Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.2 комментария
Ульяновский губернатор Русских снял с должности задержанного мэра Димитровграда
Ульяновский губернатор Русских снял с должности задержанного мэра Димитровграда Большакова
Задержанного руководителя Димитровграда Андрея Большакова уволят в связи с утратой доверия, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Власти региона не станут дожидаться решений следствия и суда, факт задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточен, чтобы уволить Большакова с должности по утрате доверия, указал глава региона в своем Telegram-канале.
«Не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить по утрате доверия», – написал он.
В скором времени пройдет новый конкурс по выборам руководителя администрации Димитровграда. Русских отметил, что нового мэра должен определить «новый состав городской думы».
До этого сообщалось, что Большаков при задержании оказал сопротивление.