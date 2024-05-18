  • Новость часаРоссийская система ПВО сбила украинский беспилотник над Крымом
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    Какой должна быть буферная зона России в Харьковской области
    Стало известно, каким оружием был уничтожен склад ВСУ в Одессе
    Мэр Тбилиси: Приехавшие к нам министры ЕС заслужили «пинка под зад»
    Рар: Из-за инициативы об иноагентах Венгрия рискует своим членством в ЕС
    При взрыве в Военной академии в Петербурге пострадали семь человек
    Медведев допустил расширение «санитарной зоны» до Польши
    Российские войска нанесли удар по порту в Одесской области
    Отряд кораблей Северного флота вышел в сторону Атлантики
    Саакашвили присвоил себе авторство гимна Грузии
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы

    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

    4 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

    39 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Фильм «Гражданская война» готовит Америку к революции

    Кто главный адресат сегодняшнего послания? Бунтующие пропалестинские левые? Может быть, исламисты, которые должны будут присоединиться к ним на следующем этапе бунта? Ясно лишь, что установки «Гражданской войны» гораздо более зловещи, нежели установки «Джокера».

    13 комментариев
    18 мая 2024, 09:26 • Новости дня

    Алжир и Словения запросили заседания СБ ООН по Рафаху

    Tекст: Александра Юдина

    Алжир и Словения инициировали проведение заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации в палестинском городе Рафах.

    Отмечается, что страны запросили заседание на 20 мая, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что в результате израильских ударов по лагерю беженцев Джабалия и расположенных на юге сектора Газа городам Рафах и Хан-Юнис погибли восемь человек.

    17 мая 2024, 19:36 • Новости дня
    Стало известно, каким оружием был уничтожен склад ВСУ в Одессе

    Комплекс «Искандер» поразил склад ВСУ в Одессе

    Стало известно, каким оружием был уничтожен склад ВСУ в Одессе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия нанесла удар по складу украинских войск в Одессе, используя ракетные комплексы «Искандер», сообщили СМИ.

    ВС России выпустили две ракеты по украинскому складу в Одессе, после чего раздался мощный взрыв и повалил черный дым, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    «Полыхнуло не хуже, чем в ходе недавнего удара по ВСУ в Харьковской области», – говорится в публикации.

    Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по воинской части ВСУ в пригороде Одессы.

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    17 мая 2024, 13:34 • Новости дня
    Путин объяснил значение легитимности Зеленского

    Путин: Для России легитимность Зеленского имеет значение в случае подписания документов

    Путин объяснил значение легитимности Зеленского
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая будет иметь значение в случае необходимости заключения каких-либо соглашений.

    «Для нас это (легитимность Зеленского после 20 мая – прим. ВЗГЛЯД), конечно, имеет значение, потому что, если речь дойдет, дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями. Это факт очевидный», – приводит его слова ТАСС.

    По словам российского лидера, источником сегодняшней власти в Киеве является государственный переворот.

    При этом на вопрос о легитимности, по словам Путина, прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины. Путин уточнил, что «в Конституции [Украины] есть всякие варианты».

    Путин заявил, что Россия не будет напрашиваться на мирные переговоры по Украине, если страну не хотят там видеть. «Политика, она ведь не терпит сослагательного наклонения. «Если бы…» – продолжать дальше не будем, вы знаете, что бы было в других случаях. Но этого «если бы» нет, они нас не приглашают. Более того, говорят, что они нас там не видят. <…> Ну не видят, не надо», – сказал российский лидер.

    Цель саммита по украинскому урегулированию в Швейцарии, как подчеркнул Путин, заключается в том, чтобы собрать «массовку» из стран, а затем объявить принятые резолюции коллективным решением и предъявить России «ультиматум». «Такого развития событий не будет», – подчеркнул российский лидер.

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    17 мая 2024, 13:22 • Новости дня
    Путин о попытках выдвигать России условия по Украине: С дуба рухнули
    Путин о попытках выдвигать России условия по Украине: С дуба рухнули
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    База для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции в ходе государственного визита в Китай.

    Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

    «У нас есть база для переговорного процесса – то, о чем мы договорились в Стамбуле… Под выдержкой из этого объемного документа была поставлена подпись главы украинской делегации. Он ее парафировал. У нас же документ лежит, подпись его стоит», – приводит его слова РИА «Новости».

