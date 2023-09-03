Депутат Рады заявил о готовности поручиться за Коломойского

Депутат Рады Дубинский заявил, что готов взять на поруки бизнесмена Коломойского

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Дубинский в своем Telegram-канале, Коломойский привел в бизнес (в том числе медийный) и политику очень большое количество людей, и без его поддержки эти люди не достигли бы своего текущего положения и состояния. По его словам, в этот список входит и Владимир Зеленский. Поэтому он выразил готовность поддержать Игоря Коломойского в суде и при необходимости выступить поручителем, передает РИА «Новости».

Он отметил, что ему «удивительно наблюдать», как большинство людей делают вид, что не знакомы с Коломойским. При этом Дубинский подчеркнул, что власти пытаются «прикрывать» таким образом «многомиллиардные хищения на армии», сам процесс политизирован.

В субботу суд отправил Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,2 млрд рублей) по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Позже его адвокат указал, что Коломойский намерен подать апелляцию, а не вносить залог.

Напомним, нынешний президент Украины Владимир Зеленский в прошлом был частью медиагруппы Коломойского, но вышел из-под его контроля, хотя именно Коломойский вложился в кампанию Зеленского финансово и медийно больше остальных. Эксперты указывали, что фигура Коломойского вызывала недовольство США.