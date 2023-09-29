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    «Остальное – починим». Как Донбасс встречает годовщину возвращения в Россию
    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ
    Эксперты: Польские вертолеты провоцируют Минск на жесткий ответ
    Российских военных летчиков впервые вооружили пистолетом-пулеметом
    Путин: Мировая финансовая система обслуживает интересы «золотого миллиарда»
    Названа численность россиян в новых регионах
    Определен средний размер пенсии в 2024 году
    Путин подписал приказ об осеннем призыве в армию
    Россиян допустили к участию в Паралимпиаде в Париже в нейтральном статусе
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    После возвращения в Россию у нас в Донецке изменилась ситуация и чисто в бытовом смысле.

    5 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Они сражались за общую Родину

    У каждого из донбасских героев первой волны были свои особенности, но все они были выразителями глубинного движения внутри Донбасса и Новороссии.

    7 комментариев
    29 сентября 2023, 21:42

    Военком Петербурга опроверг очереди в военкоматы

    Военком Петербурга Урмансов опроверг очереди в военкоматы города

    Военком Петербурга опроверг очереди в военкоматы
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сообщения об очередях в петербургские военные комиссариаты не соответствует действительности, заявил военком города Марат Урмансов.

    Информация о якобы очередях из сотрудников предприятий и организаций, отвечающих за воинский учет, в военкоматы Петербурга, не соответствует действительности, сказал Урмансов, передает ТАСС.

    Он уточнил, что военкоматы работают с понедельника по пятницу, а 1 октября не является крайней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету. Все организации успеют подать списки в военкоматы, сотрудники военкоматов оказывают всю необходимую помощь.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что в трех районах Петербурга якобы появились длинные очереди.

    29 сентября 2023, 13:51
    Россия объявила бойкот конференции в Варшаве

    Россия объявила официальный бойкот варшавской конференции по человеческому измерению

    Россия объявила бойкот конференции в Варшаве
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия официально бойкотирует варшавскую конференцию в области человеческого измерения, которую созывает действующее председательство ОБСЕ, сообщило постоянное представительство РФ при организации.

    В постпредстве указали, что Россия, как и в прошлом году, объявляет этой «эрзац-конференции» в Варшаве бойкот. Российская сторона считает любые выводы и рекомендации, принятые в рамках предстоящего мероприятия, ничтожными, передает ТАСС заявление российского представительства.

    Указано, что председательство Северной Македонии, принимая решения о месте, дате и темах мероприятия, нарушило правила процедуры и отошло от принципа консенсуса при принятии решений.

    Ранее Россия предупредила об угрозе появления «параллельной ОБСЕ».

    Коментарии (6)
    29 сентября 2023, 15:27
    Перед петербургскими военкоматами выстроились длинные очереди
    Перед петербургскими военкоматами выстроились длинные очереди
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В трех районах Петербурга в пятницу выстроились длинные очереди перед военкоматами, пишет «Фонтанка».

    Перед военкоматами в Центральном, Выборгском и Кировском районах Петербурга появились длинные очереди, рассказали в пятницу читатели «Фонтанки».

    Газета полагает, что наплыв посетителей связан с поправками к КоАП России, предусматривающими повышение штрафа с 5 тыс. до 400-500 тыс. рублей за нарушения в сфере воинского учета, которые вступят в силу 1 октября. Большая часть людей в очередях – сотрудники отделов кадров предприятий, которые пришли подать данные о своих сотрудниках по воинскому учету.

    В прошлый раз длинные очереди перед военкоматами выстраивались прошлой осенью, когда на фоне объявленной частичной мобилизации предприятия торопились оформить бронь на сотрудников.

    Ранее в Минобороны России рассказали об осеннем призыве на срочную службу, который стартует 1 октября.