    Россия, подчеркнул Путин, не отказывалась от переговоров с Украиной – в отличие от Киева. Он напомнил, что это политики из Киева «вышли из переговорного процесса», как только были отведены войска из-под Киева. «Нас в очередной раз обманули», – передает ТАСС слова президента.

    «Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело. Кому и в какой степени можем доверять. И конечно, анализируем сейчас все, что происходит в этом плане, на этом направлении», – поделился президент России.

    «Очень важно, что мы не собираемся обсуждать «с центра поля» то, чего мы не знаем. Я же сказал, мы долго, почти полтора месяца, вели кропотливые переговоры сначала в Минске, потом в Стамбуле. Достигли определенных компромиссов. Украинская сторона поставила подпись под выжимкой из этих документов. Он сам по себе толстый, такой здоровый. На выжимке принципиальные вопросы изложены и были парафированы украинской стороной. Мы над этим работали. Теперь какие-то формулы, основанные на чем? На хотелках, а не на реальной ситуации? Это невозможно обсуждать» – сказал Путин.

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    17 мая 2024, 18:10 • Новости дня
    Мэр Тбилиси: Приехавшие к нам министры ЕС заслужили «пинка под зад»
    Мэр Тбилиси: Приехавшие к нам министры ЕС заслужили «пинка под зад»
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Мэр Тбилиси, генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе назвал «оскорбительным» участие в Тбилиси в акции протеста радикальной оппозиции министров иностранных дел Исландии, Эстонии и Литвы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Во всех развитых странах поступили бы так – взяли бы этих министров за шкирку и пинком под зад выставили бы», – заявил он журналистам 17 мая.

    По словам мэра, Грузия сегодня «делает шаги к тому, чтобы стать сильнее, к упрочению государственности и суверенитета». «Поэтому никто не должен позволять себя такое отношение, какое проявили эти министры», – сказал Каладзе.

    Он также прокомментировал заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о возможности пересмотреть введенный для Грузии в 2017 году либеральный визовый режим, если «Грузинская мечта» не отзовет закон «О прозрачности иностранного влияния».

    «Эти угрозы и шантаж пусть при себе оставит. Таким тоном пусть разговаривает со своим населением! Мы этого не заслуживаем», – сказал Каладзе.

    Он заявил, что «Грузия, которая сделала все необходимое на пути европейской интеграции, будет действовать из собственных интересов и станет достойным членом ЕС».

    Ранее министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили резко осудил участие своих коллег из ЕС в акции оппозиции в Тбилиси, назвав случившееся «неслыханным и неприемлемым фактом».

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    17 мая 2024, 21:42 • Новости дня
    При взрыве в Военной академии в Петербурге пострадали семь человек

    Минобороны: Причиной взрыва в Военной академии в Петербурге стал боеприпас времен ВОВ

    При взрыве в Военной академии в Петербурге пострадали семь человек
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    На хозяйственной территории Военной академии связи имени Буденного в Петербурге произвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны, пострадали семь военных, сообщили в Ленинградском военном округе.

    Там отметили, пострадавшие военные доставлены в больницу, на месте происшествия находятся представители командования Ленинградского военного округа, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о подозрительном хлопке на территории Военной академии связи им. Буденного, расположенной на Тихорецком проспекте в Калининском районе Петербурга.

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    17 мая 2024, 20:42 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил, при каких условиях ВСУ сами сдадут Харьков

    Эксперт Матвийчук: Россия создаст условия, при которых Украина сама сдаст Харьков

    Военный эксперт объяснил, при каких условиях ВСУ сами сдадут Харьков
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия может заблокировать Харьков со всех сторон, ВСУ не смогут оборонять город и отступят, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    Матвийчук считает, что сейчас российские войска создают условия, при которых Харьков падет сам: для этого нужно заблокировать город, чтобы отрезать его от поставок боеприпасов, вооружения и личного состава, а также полностью захватить господство в небе, передает Life.ru.

    По его словам, для ВСУ сложилась очень опасная ситуация на Харьковском направлении, особенно это касается города Волчанска и села Липцы, они рискуют попасть в большой котел.

    Военный эксперт также отметил, что ситуация в Харьковской области дает возможность ВС России развить наступление на Запорожском, Херсонском и Авдеевском направлениях, так как ВСУ вынуждены будут распылять силы и перебрасывать их на новые участки.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день планов брать Харьков нет. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

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    17 мая 2024, 13:02 • Новости дня
    Путин: Планов взять Харьков пока нет

    Путин: Планов взять Харьков у российского командования пока нет

    Путин: Планов взять Харьков пока нет
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ежедневно добиваются успехов в Харьковской области, сообщил президент Владимир Путин.

