Менее четверти британцев положительно оценили работу Сунака на посту премьера

The Observer: Менее четверти британцев положительно оценивают работу Сунака на посту премьера

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно социологическому исследованию, 49% респондентов критически высказались о работе Сунака, остальные не определились со своим мнением, передает ТАСС. The Observer сообщает, что если бы выборы в Палату общин британского парламента прошли в ближайшее время, то правящая Консервативная партия получила бы всего 28% голосов, а лейбористы получили бы голоса 42% избирателей.

При этом персональный рейтинг лидера Лейбористской партии Кира Стармера выше, чем у Сунака. Как заявил социолог Адам Драммонд, рейтинг Риши Сунака остается низким и почти не изменился с июля.

Опрос проводился с 30 августа по 1 сентября, в нем приняли участие 1,4 тыс. человек.

Напомним, в январе данные опроса, проведенного компанией Ipsos, показали, что более половины британцев недовольны премьер-министром Сунаком.