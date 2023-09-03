Главу Минтранса Хакасии арестовали за получение взятки

Глава Минтранса Хакасии Василиади арестован на два месяца по делу о взятке

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении говорится, что Абаканским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, по 1 ноября 2023 года в отношении министра транспорта и дорожного хозяйства республики Хакасия Василиади Дмитрия Пантелеевича. Отмечается, что органы предварительного следствия предъявили ему обвинение за получение взятки в крупном размере должностным лицом, передает РИА «Новости».

Василиади возглавляет министерство транспорта и дорожного хозяйства Хакасии с января 2020 года.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель губернатора Ульяновской области Игорь Эдель, который с весны занимал должность советника губернатора, арестован по делу о взятке.