    Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один российский военный пропал без вести. Аварийные конструкции зданий штаба ЧФ на этой неделе начали демонтировать.

    Коментарии (8)
    30 сентября 2023, 14:40
    В США сообщили о «тихой панике» Белого дома из-за сгоревшего на Украине оружия НАТО

    InfoBRICS: Пентагон паникует в связи с уничтожением вооружения НАТО на Украине

    В США сообщили о «тихой панике» Белого дома из-за сгоревшего на Украине оружия НАТО
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Соединенных Штатах испугались уничтожения дорогостоящего вооружения НАТО на Украине, сообщил в статье InfoBRICS военный аналитик Драго Босник.

    По его словам, в закулисье Пентагона царит тихая паника из-за того, что на Украине горит поставленное НАТО оружие на сотни миллиардов долларов, передает РИА «Новости».

    Босник отметил, что зарубежные правительства и их СМИ при этом предпринимают попытки и дальше продвигать идею превосходства западного оружия над российским, однако это ложь.

    «Оно не только не смогло помочь ВСУ достичь успехов во время их контрнаступления, но также сами солдаты ВСУ предпочитают использовать свои старые советские аналоги», – подчеркнул аналитик.

    В заключение он добавил, что западные эквиваленты покажут чрезвычайную эффективность только на «военных неделях моды» и в Голливуде.

    Ранее американский сенатор из Республиканской партии Рэнд Пол выдвинул условие об исключении финансовой помощи Украине из проекта бюджета США, выполнение которого позволит избежать шатдауна (остановки работы) правительства страны.

    Коментарии (6)
    30 сентября 2023, 12:40
    ВСУ применили химоружие во время обстрелов позиций России в ДНР
    ВСУ применили химоружие во время обстрелов позиций России в ДНР
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские военные применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой в ДНР, сообщил советник главы региона Ян Гагин.

    Он сообщил о пострадавших бойцах в Угледаре и Артемовске. Отмечается, что снаряды начинены веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отек гортани, раздражение на коже, передает ТАСС.

    В конце мая руководитель военно-технического центра «Царские волки» сообщал о применении ВСУ химических боеприпасов на запорожском направлении.

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    29 сентября 2023, 17:51
    Рогов: Дух украинских солдат сломлен, корпуса ВСУ бегут с поля боя

    Владимир Рогов: Вывод 47-й бригады ВСУ из района села Работино говорит о том, что моральный дух ВСУ на нуле

    Рогов: Дух украинских солдат сломлен, корпуса ВСУ бегут с поля боя
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Андрей Резчиков

    В 47-й механизированной бригаде ВСУ, которая должна была стать «гвардией прорыва», произошел психологический надлом, там поняли, что в лучшем случае они будут «трехсотыми», сказал газете ВЗГЛЯД лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов. По данным Минобороны РФ, ВСУ выводят 47-ю бригаду из-под населенного пункта Работино после ее отказа воевать с российскими военными.

    «47-я механизированная бригада ВСУ «Магура» должна была стать «гвардией прорыва» и нестись на всех парусах, перерезая сухопутный коридор в Крым и обстреливая полуостров. Но получилось иначе», – отмечает Владимир Рогов, лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией».

    Начавшийся вывод в тыл 47-й бригады ВСУ из района села Работино в Запорожской области «подтверждает факт того, что моральный дух боевиков ВСУ на нуле». «В бригаде прекрасно понимают, что победить у них не получится, и в лучшем случае они будут «трехсотыми», а скорее всего останутся лежать в Запорожской земле», – добавил собеседник.

    По его словам, вывод начался всего спустя две недели после того, как боевики этой бригады записали обращение с требованием убрать их с линии боевого соприкосновения. Происходящее начало сказываться на их психологическом состоянии, произошел эмоциональный перелом. «Боевикам рассказывали, что сейчас будет «легкая прогулка», «русские побегут». И произошло искреннее удивление, мир перевернулся, когда вдруг боевики ВСУ встретили не просто наш отпор, а активную оборону – постоянные контратаки. Для противника это оказалось неприятной неожиданностью, с которой он не смог свыкнуться», – считает лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией».

