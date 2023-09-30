  • Группировка «Днепр» остановила попытку ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин
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    Воссоединение с Россией вернуло новые регионы на путь развития
    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ
    В США заявили о разрушающей планы Киева советской тактике
    Терешкова поддержала идею переименовать ярославский Ростов
    ВСУ применили химоружие во время обстрелов позиций России в ДНР
    Эсэсовец Гунька с семьей скрывается после скандала
    Пленный солдат ВСУ рассказал о недостатках немецкой Marder
    Посольство России в Ливии рассказало, как смеялось весь вечер из-за США
    Украинский военнопленный рассказал о десятках дезертиров и лжи командиров
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева В этот день случилась Справедливость

    Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    После возвращения в Россию у нас в Донецке изменилась ситуация и чисто в бытовом смысле.

    6 комментариев
    30 сентября 2023, 12:58

    Маск поспорил с МИД Германии по вопросу поддержки спасающих мигрантов НПО

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск поспорил с МИД Германии о вопросе целесообразности оказания Берлином помощи занимающимся в Средиземном море спасением мигрантов НПО.

    Известно, что Маск перезапустил видеозапись, которую распространила радиостанция RadioGenoa, и в которой утверждалось, что в данный момент в Средиземном море курсируют восемь судов немецких НПО, на что Маск задался вопросом, знает ли об этом факте германская общественность, передает ТАСС.

    После этого представители МИД Германии ответили, что общественность в курсе, и «это называется спасать жизни».

    «Таким образом, вы действительно этим гордитесь. Интересно. Честно говоря, я сомневаюсь, что большая часть германской общественности это одобряет. Вы проводили опрос?», – отметил Маск.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц допустил ужесточение контроля на внешних границах Евросоюза на фоне визового скандала в Польше из-за резкого прироста числа нелегальных мигрантов.

    29 сентября 2023, 20:25
    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ

    Журналист из США Моррис рассказал о массовой сдаче в плен солдат ВСУ

    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Журналист из Соединенных Штатов Клейтон Моррис заявил, что лично наблюдал массовую сдачу украинских военнослужащих в плен российской стороне.

    Бойцы ВСУ складывают оружие и сдаются ВС России, но западные СМИ не хотят, чтобы их аудитория это видела, заявил Моррис на YouTube-канале Redacted, передает РИА «Новости».

    По его мнению, командиры украинских подразделений могут убить в случае отказа военных идти в бой, но российская сторона должным образом обращается с военнопленными, потому ВСУ массово сдаются. Вместе с тем в украинской армии наблюдается острая нехватка живой силы, потому киевский режим начинает призывать даже женщин.

    Ранее источник сообщал, что сдавшиеся в плен украинские военные принесли с собой три иностранных пулемета производства США, Бельгии и Германии.

    Коментарии (18)
    29 сентября 2023, 19:38
    Терешкова поддержала идею переименовать ярославский Ростов

    Депутат Госдумы Терешкова поддержала идею переименовать ярославский Ростов в Ростов Великий

    Терешкова поддержала идею переименовать ярославский Ростов
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова поддержала инициативу переименовать город Ростов в Ярославской области в Ростов Великий, сообщает губернатор региона Михаил Евраев.

    В своем Telegram-канале глава области отметил, что инициативу подержали самая знаменитая ярославна и легендарная землячка Валентина Терешкова, а также сенатор Александр Русаков.

    В правительстве Ярославской области отметили, что именно Евраев выступил с инициативой смены названия, после чего был сформирован оргкомитет по переименованию Ростова, в данный момент ведется подготовка необходимых документов. «Подходит к концу сбор мнений горожан, его проводят участники общественного движения «За Ростов Великий!» – рассказали в правительстве, добавив, что хотя процедура опроса необязательна, большинство опрошенных поддерживает инициативу.

    Как заявили в региональном правительстве, Терешкова сочла переименование Ростова в Ростов Великий «важным шагом на пути к переменам в городе». «Ростов Великий, один из древнейших городов России с тысячелетней историей, по праву имеет основания именоваться Великим. Это духовный и нравственный символ нашего Отечества, колыбель крещения Руси. Здесь возникла одна из старейших православных епархий нашей страны, и на озере Неро началось крещение северо-восточной части Руси святым князем Владимиром», – процитировали депутата в региональном правительстве.

    Также там добавили, что в данный момент Ростов является «скромным районным центром, а чтобы сделать Ростов по-настоящему великим, нужно приложить максимум усилий, нужна сплоченная работа власти и жителей города. Сейчас помимо подготовки к смене названия города, в Ростове идет большая работа по его благоустройству, что уже отметили жители.