    Коментарии (7)
    29 сентября 2023, 02:54
    В США посоветовали Зеленскому уйти в отставку и бежать из страны

    Экс-разведчик ВС США Риттер посоветовал президенту Украины Зеленскому добровольно уйти в отставку и бежать из страны

    В США посоветовали Зеленскому уйти в отставку и бежать из страны
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Антон Никитин

    Американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому добровольно уйти в отставку и бежать из страны.

    Бывший разведчик ВС США заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong, что вопрос заключается только в том, как Зеленский уйдет. Риттер посоветовал Зеленскому ради жены и детей добровольно уйти в отставку и бежать из страны. При этом американский эксперт предупредил, что если Зеленский затянет, то может нарваться на гнев офицеров, которые чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности, передает РИА «Новости».

    Как считает американский военный в отставке, коррумпированность киевского режима и его главы становится все более очевидной, среди украинцев растет негодование из-за того, что некоторые люди не получают пенсии и необходимую медицинскую помощь.

    Риттер также отметил, что западные страны стали отворачиваться от Зеленского, на что указывает недавнее обострение отношений с Польшей. Кроме того, у союзников уже элементарно заканчиваются ресурсы для дальнейшей помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), а препятствием для урегулирования кризиса стал президент бывшей советской республики, пояснил отставной американский военный разведчик. Он назвал Зеленского поверженным политиком, дни которого сочтены.

    Ранее в США предрекли последствия Зеленскому после скандала с чествованием украинского нациста в Канаде. Газета ВЗГЛЯД писала, что президент США Джо Байден вместо денег предъявил Зеленскому ультиматум.

    Коментарии (23)
    29 сентября 2023, 10:08
    Украина пообещала помочь Европе экономически

    Шмыгаль: Украина, вступив в ЕС, поможет Европе в сфере экономики

    Украина пообещала помочь Европе экономически
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина после вступления в Европейский союз не станет источником проблем для содружества, а наоборот, «поможет в решении многих проблем», пообещал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль в интервью изданию Politico уточнил, что речь идет о таких сферах, как энергетическая независимость, безопасность, оборона и экономика, передает РИА «Новости».

    Между тем у Украины есть собственные экономические проблемы. Так, дефицит бюджета страны на 2024 год, как сообщали в Верховной раде, может составит около 43 млрд долларов. Покрыть его Киев рассчитывает с помощью США, ЕС и МВФ. На военные расходы в бюджете Украины собираются выделить 54,6 млрд долларов.

    Кроме того, западные СМИ не раз называли Украину «попрошайкой», которая «клянчит» оружие.

    Добавим также, накануне в «Нафтогазе» заявили, что продолжают транзит российского газа «исключительно» ради того, чтобы европейцы «не замерзли». При этом газета ВЗГЛЯД писала, какие выгоды получает Украина от транзита.

    Коментарии (31)
    29 сентября 2023, 18:11
    Путин: Мировая финансовая система обслуживает интересы «золотого миллиарда»
    Путин: Мировая финансовая система обслуживает интересы «золотого миллиарда»
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Современная финансовая система в мире выстроена так, чтобы обслуживать только интересы стран «золотого миллиарда», и это необходимо менять, считает президент России Владимир Путин.

    В своем обращении на открытии международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка» Путин напомнил, что совсем недавно в Петербурге проходил саммит «Россия – Африка». «И вот африканские лидеры как бы между прочим так сказали, что совокупная долговая нагрузка на Африку свыше триллиона долларов. Это просто невозможно выплатить, имея в виду уровень экономического развития этих стран», – отметил президент. По его словам, современные финансовые, кредитные отношения выстроены в мире таким образом, что они обслуживают исключительно интересы так называемого золотого миллиарда, сообщает официальный сайт Кремля.


    «Они, этот «золотой миллиард», точнее сказать, руководители этих стран «золотого миллиарда», они эксплуатируют практически все другие страны мира. Они злоупотребляют своим положением – и технологическим, и информационным, и финансовым. Они выстроили таким образом международные финансовые институты и такие правила внедряют в сферу финансово-экономической деятельности, что они выгодны практически, хочу это подчеркнуть, так все выглядит довольно благообразно, но в конечном итоге все эти правила и институты обслуживают интересы этого «золотого миллиарда», – сказал глава государства.

