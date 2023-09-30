Маск поспорил с МИД Германии по вопросу поддержки спасающих мигрантов НПО

Tекст: Александра Юдина

Известно, что Маск перезапустил видеозапись, которую распространила радиостанция RadioGenoa, и в которой утверждалось, что в данный момент в Средиземном море курсируют восемь судов немецких НПО, на что Маск задался вопросом, знает ли об этом факте германская общественность, передает ТАСС.

После этого представители МИД Германии ответили, что общественность в курсе, и «это называется спасать жизни».

«Таким образом, вы действительно этим гордитесь. Интересно. Честно говоря, я сомневаюсь, что большая часть германской общественности это одобряет. Вы проводили опрос?», – отметил Маск.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц допустил ужесточение контроля на внешних границах Евросоюза на фоне визового скандала в Польше из-за резкого прироста числа нелегальных мигрантов.

