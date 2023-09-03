Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.13 комментариев
Кириенко вручил удостоверения ветерана боевых действий в ЛНР
Кириенко вручил удостоверения ветерана боевых действий в филиале фонда «Защитники Отечества» в ЛНР
Первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко и врио главы ЛНР Леонид Пасечник выдали 20 удостоверений ветерана боевых действий в луганском филиале фонда подопечным, принимавшим участие в боевых действиях в целях защиты Донбасса с 11 мая 2014 года, сообщила пресс-служба фонда.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале фонда, после вручения удостоверений социальные координаторы филиала приступили к работе с ветеранами, рассказали о полагающихся мерах поддержки и направлениях работы фонда.
По словам Кириенко, вручение удостоверений ветерана боевых действий защитникам Донбасса – очень важное решение президента России, восстанавливающее справедливость.
«Благодаря вашим действиям Луганская Народная Республика и Донбасс воссоединились с Россией. Если бы не ваша воля и мужество, этого бы не произошло. Поэтому главное слово сегодня – «спасибо», – добавил он.