Кишинев и Тбилиси поскандалили из-за темпов евроинтеграции

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Никогда мы не завидовали и не будем завидовать Молдавии», – заявил один из лидеров правящей «Грузинской мечты», депутат Ираклий Кадагишвили.

По его словам, «лучше бы Гросу спросил у собственных граждан, насколько те довольны жизнью».

Телекомпания «Имеди» в специальном репортаже на эту тему отметила, что экономика Грузии в этом году выросла на 7,2% против полутора процентов в Молдавии.

Также со ссылкой на международные исследования отмечается, что показатель абсолютной бедности в Молдавии превышает 31%, а в Грузии составляет 7,1%, по уровню свободной экономики Грузия в три раза опережает Молдавию.

Впереди Грузия и по всем иным показателям, которые представлены по опросам, заказанным самим ЕС, в том числе по доверию к судебной системе и уровню демократии, сообщила телекомпания.

Игорь Гросу отметил, что власти Грузии регулярно критикуют Молдавию, потому что «завидуют ей из-за лучших темпов на пути европейской интеграции».