    Коментарии (52)
    29 сентября 2023, 19:12
    Медведев рассказал об испытаниях новой высокоточной ракеты

    Медведев: Испытания высокоточной модернизированной ракеты будут продолжены

    Медведев рассказал об испытаниях новой высокоточной ракеты
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Испытания новой высокоточной модернизированной ракеты будут продолжены, сообщил заместитель председателя Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, наблюдавший за пуском на полигоне Капустин Яр.

    Об этом Медведев сообщил на совещании, запись которого опубликована на его странице во «ВКонтакте».

    Зампред СБ РФ констатировал, что Россия приобретает очень важный опыт, давая отпор противнику. При этом он отметил, что Запад продолжает поставлять на Украину самые новые виды вооружений.

    Как сообщил Медведев, новая разработка, которую он видел в пятницу, рассчитана на боевое применение в зоне специальной военной операции и имеет высокие перспективы. По его словам, были значительно улучшены характеристики дальности полета и точности поражения цели, а также усилена боевая часть, передает ТАСС.

    В августе президент Владимир Путин поручил увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения, в том числе «Ланцетов».

    Коментарии (21)
    29 сентября 2023, 18:11
    Путин: Мировая финансовая система обслуживает интересы «золотого миллиарда»
    Путин: Мировая финансовая система обслуживает интересы «золотого миллиарда»
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Современная финансовая система в мире выстроена так, чтобы обслуживать только интересы стран «золотого миллиарда», и это необходимо менять, считает президент России Владимир Путин.

    В своем обращении на открытии международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка» Путин напомнил, что совсем недавно в Петербурге проходил саммит «Россия – Африка». «И вот африканские лидеры как бы между прочим так сказали, что совокупная долговая нагрузка на Африку свыше триллиона долларов. Это просто невозможно выплатить, имея в виду уровень экономического развития этих стран», – отметил президент. По его словам, современные финансовые, кредитные отношения выстроены в мире таким образом, что они обслуживают исключительно интересы так называемого золотого миллиарда, сообщает официальный сайт Кремля.


    «Они, этот «золотой миллиард», точнее сказать, руководители этих стран «золотого миллиарда», они эксплуатируют практически все другие страны мира. Они злоупотребляют своим положением – и технологическим, и информационным, и финансовым. Они выстроили таким образом международные финансовые институты и такие правила внедряют в сферу финансово-экономической деятельности, что они выгодны практически, хочу это подчеркнуть, так все выглядит довольно благообразно, но в конечном итоге все эти правила и институты обслуживают интересы этого «золотого миллиарда», – сказал глава государства.

    «Эти кредитные обязательства, которые на многие развивающиеся рынки сформулированы, они уже носят даже не форму каких-то кредитных обязательств – это какой-то оброк. Понимаете, это какая-то контрибуция. Этого не должно быть. Поэтому мы все вместе, объединяя усилия, должны менять правила и в этой международной сфере», – добавил президент.

    Путин подчеркнул, что в общем активе России и стран Латинской Америки уже целый ряд крупных взаимовыгодных инвестиционных и высокотехнологичных проектов: «В Боливии при участии России сооружается Центр ядерных исследований и технологий, в Никарагуа и Венесуэле расширяют свою деятельность совместные биофармацевтические предприятия, на Кубе модернизируется металлургический завод. Это только отдельные примеры».


    Ранее президент России Владимир Путин заявил о разрушении Западом системы торговых и финансовых связей.

    Коментарии (103)
    29 сентября 2023, 21:24
    Названа численность россиян в новых регионах

    ФОМС: Численность населения в новых регионах превысит 3,2 млн человек к 2024 году

    Названа численность россиян в новых регионах
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Прогнозная численность населения в новых субъектах России на 1 января 2024 года определена в количестве 3 млн 227 тыс. 429 человек, на данный момент оформлено более 2,8 млн российских паспортов, следует из внесенного в Госдуму проекта бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

    Согласно данным МВД России, к 12 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях было оформлено 2 млн 827 тыс. 429 российских паспортов и еще 400 тыс. паспортов выдадут до конца 2023 года, передает РБК.

    Росстат в марте 2023 года сообщил, что по состоянию на 1 января 2023 года в России проживало 146 млн 45 тыс. человек. Эти данные учитывают итоги переписи населения, проведенной осенью 2021 года, Отмечается, что «официальная статистическая информация» по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям учтена не была, перепись населения в последний раз проводилась в 2001 году.

