«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.3 комментария
В Пентагоне выразили готовность рассмотреть применение 3D-печати для вооружения
Минобороны США может рассмотреть возможность применения 3D-печати для ремонта оборудования и замены деталей военной техники, сообщило издание Defense News.
По словам заместителя директора Управления программы производственных технологий министерства обороны США Кита ДеВриса, аддитивные технологии всегда под рукой, поэтому власти страны хотят применять их там, где это необходимо, передает РИА «Новости».
Так, 3D-печать могут применять для создания «одноразовых» запасных частей для ремонта самолетов и другой военной техники. Также эти технологии могут позволить укорить процесс создания вооружений.
Ранее в США произошла авария новейшего самолета-«невидимки» F-35B в Южной Каролине.