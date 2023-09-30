Лидеры «Единой России» рассказали о значении воссоединения новых регионов с Россией

Лидеры «Единой России»: Жители новых регионов знают, что они часть большой страны

Tекст: Евгений Романов

«Поднять уровень жизни в новых регионах до российских стандартов важно. Но гораздо важнее то, что сегодня люди там знают, они – часть большой страны, чувствуют к себе внимание и видят заботу, не боятся говорить на родном русском языке, ходить в православные храмы, чтить память героев Великой Отечественной войны, гордиться своей культурой и историей», – пишет в своем Telegram-канале Андрей Турчак, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России».

По его словам, миллионы жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожья «шли к этому долгих восемь лет. Восемь лет надежды, унижений и страданий». «А кто-то и все 30…», – отметил Турчак.

«Это мечта, к которой люди шли долгие девять лет. Это была и моя личная мечта – вступить в ряды российского общества, быть полноправным гражданином РФ, иметь право голоса, право на человеческое существование без ущемления с правом выбора вероисповедания, возможностью говорить на своем родном языке», – считает Артем Жога, комбат батальона «Спарта», председатель народного совета ДНР («Единая Россия»).

Как пишет Telegram-канал «Единой России», Жога подчеркнул, что «это мечта ребят, которые в 2014 году взяли в руки оружие и «многие из них отдали жизнь за эту мечту».

«Четыре новых региона влились в жизнь большой суверенной страны, получая всестороннюю поддержку, в том числе на законодательном уровне», – добавляет Владимир Васильев, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Как говорится в Telegram-канале фракции ЕР, политик напомнил, что было принято более 50 законов, направленных на интеграцию новых территорий в правое, экономическое и социокультурное пространство России. «Эта работа консолидировала политические силы в парламенте, укрепила единство власти и общества», – считает Васильев.

Он напомнил, что в этом году страна отметила 240-летие города-героя Севастополя, который девять лет назад вместе с Крымом, «спасаясь от навязанной Украине коллективным Западом гражданской войны, вернулся в родную гавань».

«За это время население города увеличилось на 165 тыс. человек, в том числе на 17 тыс. детей, а валовой региональный продукт вырос в шесть раз. Крымчане и севастопольцы стали сильнее, и вместе с ними сильнее стала наша страна. Каждый день в новых регионах России возводятся жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, строятся дороги и мосты, открываются предприятия», – отметил руководитель фракции «Единая Россия».

Ранее в субботу Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

«Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством», – сказал президент.

Глава государства отметил, что это «осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами, проявили мужество и непреклонный характер».

30 сентября 2022 года в Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории стали новыми регионами РФ по итогам референдумов. В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР более 98,4%, в Запорожье – 93,11%, а в Херсонской области – 87,05%.