    Ранее президент России Владимир Путин установил 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией.

    Коментарии (3)
    29 сентября 2023, 15:27
    Перед петербургскими военкоматами выстроились длинные очереди
    Перед петербургскими военкоматами выстроились длинные очереди
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В трех районах Петербурга в пятницу выстроились длинные очереди перед военкоматами, пишет «Фонтанка».

    Перед военкоматами в Центральном, Выборгском и Кировском районах Петербурга появились длинные очереди, рассказали в пятницу читатели «Фонтанки».

    Газета полагает, что наплыв посетителей связан с поправками к КоАП России, предусматривающими повышение штрафа с 5 тыс. до 400-500 тыс. рублей за нарушения в сфере воинского учета, которые вступят в силу 1 октября. Большая часть людей в очередях – сотрудники отделов кадров предприятий, которые пришли подать данные о своих сотрудниках по воинскому учету.

    В прошлый раз длинные очереди перед военкоматами выстраивались прошлой осенью, когда на фоне объявленной частичной мобилизации предприятия торопились оформить бронь на сотрудников.

    Ранее в Минобороны России рассказали об осеннем призыве на срочную службу, который стартует 1 октября.

    Коментарии (7)
    29 сентября 2023, 16:54
    Российских военных летчиков впервые вооружили пистолетом-пулеметом

    Пистолет-пулемет ПП-2000 включили в аварийный запас военных летчиков России

    Российских военных летчиков впервые вооружили пистолетом-пулеметом
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российским военным летчикам впервые начали укладывать в их носимый аварийный запас (НАЗ), который располагается в катапультном кресле, пистолет-пулемет ПП-2000, сообщил заместитель главкома ВКС России Юрий Грехов во время посещения министрами обороны стран СНГ тульского КБ им. Шипунова.

    Как указал Грехов, «автомат в НАЗ под сидение летчика закладываем», передает РИА «Новости».

    Ранее российские летчики боевой авиации могли брать с собой в самолет только пистолеты и гранаты, автоматы не входили в комплект снаряжения – для них не было предусмотрено места ни в кабине, ни в НАЗ. При этом пистолет летчик обычно держал просто в кармане. Так же было и в советское время.

    В 2021 году сообщалось, что в носимый аварийный запас планируют впервые включить стрелковое оружие – пистолет-пулемет ППК-20 и пистолет Лебедева компактный.

    Сейчас в НАЗ пилотов боевой авиации входят аптечка, продукты, нож, портативные средства радиосвязи и другие предметы первой необходимости. Укладка НАЗ располагается в катапультируемом кресле и крепится к подвесной системе летчика.

    Коментарии (19)
    29 сентября 2023, 21:56
    СМИ: Зеленский согласовал с США новое наступление на начало октября

    РИА «Новости»: Зеленский согласовал с США план наступления на двух направлениях в начале октября

    СМИ: Зеленский согласовал с США новое наступление на начало октября
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Британии новое наступление в начале октября на Херсонском и Запорожском направлениях, сообщил источник, близкий к компетентным органам.

    Как указал источник, в этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. По его словам, одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС, передает РИА «Новости».

    Как отметил источник, «это не что иное, как очередная авантюра Зеленского, пытающегося любой ценой доказать свою состоятельность, она может привести к трагическим последствиям». «Внимательно следим за действиями противника», – заключил источник.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что с приходом дождливой и холодной погоды Украина планирует изменить свою стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС. Он добавил, что линия обороны российских войск вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, к нападению ВСУ там готовы.

    Коментарии (26)
    29 сентября 2023, 16:39
    Определен средний размер пенсии в 2024 году

    Законопроект об увеличении пенсий для работающих и неработающих пенсионеров внесен в Госдуму

    Определен средний размер пенсии в 2024 году
    @ Светлана Денисова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому средняя пенсия для работающих пенсионеров увеличится до 22 605 рублей, а для неработающих – до 23 449 рублей.

    В документе указано, что после перерасчета с 1 января 2024 года средний размер пенсии для работающих составит 22 605 рублей, он увеличится на 1572 рубля, у неработающих средний размер пенсии увеличится на 1631 рубль и составит 23 449 рублей, передает РИА «Новости».

    Ранее российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений поддержала проект об индексации пенсии неработающих пенсионеров на 7,5% в 2024 году.

