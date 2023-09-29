Людям, которые никогда не испытывали проблем с водой, не понять, какое это благо, когда не думаешь, чем смыть унитаз, помыть посуду, и не размышляешь, что лучше сегодня: помыться или оставить воду про запас.0 комментариев
Defense One: Пентагон использует украинский конфликт для подготовки ВС
Defense One: Пентагон использует украинский конфликт для подготовки своих ВС
Сухопутные войска ВС США используют конфликт на Украине для подготовки военнослужащих к будущим войнам, пишет портал Defense One.
По его информации, в двух учебных центрах Пентагона (National Training Center и Joint Readiness Training Center) тренируются, наблюдая за событиями на Украине и проводя на этом фоне собственные исследования и эксперименты. Как заявили главы центров, боевые действия по-прежнему сводятся к координации и обучению, адной из главных проблем является защита информации, поэтому NTC и JRTC проводят реалистичную подготовку готовящихся к развертыванию войск, передает ТАСС.
При этом в обеих организациях происходит изучение и тестирование возможностей дронов и спутников, а также работают над новыми способами их использования в армии. В JRTC одно подразделение использовало дроны, чтобы имитировать атаку с одного направления, прежде чем атаковать с другого. По данным портала, важную роль в изучении применения спутников и беспилотников играет артиллерия, потому что, как заявляет глава NTC, от 30% до 50% всех артиллерийских ударов наносятся с помощью дронов.
В NTC выполняется около 100 артиллерийских залпов в день, сообщает Defense One. Широкое использование в учебных центрах артиллерии, дронов и средств наблюдения привело к более высокому расчетному числу потерь условного противника. В то же время армейские соединения учатся приспосабливаться, минимально используя средства связи, сообщает портал. Как сообщает издание, раньше только разведгруппы могли сохранять радиомолчание, теперь это нужно во всех формированиях.
Ранее Defense One сообщило, что американская компания Lockheed Martin не может нарастить производство снарядов GMLRS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS из-за нехватки оборудования и рабочей силы.