    «Эти кредитные обязательства, которые на многие развивающиеся рынки сформулированы, они уже носят даже не форму каких-то кредитных обязательств – это какой-то оброк. Понимаете, это какая-то контрибуция. Этого не должно быть. Поэтому мы все вместе, объединяя усилия, должны менять правила и в этой международной сфере», – добавил президент.

    Путин подчеркнул, что в общем активе России и стран Латинской Америки уже целый ряд крупных взаимовыгодных инвестиционных и высокотехнологичных проектов: «В Боливии при участии России сооружается Центр ядерных исследований и технологий, в Никарагуа и Венесуэле расширяют свою деятельность совместные биофармацевтические предприятия, на Кубе модернизируется металлургический завод. Это только отдельные примеры».


    Ранее президент России Владимир Путин заявил о разрушении Западом системы торговых и финансовых связей.

    Коментарии (64)
    29 сентября 2023, 20:25
    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ

    Журналист из США Моррис рассказал о массовой сдаче в плен солдат ВСУ

    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Журналист из Соединенных Штатов Клейтон Моррис заявил, что лично наблюдал массовую сдачу украинских военнослужащих в плен российской стороне.

    Бойцы ВСУ складывают оружие и сдаются ВС России, но западные СМИ не хотят, чтобы их аудитория это видела, заявил Моррис на YouTube-канале Redacted, передает РИА «Новости».

    По его мнению, командиры украинских подразделений могут убить в случае отказа военных идти в бой, но российская сторона должным образом обращается с военнопленными, потому ВСУ массово сдаются. Вместе с тем в украинской армии наблюдается острая нехватка живой силы, потому киевский режим начинает призывать даже женщин.

    Ранее источник сообщал, что сдавшиеся в плен украинские военные принесли с собой три иностранных пулемета производства США, Бельгии и Германии.

    Коментарии (11)
    29 сентября 2023, 09:09
    Песков сообщил о работе Трошева в Минобороны

    Песков: Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны

    Песков сообщил о работе Трошева в Минобороны
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Полковник, Герой России Андрей Трошев, с которым президент Владимир Путин встречался накануне, уже работает в Минобороны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Слова Пескова передает РИА «Новости».

    В четверг Путин провел встречу с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым. Глава государства рассказал, что на предыдущей встрече с Трошевым давал ему поручение о формировании добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего в зоне СВО.

    Коментарии (14)
    29 сентября 2023, 04:48
    Американский офицер оценил оборонную тактику ВС России

    Майор ВС США Роуз: Россия выстроила мощную оборону и справится с любой попыткой прорыва ВСУ

    Tекст: Антон Никитин

    Российская артиллерия способна подавить любую попытку ВСУ прорваться через минные поля, Россия выстроила мощную оборону и обладает резервами, а авантюрные прогнозы Запада дорого обошлись Украине, заявил ветеран войны в Афганистане, майор ВС США Роберт Роуз.

    Офицер заявил в комментарии для портала War on the Rocks, что армия России способна «сосредоточить артиллерийский огонь» против любой попытки пройти через минные поля и обладает резервами, которые всегда готовы контратаковать в случае прорыва обороны, передает РИА «Новости».

    Роуз выразил мнение, что излишне оптимистичные западные оценки авантюрной попытки ВСУ прорвать оборону русских механизированными соединениями оказали негативное влияние на Украину, которая потеряла до 20% поставленной Западом техники. По мнению американского военного, тактика России вынудила ВСУ перейти к борьбе на истощение.

    Ранее на Западе назвали возможный поворотный момент в конфликте на Украине.

    Накануне руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что большая часть контрнаступления ВСУ «проходит пешком».

    Напомним, 17 сентября председатель ОКНШ ВС США генерал Марк Милли заявил о невозможности для Киева вернуть утерянные территории при контрнаступлении ВСУ.