    Коментарии (23)
    29 сентября 2023, 16:32
    Атаковавшая Работино мехбригада ВСУ отказалась воевать из-за высоких потерь

    Минобороны: Киев выводит в тыл 47-ю мехбригаду из Работино из-за отказа военных выполнять боевые задачи

    Атаковавшая Работино мехбригада ВСУ отказалась воевать из-за высоких потерь
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинское командование вынуждено вынести в тыл 47-ю механизированную бригаду из района Работино в Запорожской области из-за отказа бойцов выполнять боевые задачи на фоне потерь, заявили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, ВС России ведут активную оборону за Запорожском направлении, за неделю российские военные отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад противника в районах Вербового и Работина Запорожской области.

    В Минобороны добавили, что во время боев ВСУ потеряли более 330 военных, 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии.

    В ведомстве подчеркнули, что украинским командованием сейчас осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района Работино Запорожской области в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские десантники на противотанковых багги уничтожили наблюдательный пункт украинских военных на правом берегу Днепра.

    Коментарии (10)
    29 сентября 2023, 15:48
    Путин назвал битву под Урожайным одним из знаковых примеров героизма
    Путин назвал битву под Урожайным одним из знаковых примеров героизма
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал сражения под Урожайным одним из знаковых примеров мужества и героизма российских военных.

    «После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались... Не только устно, но показал и видеоматериалы. Безусловно, это один из таких знаковых, хороших примеров мужества и героизма», – заявил Путин на встрече с участниками сражений под Урожайным в Кремле, передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что понимает, что в бою об этом не думают, а думают о том, как «в боевом смысле работать, как отражать атаку противника».

    «Но у вас это получилось именно так, как это и называют сегодня, после того как это стало известно, а это именно так и есть: это героизм в прямом смысле этого слова», – подчеркнул президент. Он поблагодарил бойцов за мужество и пожелал им успехов.

    Напомним, подразделение Российской армии, состоящее из пяти человек, смогло отбить атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным. Участники операции были представлены к наградам.

    Удар на себя приняло подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под руководством заместителя командира взвода с позывным Большой, настоящее имя Иван Калашников.

    Позднее в Минобороны России сообщили, что Калашников был представлен к званию Героя Российской Федерации. А о деталях произошедшего президенту России Владимиру Путину лично доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Заместитель командира взвода, Герой России Иван Калашников и награжденные орденами Мужества ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов участвуют во встрече с Путиным в Кремле. По видеосвязи из Центрального военного госпиталя имени А.А. Вишневского участвует награжденный орденом Мужества старший сержант Виктор Хамаганов.

    Коментарии (13)
    29 сентября 2023, 14:31
    Глава Минстроя допустил, что ряд городов в новых регионах России восстанавливать не будут

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что некоторые города в новых регионах России, возможно, восстанавливать не будут.

    Таким городом стала Попасная, потому что от стотысячного города «ничего там не осталось, ничего там не делаем пока, семь человек там живут», рассказал Файзуллин.

    При этом он отметил, что «толком не ведется работа в Северодонецкой агломерации».

    Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о том, что город Попасная восстанавливать не будут.

    Коментарии (8)
    29 сентября 2023, 15:55
    Делегация «Талибана» потеряла паспорта в московском супермаркете

    Делегация «Талибана» потеряла паспорта в магазине «Перекресток» в Москве

    Делегация «Талибана» потеряла паспорта в московском супермаркете
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из членов организации «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) потерял паспорта своих коллег в магазине «Перекресток» в Москве, сообщили СМИ.

    Как сообщает телеканал «360», афганская делегация в Москве поселилась в «Президент-отеле», один из членов группы пошел днем в торговый центр «Европейский» и в находящемся там супермаркете потерял кошелек с тремя паспортами.

    Полиция Москвы начала поиск, часть делегации при этом отправилась в Казань.

    Ранее талибы подтвердили участие в заседании по афганскому урегулированию в Казани.

    Коментарии (5)
    29 сентября 2023, 17:51
    Рогов: Дух украинских солдат сломлен, корпуса ВСУ бегут с поля боя

    Владимир Рогов: Вывод 47-й бригады ВСУ из района села Работино говорит о том, что моральный дух ВСУ на нуле

    Рогов: Дух украинских солдат сломлен, корпуса ВСУ бегут с поля боя
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Андрей Резчиков

    В 47-й механизированной бригаде ВСУ, которая должна была стать «гвардией прорыва», произошел психологический надлом, там поняли, что в лучшем случае они будут «трехсотыми», сказал газете ВЗГЛЯД лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов. По данным Минобороны РФ, ВСУ выводят 47-ю бригаду из-под населенного пункта Работино после ее отказа воевать с российскими военными.