    Рогов напомнил, что с момента централизованного запуска по всей линии фронта специальной частоты для желающих сложить оружие и сдаться в плен этой возможностью воспользовались свыше 10 тыс. военнослужащих ВСУ. «Это массовое явление с учетом того, что с момента запуска гуманитарной частоты прошло более двух месяцев. Это говорит о том, что настроение у ВСУшников, мягко говоря, невеселое, режиму Зеленского все тяжелее контролировать их сознание и отправлять на верную смерть, как заявлял глава ГУР Украины Кирилл Буданов, «пешком в атаку». Пешие атаки, как мы видим, приводят только к одному – к массовой отправке к Бандере», – подчеркнул Рогов.

    Кроме того, элитные резервные подразделения украинских штурмовых групп и бригад из 9-го и 10-го армейских корпусов ВСУ «просто бегут с поля боя, и их вынуждены официально выводить в тыл в связи с отказом выполнять боевые задачи». «Настрой наших ребят куда крепче, они понимают, за что сражаются, кого защищают и освобождают. У боевиков ВСУ в головах разброс и шатания в связи с тем, что колоссальные понесенные потери увеличиваются с каждым днем», – считает Рогов.

    В пятницу в Минобороны России заявили, что украинское командование вынуждено вынести в тыл 47-ю механизированную бригаду ВСУ из района Работино в Запорожской области из-за отказа бойцов выполнять боевые задачи на фоне потерь.

    В ведомстве отметили, что ВС России ведут активную оборону за Запорожском направлении. За неделю российские военные отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад противника в районах Вербового и Работино.

    Соединение механизированных сухопутных войск ВСУ было сформировано в апреле 2022 года. Название «Магура» связано с несколькими одноименными горами в Карпатах. Бойцы проходили обучение в Европе, в том числе на американской базе в Графенвере в Германии. Летом 2022 года батальон был расширен до 47-го штурмового полка, а с ноября 2022-го – до 47-й бригады.

    Коментарии (20)
    30 сентября 2023, 07:31
    Трамп спародировал потерявшегося на сцене Байдена

    Трамп в ходе выступления в Калифорнии изобразил потерявшегося на сцене Байдена

    Трамп спародировал потерявшегося на сцене Байдена

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-президент США Дональд Трамп рассмешил своих сторонников, изобразив во время выступления в городе Анахайм в Калифорнии потерявшегося на сцене Джо Байдена, который возглавляет сейчас США.

    Трамп подчеркнул, что Байден «не может найти выход со сцены». Экс-президент указал, что во время выступления тоже находится на сцене, которую прежде не видел. «Но если я пойду налево, там будут ступеньки, направо – ступеньки», – заявил он. «А этот парень: «Где я? Где я, черт возьми?» Нет, он ужасен», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Напомним, Байден, которому в ноябре исполнится 81 год, уже несколько раз не мог самостоятельно найти выход со сцены после выступлений.

    Коментарии (7)
    30 сентября 2023, 00:56
    США испугались «давления» России на НАТО в результате СВО

    Помощник президента США Салливан заявил об угрозе усиления «давления» России на НАТО в результате конфликта на Украине

    США испугались «давления» России на НАТО в результате СВО
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новое наступление России в ходе специальной военной операции на Украине может привести к усилению российского «давления» на НАТО, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан заявил, что поддержка Украины имеет значение для «нацбезопасности США». По его словам, дело не в том, «сколько территорий сможет занять Украина». США хотят быть «уверенными, что Россия в результате нового наступления» не установит контроль над «другими частями Украины» и «в конечном счете не станет оказывать большее давление на НАТО, что, как показала история, втягивает США в конфликт». Салливан выразил уверенность, что отказ от поддержки Киева противоречит «национальным интересам США», передает РИА «Новости» со ссылкой на Atlantic.

