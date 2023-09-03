Кириенко вручил удостоверения ветерана боевых действий в ЛНР

Кириенко вручил удостоверения ветерана боевых действий в филиале фонда «Защитники Отечества» в ЛНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале фонда, после вручения удостоверений социальные координаторы филиала приступили к работе с ветеранами, рассказали о полагающихся мерах поддержки и направлениях работы фонда.

По словам Кириенко, вручение удостоверений ветерана боевых действий защитникам Донбасса – очень важное решение президента России, восстанавливающее справедливость.

«Благодаря вашим действиям Луганская Народная Республика и Донбасс воссоединились с Россией. Если бы не ваша воля и мужество, этого бы не произошло. Поэтому главное слово сегодня – «спасибо», – добавил он.