    Коментарии (14)
    29 сентября 2023, 16:32
    Атаковавшая Работино мехбригада ВСУ отказалась воевать из-за высоких потерь

    Минобороны: Киев выводит в тыл 47-ю мехбригаду из Работино из-за отказа военных выполнять боевые задачи

    Атаковавшая Работино мехбригада ВСУ отказалась воевать из-за высоких потерь
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинское командование вынуждено вынести в тыл 47-ю механизированную бригаду из района Работино в Запорожской области из-за отказа бойцов выполнять боевые задачи на фоне потерь, заявили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, ВС России ведут активную оборону за Запорожском направлении, за неделю российские военные отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад противника в районах Вербового и Работина Запорожской области.

    В Минобороны добавили, что во время боев ВСУ потеряли более 330 военных, 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии.

    В ведомстве подчеркнули, что украинским командованием сейчас осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района Работино Запорожской области в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские десантники на противотанковых багги уничтожили наблюдательный пункт украинских военных на правом берегу Днепра.

    Коментарии (10)
    29 сентября 2023, 10:24
    Среди переселенцев на Камчатку более 35% оказались гражданами Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    За 13 лет, в период с 2010-го по 2023 год, на Камчатку по госпрограмме оказания содействия добровольному переселению соотечественников переехали более 5 тыс. человек, около 35,5% из них – украинцы, сообщили в управлении по вопросам миграции УМВД по Камчатскому краю.

    Как сообщили ИА «Кам 24» в ведомстве, 18,5% приехали из Киргизии, а 17,3% из Узбекистана. Кроме того, есть переселенцы из Армении (8,8%), Таджикистана (6,9%), Азербайджана (5,9%), Казахстана и Молдавии (по 2,9%).

    Более 30% прибывших, как уточнили в управлении, являются славянами в возрасте до 40 лет. Причем почти две трети прибывших – это молодые люди с высшим или средним специальным образованием, в том числе учителя и врачи, инженеры и строители.

    По данным на начало 2023 года, число беженцев, прибывших в Россию с территорий Украины и Донбасса, превысило 5,1 млн человек.

    Коментарии (26)
    29 сентября 2023, 02:24
    На Западе назвали возможный поворотный момент в конфликте на Украине

    Politico: На Западе начали уставать от конфликта на Украине, поворотным моментом может стать провал контрнаступления ВСУ

    На Западе назвали возможный поворотный момент в конфликте на Украине
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Смена главы Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Марка Милли происходит в самое неподходящее время, когда на Западе начали уставать от конфликта на Украине, и этот момент может стать поворотным для Киева в случае провала контрнаступления ВСУ, сообщает Politico.

    В публикации говорится, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в пятницу передаст бразды правления своему заместителю Чарльзу Брауну. Как отмечается издание, это может произойти в самое неподходящее время, поскольку Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчивается оружие – и терпение – в отношении Украины, передает РИА «Новости».

    Новый глава Генштаба ВС США вступает в должность в то время, когда республиканцы протестуют против предоставления Украине дополнительной помощи. Варшава, в свою очередь, заявила, что не сможет в ближайшее время направить больше оружия Киеву. Прекращение поставок оружия Украине также допустили во Франции, говорится в статье.

    Как отметил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиана, смена караула в Пентагоне происходит в момент, который может стать поворотным в конфликте. По мнению эксперта, провал попыток ВСУ прорвать российскую оборону, либо провал контрнаступления ВСУ, усилят опасения по поводу продолжения военных действий.

    Накануне в США предупредили о рисках для Украины из-за замедления контрнаступления.

    Напомним, 17 сентября председатель ОКНШ ВС США генерал Марк Милли заявил о невозможности для Киева вернуть утерянные территории при контрнаступлении ВСУ.

