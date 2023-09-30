С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.8 комментариев
Богомаз сообщил об атаке украинских террористов в Брянской области
Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о нарушении энергоснабжения в поселке Погар в результате украинской атаки
В результате атаки украинских террористов в поселке Погар нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Богомаз сообщил в Telegram, что никто не пострадал, «оперативные и экстренные службы работают на месте».
В четверг российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью. В понедельник Брянскую область также пытались атаковать беспилотниками.