    «47-я механизированная бригада ВСУ «Магура» должна была стать «гвардией прорыва» и нестись на всех парусах, перерезая сухопутный коридор в Крым и обстреливая полуостров. Но получилось иначе», – отмечает Владимир Рогов, лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией».

    Начавшийся вывод в тыл 47-й бригады ВСУ из района села Работино в Запорожской области «подтверждает факт того, что моральный дух боевиков ВСУ на нуле». «В бригаде прекрасно понимают, что победить у них не получится, и в лучшем случае они будут «трехсотыми», а скорее всего останутся лежать в Запорожской земле», – добавил собеседник.

    По его словам, вывод начался всего спустя две недели после того, как боевики этой бригады записали обращение с требованием убрать их с линии боевого соприкосновения. Происходящее начало сказываться на их психологическом состоянии, произошел эмоциональный перелом. «Боевикам рассказывали, что сейчас будет «легкая прогулка», «русские побегут». И произошло искреннее удивление, мир перевернулся, когда вдруг боевики ВСУ встретили не просто наш отпор, а активную оборону – постоянные контратаки. Для противника это оказалось неприятной неожиданностью, с которой он не смог свыкнуться», – считает лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией».

    Рогов напомнил, что с момента централизованного запуска по всей линии фронта специальной частоты для желающих сложить оружие и сдаться в плен этой возможностью воспользовались свыше 10 тыс. военнослужащих ВСУ. «Это массовое явление с учетом того, что с момента запуска гуманитарной частоты прошло более двух месяцев. Это говорит о том, что настроение у ВСУшников, мягко говоря, невеселое, режиму Зеленского все тяжелее контролировать их сознание и отправлять на верную смерть, как заявлял глава ГУР Украины Кирилл Буданов, «пешком в атаку». Пешие атаки, как мы видим, приводят только к одному – к массовой отправке к Бандере», – подчеркнул Рогов.

    Кроме того, элитные резервные подразделения украинских штурмовых групп и бригад из 9-го и 10-го армейских корпусов ВСУ «просто бегут с поля боя, и их вынуждены официально выводить в тыл в связи с отказом выполнять боевые задачи». «Настрой наших ребят куда крепче, они понимают, за что сражаются, кого защищают и освобождают. У боевиков ВСУ в головах разброс и шатания в связи с тем, что колоссальные понесенные потери увеличиваются с каждым днем», – считает Рогов.

    В пятницу в Минобороны России заявили, что украинское командование вынуждено вынести в тыл 47-ю механизированную бригаду ВСУ из района Работино в Запорожской области из-за отказа бойцов выполнять боевые задачи на фоне потерь.

    В ведомстве отметили, что ВС России ведут активную оборону за Запорожском направлении. За неделю российские военные отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад противника в районах Вербового и Работино.

    Соединение механизированных сухопутных войск ВСУ было сформировано в апреле 2022 года. Название «Магура» связано с несколькими одноименными горами в Карпатах. Бойцы проходили обучение в Европе, в том числе на американской базе в Графенвере в Германии. Летом 2022 года батальон был расширен до 47-го штурмового полка, а с ноября 2022-го – до 47-й бригады.

    Коментарии (20)
    29 сентября 2023, 14:35
    Глава ВТБ увидел риск взлета курса доллара до 250 рублей

    Глава ВТБ Костин предупредил о долларе за 250 рублей в случае введения двойного курса

    Глава ВТБ увидел риск взлета курса доллара до 250 рублей
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Если курс рубля по отношению к иностранным валютам станет двойным, это приведет к его падению, считает глава ВТБ Андрей Костин.

    Костин на XX Международном банковском форуме заявил, что выступает против введения каких-либо жестких административных мер. По его словам, если в России возникнет два курса национальной валюты, то «один будет 150, другой – 250, это точно», передает РИА «Новости».

    Ранее в пятницу глава Сбербанка Герман Греф также заявил, что идея создать «мембрану» на валютном рынке может стать шагом назад, это грозит ущербом для российской экономики.

    Напомним, министр экономического развития Максим Решетников обратил внимание, что из-за активного развития платежей в национальных валютах появился рынок так называемых офшорных рублей, которые обращаются за границей и вовлекаются в игры против курса российской национальной валюты. Министр в этой связи предложил создать некий аналог китайской модели – «мембрану» между внутренним и внешним рынками рублей. При этом он заверил, что речи о двух курсах не идет.

    Решетников отметил, что необходимо выстраивать более сложную систему, создавать новые инструменты контроля, в противном случае «за открытость придется постоянно платить повышенной ставкой».

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