    По его словам, российские военные продвигаются строго по плану, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что российское командование пока не планирует взять Харьков. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что операция связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

    «Они обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности», – сказал он.

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    17 мая 2024, 14:51 • Новости дня
    Starlink ВСУ перестал работать во время наступления России под Харьковом

    WP: Starlink ВСУ перестал работать во время наступления России под Харьковом

    Starlink ВСУ перестал работать во время наступления России под Харьковом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Терминалы спутниковой связи Starlink, которые украинская армия использует для коммуникации, вышли из строя во время наступления российских войск в Харьковской области, пишет The Washington Post.

    Бригада ВСУ, дислоцированная под Харьковом, использовала разведывательные дроны для наблюдения за ВС России, однако утром 10 мая трансляции с них прервались из-за радиоэлектронных помех, пишет WP, передает RT.

    В итоге украинские военнослужащие были лишены возможности отслеживать движение российских войск, рассказал командир подразделения ВСУ.

    Отмечается, что сбой в работе Starlink произошел впервые с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года.

    Ранее генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что сильнейшие солнечные вспышки класса X нарушили работу некоторых спутников Starlink, обеспечивающих связью Вооруженные силы Украины.

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    17 мая 2024, 14:40 • Новости дня
    Продвижение ВС России под Харьковом удивило Францию

    Генерал Клермон: Продвижение ВС России под Харьковом удивило Францию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Продвижение российских сил в Харьковской области стало сюрпризом, предупреждения не было даже от американской разведки, заявил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон.

    По его словам, продвижение ВС России под Харьковом стало сюрпризом не только для ВСУ, но и для остальных, поскольку об этом не предупреждала даже разведка США, передает РИА «Новости».

    Клермон уточнил: трудно сказать, знали ли американцы о планах российских военных.

    Французский также военный подчеркнул, что сейчас ситуация благоволит России.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ перебрасывают подразделения в Харьковскую область из-за сложной обстановки на фронте.

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    17 мая 2024, 13:28 • Новости дня
    Путин об отправке военных Франции на Украину: Я же не французский президент

    Путин отреагировал на возможную отправку войск Франции словами «Я же не французский президент»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин не стал отвечать на вопрос об отправке войск Франции на Украину.

    «Я же не французский президент. Я не принимаю решения об этом», – цитирует ТАСС слова президента.

    Также Путин назвал преждевременным вопрос о последствиях в случае отправки французских военных в зону СВО.

    При этом глава государства не стал анонсировать меры, которые Москва предпримет в качестве ответа на возможную отправку французских военных в зону СВО.

    «Вы сначала у него (президента Франции Эмманюэля Макрона) получите ответ на ваш вопрос. А потом мы будем рассматривать варианты последствий этого шага», – заметил Путин.

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    17 мая 2024, 17:10 • Новости дня
    Рар: Из-за инициативы об иноагентах Венгрия рискует своим членством в ЕС

    Рар предрек реакцию руководства ЕС на идею Венгрии о законе об иностранных агентах

    Рар: Из-за инициативы об иноагентах Венгрия рискует своим членством в ЕС
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тема законодательства по ограничению иностранного влияния является крайне трудной для западных государств. В настоящий момент в ЕС достигнут шаткий консенсус по данному вопросу, и Брюссель не позволит Венгрии его разрушить, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Будапешт намерен выступить за введение в ЕС законов об иноагентах по грузинскому образцу.

    «В США закон об иностранных агентах был принят еще в середине прошлого века. Данная инициатива, правда, в более скрытом виде имеется и у европейских государств. Желание отгородиться от влияния внешних сил становится некой нормой в политике многих стран. В этом плане Запад не является исключением», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако местные либеральные элиты считают, что для продвижения идей свободы и демократии не должно существовать никаких преград. Разумеется, другие международные акторы не согласны с таким подходом и даже начинают выступать против подобных ограничений. Таковыми долгое время являлись Россия и Китай. С недавнего времени к ним присоединились Турция и Грузия», – подчеркивает собеседник.

    «Повестку закона об иноагентах теперь перехватывает и Венгрия. Если Будапешт действительно решится на принятие полноценной инициативы, сравнимой с той, что одобрили в Тбилиси, последствий не миновать. На этом фоне страну даже могут лишить членства в ЕС, поскольку другие члены объединения не хотят идти на аналогичные шаги», – уточняет эксперт.

