Арестован экс-заместитель губернатора Ульяновской области

Участники спецоперации отреагировали на избиение ветерана СВО в Забайкалье

Участники спецоперации предложили отправить избивших ветерана СВО в Забайкалье на передовую

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он разместил предложение участников СВО «срочно мобилизовать и отправить в «красную зону», чтобы напавшие на военного смогли ощутить все трудности военной службы «на собственной шкуре».

Другой военный поддержал идею призвать хулиганов в зону спецоперации и заверил, что на передовой «мы вас воспитаем».

Ранее в селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, которого подозревают в избиении участника СВО. Чуть позднее правоохранительные органы задержали второго участника избиения, третьего подозреваемого объявили в розыск.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что в селе несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Злоумышленники нанесли потерпевшему множественные удары по телу, сорвали с одежды государственную и общественную награды и повредили его автомобиль.

Фонд «Защитники Отечества» заявил о готовности оказать помощь подвергшемуся нападению жителю Забайкальского края – ветерану спецоперации на Украине, потерявшему в зоне боевых действий ногу.