    Коментарии (3)
    29 сентября 2023, 16:54
    Российских военных летчиков впервые вооружили пистолетом-пулеметом

    Пистолет-пулемет ПП-2000 включили в аварийный запас военных летчиков России

    Российских военных летчиков впервые вооружили пистолетом-пулеметом
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российским военным летчикам впервые начали укладывать в их носимый аварийный запас (НАЗ), который располагается в катапультном кресле, пистолет-пулемет ПП-2000, сообщил заместитель главкома ВКС России Юрий Грехов во время посещения министрами обороны стран СНГ тульского КБ им. Шипунова.

    Как указал Грехов, «автомат в НАЗ под сидение летчика закладываем», передает РИА «Новости».

    Ранее российские летчики боевой авиации могли брать с собой в самолет только пистолеты и гранаты, автоматы не входили в комплект снаряжения – для них не было предусмотрено места ни в кабине, ни в НАЗ. При этом пистолет летчик обычно держал просто в кармане. Так же было и в советское время.

    В 2021 году сообщалось, что в носимый аварийный запас планируют впервые включить стрелковое оружие – пистолет-пулемет ППК-20 и пистолет Лебедева компактный.

    Сейчас в НАЗ пилотов боевой авиации входят аптечка, продукты, нож, портативные средства радиосвязи и другие предметы первой необходимости. Укладка НАЗ располагается в катапультируемом кресле и крепится к подвесной системе летчика.

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    29 сентября 2023, 14:31
    Глава Минстроя допустил, что ряд городов в новых регионах России восстанавливать не будут

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что некоторые города в новых регионах России, возможно, восстанавливать не будут.

    Таким городом стала Попасная, потому что от стотысячного города «ничего там не осталось, ничего там не делаем пока, семь человек там живут», рассказал Файзуллин.

    При этом он отметил, что «толком не ведется работа в Северодонецкой агломерации».

    Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о том, что город Попасная восстанавливать не будут.

    Коментарии (8)
    29 сентября 2023, 15:48
    Путин назвал битву под Урожайным одним из знаковых примеров героизма
    Путин назвал битву под Урожайным одним из знаковых примеров героизма
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал сражения под Урожайным одним из знаковых примеров мужества и героизма российских военных.

    «После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались... Не только устно, но показал и видеоматериалы. Безусловно, это один из таких знаковых, хороших примеров мужества и героизма», – заявил Путин на встрече с участниками сражений под Урожайным в Кремле, передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что понимает, что в бою об этом не думают, а думают о том, как «в боевом смысле работать, как отражать атаку противника».

    «Но у вас это получилось именно так, как это и называют сегодня, после того как это стало известно, а это именно так и есть: это героизм в прямом смысле этого слова», – подчеркнул президент. Он поблагодарил бойцов за мужество и пожелал им успехов.

    Напомним, подразделение Российской армии, состоящее из пяти человек, смогло отбить атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным. Участники операции были представлены к наградам.

    Удар на себя приняло подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под руководством заместителя командира взвода с позывным Большой, настоящее имя Иван Калашников.

    Позднее в Минобороны России сообщили, что Калашников был представлен к званию Героя Российской Федерации. А о деталях произошедшего президенту России Владимиру Путину лично доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Заместитель командира взвода, Герой России Иван Калашников и награжденные орденами Мужества ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов участвуют во встрече с Путиным в Кремле. По видеосвязи из Центрального военного госпиталя имени А.А. Вишневского участвует награжденный орденом Мужества старший сержант Виктор Хамаганов.

    Коментарии (13)
    29 сентября 2023, 13:16
    Эксперты объяснили пересечение границы Белоруссии польскими вертолетами

    Эксперты: Польские вертолеты провоцируют Минск на жесткий ответ

    Эксперты объяснили пересечение границы Белоруссии польскими вертолетами
    @ Darek Delmanowicz/EPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Польша не первый раз несанкционированно пересекает белорусскую границу. Складывается впечатление, что это умышленная провокация. К такому мнению пришли политолог-полонист Станислав Стремидловский и военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД. Ранее вертолет из Польши дважды пересек границу Белоруссии.

