В России стартовал «Цифровой диктант»

Tекст: Валерия Городецкая

«Цифровой диктант» продлится до 15 октября, узнать свой уровень знаний в сфере интернет-технологий можно как в онлайн, так и в офлайн формате, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. К участию допускаются лица в возрасте от 10 лет. Участники диктанта проверят свои знания в четырех категориях: цифровые компетенции, цифровое потребление, цифровая безопасность, новые технологии.

Акцию организовала Российская ассоциация электронных коммуникаций, соорганизаторами выступили АНО «Цифровая экономика» и Народный фронт. «Цифровой диктант» проходит при поддержке Минцифры России и Департамента информационных технологий города Москвы. Он реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Генеральным партнером акции выступает «Авито».

В ходе беседы в формате ток-шоу организаторы и партнеры акции рассказали о главных целях на этот год и вспомнили успехи прошлого сезона. Ведущим выступил Сергей Гребенников, директор РАЭК и идеолог диктанта. «Сегодня мы объявили старт Всероссийской акции «Цифровой диктант». Здорово, что наш проект дает возможность миллионам пользователей попробовать свои силы и проверить себя на знание цифровых сервисов и продуктов. В условиях повсеместной цифровизации это как никогда важно» – отметил Гребенников.

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что Всероссийскую акцию поддерживают технологические лидеры России, государства и бизнес-сообщества. «Мы находимся в постоянной коммуникации с бизнесом и понимаем, что для достижения амбициозных планов в импортозамещении, развитии собственных сервисов и проектов крайне важно вовлекать пользователей и общественность в цифровую повестку» – сказал Плуготаренко. «Проект «Цифровой диктант» не только решает важную задачу по повышению уровня цифровой грамотности, но и знакомит потребителей технологий со всем многообразием того, что сегодня производят отечественные компании», – отметил он.



«Сегодня запустилась наша онлайн-игра «Стражи Авито»: это обучающая игра, рассчитанная на три поколения пользователей: детей, подростков и взрослых. Для каждого разработан уникальный сценарий, и мы надеемся, что с ее помощью учить правила безопасности и проверять себя станет еще интереснее», – сообщил Андрей Рыбинцев, директор по цифровой трансформации «Авито».



Более двух недель под эгидой проведения диктанта образовательные мероприятия, лекции и мастер-классы, пройдут во всех регионах России. Москва не является исключением – в октябре организаторы акции совместно с Департаментом информационных технологий г. Москвы проведут День цифровой грамотности, где состоится дискуссия на тему роли человека в цифровом мире. Спикеры расскажут о том, почему важно соблюдать основы цифровой гигиены и как знания о цифровых сервисах могут защитить человека в Сети. Следить за календарем мероприятий, посвященных цифровой грамотности, можно на официальном сайте акции: ЦифровойДиктант.рф.