Ульяновский губернатор Русских снял с должности задержанного мэра Димитровграда Большакова

Tекст: Алексей Дегтярев

Власти региона не станут дожидаться решений следствия и суда, факт задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточен, чтобы уволить Большакова с должности по утрате доверия, указал глава региона в своем Telegram-канале.

«Не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить по утрате доверия», – написал он.

В скором времени пройдет новый конкурс по выборам руководителя администрации Димитровграда. Русских отметил, что нового мэра должен определить «новый состав городской думы».

До этого сообщалось, что Большаков при задержании оказал сопротивление.