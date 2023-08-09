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Арестован экс-заместитель губернатора Ульяновской области
Экс-заместитель губернатора Ульяновской области Эдель арестован по делу о взятке
Бывший заместитель губернатора Ульяновской Игорь Эдель, который с весны занимал должность советника губернатора, арестован по делу о взятке, сообщили в Ленинском районном суде Ульяновска.
Задержанный во вторник Эдель арестован на два месяца. Его обвиняют по части 6 статьи 290 УК «Получение взятки в особо крупном размере». В 2021 году он занял должность замглавы области, в 2022 году стал первым заместителем губернатора, а в мае 2023 года перешел на должность советника, передает РИА «Новости».
Напомним, накануне по подозрению в получении взятки был задержан мэр Димитровграда Андрей Большаков. Сообщалось, что силовики также задержали помощника губернатора Ульяновской области. Губернатор Алексей Русских снял Большакова с должности, не дожидаясь решений следствия и суда.