    «Данную позицию Брюссель четко продемонстрировал на примере диалога с Грузией, которой дали понять, что принятие закона ставит на паузу вопрос о членстве республики в объединении. Тем не менее нельзя исключать, что Еврокомиссия может решиться на создание схожей общеевропейской инициативы», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что Венгрия намерена выступить за введение в ЕС законов об иноагентах по грузинскому образцу. Об этом в соцсети Х (ранее Twitter, запрещена на территории России) сообщил советник премьер-министра страны Балаж Орбан. «Защита суверенитета от нежелательного иностранного вмешательства – это не угроза, а необходимое условие демократии», – объяснил он.

    На этом фоне он призвал коллег прекратить осуждение инициативы и попытаться последовать примеру Тбилиси. До этого Будапешт также препятствовал осуждению грузинского закона со стороны ЕС, сообщает Politico. По данным издания, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подготовил «решительное заявление» с критикой Грузией, однако не стал его публиковать.

    По изначальному плану ожидалось, что все 27 государств – членов объединения подпишут документ, но Венгрия выступила против предлагаемых тезисов. Боррель был вынужден перейти к плану «Б» и высказать свою позицию совместно с комиссаром ЕС Оливером Вархели. Однако он также не согласился с формулировками, из-за чего заявление было отложено «в стол».

    Сложившаяся ситуация вызывает широкое негодование у местных элит. Так, один из дипломатов объединения назвал отсутствие реакции Евросоюза на грузинский закон «позором». Он напомнил, что в это же время США уже выразили опасение в связи с действиями Тбилиси и указали на то, что инициатива не соответствует демократическим принципам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Вашингтон намерен продолжать давление на Грузию.

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    17 мая 2024, 19:04 • Новости дня
    Петербургский суд арестовал активы и счета Unicredit Bank
    Петербургский суд арестовал активы и счета Unicredit Bank
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Русхимальянса», оператора проекта по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, и наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги АО «Юникредит банк» и Unicredit Bank AG, следует из картотеки арбитражных дел.

    Меры приняты в отношении имущества, счетов и ценных бумаг на сумму в пределах 462,67 млн евро, передает ТАСС. Кроме того, ООО «Юникредит лизинг» и ООО «Юникредит гарант» запрещено отчуждать имущество, балансовая стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости всех активов по данным бухгалтерской отчетности.

    Ранее «Русхимальянс» подал в суд иск к германской Linde, требуя 105,5 млрд рублей.

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    17 мая 2024, 12:28 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели массированной атаки украинских дронов

    Военный эксперт Леонков назвал цели массированной атаки украинских дронов

    Военный эксперт назвал цели массированной атаки украинских дронов
    @ Константин Морозов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ пытаются показать Вашингтону хоть какие-то «успехи». Поскольку на линии боевого соприкосновения достижений нет, ставка делается на удары по территории России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 102 дронов над регионами России.

    «В ночь на 16 мая ВСУ уже пытались нанести по Крыму комбинированный удар с использованием беспилотников и ракет ATACMS. Я не исключаю, что это была некоторая подготовка к нынешней массированной атаке», – считает военный эксперт Алексей Леонков. Он объясняет: сначала противник провел разведку, затем произвел расчеты, а уже этой ночью запустил дроны и безэкипажные катера (БЭК).

    Собеседник при этом напомнил, что комплексы противовоздушной обороны не обеспечивают стопроцентную защиту, а противник, когда рассчитывает такие массированные атаки, всегда ставит целью перегрузить ПВО.

    По его мнению, любопытны также цели, которые ставили перед собой ВСУ. «Ударами по Крыму и Краснодарскому краю они, вероятно, рассчитывали нанести ущерб Черноморскому флоту. Также я допускаю, что противник хотел нарушить процессы отгрузки нефтепродуктов. Что касается Новороссийска, там расположен один из крупных торговых морских портов, где идет погрузка, в том числе пшеницы», – детализировал спикер.

    «В Курской области противник пытается дотянуться до АЭС. А в Белгородской области ВСУ почти всегда целятся в топливно-энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты», – добавил он. При этом Леонков связывает массированную атаку с недавним визитом на Украину Энтони Блинкена.

    «Госсекретарь США обещал новую военную помощь, но, видимо, требовал и каких-то результатов. В условиях, когда линия боевого соприкосновения меняется не в пользу ВСУ, особенно на Харьковском направлении, у офиса Зеленского остается только один вариант – атаковать регионы России», – пояснил аналитик.

