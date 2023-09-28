«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.5 комментариев
Премьер Грузии обвинил президента Зурабишвили в «саботаже национальных интересов»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил совершающие несогласованные с правительством зарубежные вояжи президента Саломе Зурабишвили в «саботаже национальных интересов», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Глава правительства заявил, что «президент ничего не сделала на пути европейской интеграции Грузии».
«Абсолютно ничего», – подчеркнул он.
По словам Ираклия Гарибашвили, ранее президент делала «очень тяжелые заявления» о правительстве и его курсе, в связи с чем «существовавшее между нами минимальное доверие было утрачено».
Он напомнил, что президент критиковала выполнение правительством 12 рекомендаций Евросоюза, определенных в прошлом году Брюсселем для получения Грузией статуса страны-кандидата.
Также, сказал он, Саломе Зурабишвили «называла туманным внешний курс Грузии».
«Я не мог дать ей разрешение (на визиты) и стать соучастником саботажа против нашей страны и ее национальных ценностей», – заявил премьер-министр Грузии.
По его словам, получение Грузией в конце этого года статуса кандидата в Евросоюз является «национальным интересом», а президент «саботирует» это.
Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подверг критике заявление президента Латвии Эдгара Ринкевича о необходимости полномасштабного включения Тбилиси в антироссийские санкции для получения статуса кандидата в Евросоюз.
Шалва Папуашвили в этой связи заявил, что призыв президента Латвии прозвучал после его встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая посещает страны Прибалтики без согласования с правительством, что является нарушением Конституции.