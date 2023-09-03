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Менее четверти британцев положительно оценили работу Сунака на посту премьера
The Observer: Менее четверти британцев положительно оценивают работу Сунака на посту премьера
Только 24% жителей Великобритании положительно отзываются о деятельности Риши Сунака на посту премьер-министра, сообщила еженедельная газета The Observer со ссылкой на опрос компании Opinium.
Согласно социологическому исследованию, 49% респондентов критически высказались о работе Сунака, остальные не определились со своим мнением, передает ТАСС. The Observer сообщает, что если бы выборы в Палату общин британского парламента прошли в ближайшее время, то правящая Консервативная партия получила бы всего 28% голосов, а лейбористы получили бы голоса 42% избирателей.
При этом персональный рейтинг лидера Лейбористской партии Кира Стармера выше, чем у Сунака. Как заявил социолог Адам Драммонд, рейтинг Риши Сунака остается низким и почти не изменился с июля.
Опрос проводился с 30 августа по 1 сентября, в нем приняли участие 1,4 тыс. человек.
Напомним, в январе данные опроса, проведенного компанией Ipsos, показали, что более половины британцев недовольны премьер-министром Сунаком.