    «Очевидно, что эти попытки не способны изменить ситуацию на фронте. Единственное, к чему они приводят – это то, что добровольцев, желающих противостоять противнику, в России становится только больше», – указал эксперт.

    Массовый налет дронов на Крым и Краснодарский край не случайно совпал с недавним визитом Блинкена в Киев, также пишет в своем Telegram-канале политический обозреватель Андрей Медведев. «Там ему показали производство БПЛА. Ночью продемонстрировали их боевое применение, спектр возможностей», – уверен он.

    «Как только Запад окончательной поймет, что миллиард долларов, потраченный на дроны, принесет более серьезный результат, чем миллиард, потраченный на танки, война станет иной. И проблем у нас прибавится кратно», – считает эксперт. По его мнению, беспилотники могут заменить и артиллерию, и фронтовую авиацию.

    «Думать, что у противника не хватит на это возможностей, крайне опасно. У Украины нет проблем с поставкой комплектующих. Причем, судя по последним событиям, Киев будет все чаще наносить удары по гражданским объектам в России и просто по мирным людям. Басаевщина чистой воды», – полагает он.

    Эксперт убежден, что офис Зеленского осознанно идет к практике террора. «Надо просто быть к этому готовыми, и заранее вырабатывать тактику и методы противодействия», – заключил Медведев.

    Силы ПВО в ночь на 17 мая уничтожили и перехватили 102 беспилотника над территорией России. По данным Минобороны, над Крымом сбит 51 аппарат, над Краснодарским краем – 44, над Белгородской областью – шесть, над Курской – один. Кроме того, ночью морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота поражены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

    Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении массированной атаки на город. По его словам, были сбиты десятки беспилотников и уничтожено более пяти БЭК. По данным спасательной службы города, никто не пострадал. Однако обломки сбитых БПЛА упали на подстанцию «Севастополь», в результате в части города пропало электричество. Утром губернатор сообщил об отмене занятий в школах, колледжах и детских садах из-за перебоев со светом.

    Ночью силами ПВО также было подавлено более десятка БПЛА над Новороссийском. По информации оперативного штаба региона, два беспилотника пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, там произошел пожар. На данный момент его локализовали.

    Напомним, 16 мая ВСУ попытались атаковать Крым пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что «военные отразили атаку ВСУ». Пострадавших нет, повреждены дома в СНТ и автомобиль. Сенатор Сергей Цеков в разговоре с изданием Lenta.Ru назвал действия противника ожидаемыми. Он напомнил, что США поставили Украине дальнобойные ракеты, дальность которых составляет 300 км. «Мы понимаем, что Украина, проигрывая, как они любят говорить, на поле боя, наносит удары запугивания по гражданским объектам на территории Российской Федерации», — отметил Цеков.

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    17 мая 2024, 17:38 • Новости дня
    Отряд кораблей Северного флота вышел в сторону Атлантики

    Отряд Северного флота во главе с носителем «Цирконов» «Адмиралом Горшковым» вышел в сторону Атлантики

    Отряд кораблей Северного флота вышел в сторону Атлантики
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу отряд кораблей Северного флота под командованием носителя гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегата «Адмирал Горшков» отправился в дальний поход, он идет в сторону Атлантического океана, сообщили в пресс-службе СФ.

    Корабли взяли курс в Атлантику через районы Баренцева моря, добавили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Кроме «Адмирала Горшкова», в составе группы также средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Отряд несколько месяцев будет исполнять задачи дальнего похода в Мировом океане, основными из них являются демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

    Командир фрегата Павел Конов подчеркнул, что его экипаж готов «на 100%». Перед походом все экипажи были подготовлены, их проверили флагманские специалисты Северного флота. Они также выполнили задачи в Баренцевом море в соответствии с курсом боевой подготовки.

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    17 мая 2024, 19:59 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по порту в Одесской области

    Подполье сообщило об ударе ВС России по порту города Южный в Одесской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар по порту города Южный Одесской области, откуда был зафиксированы удары HIMARS дальнобойными ракетами, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Подпольщик со ссылкой на своих одесских «коллег» сообщил, что прилет был по месту, где готовят безэкипажные плавсредства. Кроме того, в порту в Южном была зафиксирована работа HIMARS дальнобойными ракетами, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщил, что Российская армия нанесла удар по воинской части ВСУ в поселке Дачное, расположенном в пригороде Одессы. Кроме того, ВС России нанесли удар по складу ГСМ и ракетному цеху в Николаеве.

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