    «Поляки провоцируют Минск на жесткие ответные действия, которые могут привести к конфликту с НАТО. Тут также кроются интересы США, которые надеются открыть «второй фронт» около российских границ. Для этого, например, раскачивается ситуация в Армении», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «У Польши свои интересы. Варшава амбициозна и хочет контролировать Белоруссию. Ранее поляки уже пытались устроить в Минске переворот, теперь же разыгрывается карта прямого военного конфликта с вероятным вовлечением НАТО», – отмечает эксперт.

    «Вероятно, сами пересечения границы нужны полякам для разведки – выяснить состояние укреплений, местоположение ПВО, их готовность. Пока Минск на это реагирует сдержанно. Однако если инциденты будут продолжаться в дальнейшем, то при помощи России Белоруссия может обратиться за политической поддержкой в ШОС или к лидерам БРИКС», – рассуждает собеседник.

    «Кроме того, белорусам стоит на всякий случай усилить меры безопасности на границе. В частности, они могли бы в наиболее уязвимых районах разместить свои вертолеты. При обнаружении потенциальной угрозы машины поднимались бы в воздух, что отпугнуло бы поляков», – считает Кнутов.

    «Это уже не первый раз, когда поляки пересекают белорусскую границу., что наводит на мысль о провокации. Конечно, нельзя исключать, что пилоты перепутали карты или заблудились, но это все же больше похоже на политическую историю», – добавил политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    «Дело в том, что в Польше сейчас проходит избирательная кампания. Правящая партия «Право и справедливость» с помощью нарушения воздушного пространства Белоруссии хочет спровоцировать Минск на жесткие ответные меры. Это станет поводом для Варшавы поиграть мускулами и показать свою заботу о безопасности граждан, а заодно набрать политические очки», – поясняет собеседник.

    «Минск реагирует на данную ситуацию достаточно спокойно и хладнокровно. Он и в прошлый раз не стал раздувать скандал. Дальнейшие действия Белоруссии будут зависеть от того, продолжит ли Варшава нарушать границу и как объяснит уже случившиеся инциденты», – отмечает он.

    «Скорее всего, в октябре провокации прекратятся. Политической необходимости в них уже не будет, так как в Польше пройдут выборы. Кто бы на них не победил, Варшава вероятно перестанет разыгрывать карту угрозы со стороны Минска», – резюмировал Стремидловский.

    В четверг польский вертолет дважды нарушил воздушное пространство Белоруссии. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны республики.

    Средства радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировали приближение польского воздушного судна к белорусской границе в 15.02 мск. Около 15.20 оно ее пересекло и вошло на глубину до 1,5 км. В 16.22 мск вертолет сделал повторное нарушение, углубившись на 300 метров, указало министерство.

    В связи с этим Белоруссия заявила решительный протест временному поверенному в делах Польши в стране Мартину Войцеховскому в связи с нарушением вертолетом границы, сообщает ТАСС.

    Минск потребовал «незамедлительно провести объективное расследование данного инцидента и информировать белорусскую сторону о его результатах, а также принять исчерпывающие меры для исключения повторения подобных происшествий в будущем».

    В МИД подчеркнули, что факт нарушения польским вертолетом воздушного пространства республики был зафиксирован средствами объективного контроля. «В этой связи обращено внимание, что замалчивание и отрицание очевидного факта будет выглядеть откровенно нелепо со стороны руководства Польши», – отметили в ведомстве.

    Оперативное командование Генерального штаба Вооруженных сил Польши в свою очередь опровергло сообщение министерства обороны Белоруссии о нарушении границы своим вертолетом, пишут «Известия».

    Напомним, в начале сентября в Берестовицком районе Гродненской области Белоруссии польский военный вертолет нарушил белорусскую государственную границу. Варшава назвала сообщение белорусской стороны «ложью и провокацией».

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