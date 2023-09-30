В ОНФ назвали главный вызов для страны

Руководитель исполкома ОНФ: Нам всем нужно поработать на общую победу

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Самое главное достижение за этот год – это наша работа по оказанию помощи бойцам. «Народный фронт» собрал практически девять млрд рублей. Но тут дело не в деньгах, а в том, что более трех миллионов человек приняли участие в этом. Нет ничего важнее, когда ты видишь глаза наших пацанов и привозишь им то, что нужно», – отметил Михаил Кузнецов, руководитель исполкома «Народного фронта» (ОНФ).

Оказывать помощь участникам СВО должны все, считает Кузнецов. «Нет более важной работы в стране, чем та, которую делают наши ребята на фронте. Мы просто обязаны помогать им во всем», – уверен он.

По мнению руководителя исполкома ОНФ, главный вызов, который стоит перед страной, это мир на новых территориях России, «чтобы люди спали спокойно и чтобы закончились боевые действия». «Тогда мы с огромным удовольствием будем устраивать мирную жизнь в новых регионах. Для «Народного фронта» найдется много важной работы, а пока мы должны помогать парням, чтобы они как можно скорее закончили СВО. Мы всегда побеждали, просто нужно подождать и поработать на общую победу», – подчеркнул Кузнецов.

Кузнецов присутствовал на концерте на Красной площади по случаю годовщины воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Первую часть мероприятия провели фолк-певица Елизавета Долженкова и актер Артем Шалимов. Концерт открыли артисты, которые были в Донбассе и «видели все своими глазами». Также перед зрителями выступили Shaman, группа «Любэ», Олег Газманов, Полина Гагарина, Григорий Лепс и другие артисты.

В субботу в стране впервые празднуется День воссоединения России с новыми регионами, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Ровно год назад российский лидер вместе с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписал договоры о включении новых территорий в состав России.

Это событие стало результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус и осуществлять свое экономическое и социальное развитие.