    Напомним, МИД России указывал, что Североатлантический альянс продолжает агрессивную деятельность по наращиванию своего присутствия у российских границ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о решительном отказе Запада обсуждать гарантии безопасности для Москвы.

    Коментарии (14)
    29 сентября 2023, 23:59
    Сбивший пешеходов в Москве Mercedes попал в пятое ДТП с 2019 года

    За сбившим пешеходов в Москве автомобилем Mercedes числится более 100 штрафов, машина прежде четыре раза попадала в ДТП

    Сбивший пешеходов в Москве Mercedes попал в пятое ДТП с 2019 года
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    За автомобилем Mercedes E-класса, водитель которого сбил пешеходов в Москве, числится 108 штрафов, на машине с 2019 года уже четыре раза устраивали ДТП, сообщили в правоохранительных органах.

    Речь идет о штрафах за неправильную парковку, несоблюдение дорожных знаков, превышение скорости и другие нарушения. Один штраф на сумму 5 тыс. рублей все еще не оплачен. В правоохранительных органах рассказали, что «на этой автомашине уже четыре раза совершали ДТП»: в декабре 2019 года, марте 2020 года, июне 2022 года и апреле 2023 года.

    Водитель задержан, с места происшествия он не скрывался. Как заявили в правоохранительных органах, «рассматриваются в том числе варианты, что водитель отвлекся на мобильный телефон либо уснул», передает ТАСС.

    В главке СУ СК по Москве сообщили, что открыто уголовное дело по статье о «нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В СК сообщили, что водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

    Как отметили в правоохранительных органах, водитель автоматически будет лишен прав на управление транспортным средством. В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что водителю Mercedes с учетом его отказа от прохождения медицинского освидетельствования грозит до семи лет колонии.

    Напомним, главк МВД по Москве сообщил, что водитель Mercedes «выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов», пострадали пять человек. Московская прокуратура сообщила, что «по предварительной информации, среди пострадавших двое малолетних детей».

    Коментарии (15)
    30 сентября 2023, 07:57
    Абхазия не исключила участия в Союзном государстве

    Секретарь Совбеза Абхазии Шамба не исключил участия республики в Союзном государстве России и Белоруссии

    Абхазия не исключила участия в Союзном государстве
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Участие Абхазии в Союзном государстве России и Белоруссии возможно, но для этого требуется установление отношений с Минском, заявил секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба.

    Шамба сказал, что для «политических взаимоотношений» требуется «интерес с обеих сторон». В связи с этим Абхазия собирается «начать с экономического сотрудничества». Шамба отметил, что в Белоруссии «к Абхазии есть интерес», стороны обсуждают «некоторые проекты», передает РИА «Новости».

    В субботу Абхазия отмечает День независимости, который празднуется в честь полного вытеснения грузинских войск с территории Абхазии в 1993 году.

    Шамба, оценивая «политическую ситуацию в Грузии», где «идет очень сложная внутренняя борьба», заявил, что не стоит ждать «прорывов в политических взаимоотношениях». По его словам, возможны «очень неожиданные события», к которым нужно быть готовыми. «Хочешь мира – готовься к войне», – заявил он.

    Абхазия в последнее время укрепляет свои военные возможности в связи с угрозой деструктивных сил в Грузии, постоянно заявляющих в ходе митингов «о возвращении Абхазии», заявил Шамба.

    «У некоторых грузинских лидеров есть такая фантазия, что они могут силой решить данный вопрос. Если подойти к этому прагматично, то совершенно очевидно, что будет с Грузией. И нам нехорошо будет, конечно, но им совсем будет плохо», – сказал он.

    Напомним, Белоруссия не признала суверенитет Абхазии. Однако год назад белорусский лидер Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и встретился с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Позднее лидеры двух стран встретились в Минске. Грузия обвинила Лукашенко в нарушении ее суверенитета.

    Коментарии (21)
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